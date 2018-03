Phần ba 'Giải mã mê cung' ăn khách ở nhiều thị trường

Lượng người đặt vé các phim được đề cử Oscar tăng đột biến / Phim của The Rock thắng lớn phòng vé nhờ giải trí, hài hước

Theo Box Office Mojo, phim thu 23,5 triệu USD ở Mỹ, vượt qua Jumanji: Welcome to the Jungle (16,4 triệu USD) và Hostiles (10,2 triệu USD). Theo Variety, Maze Runner: The Death Cure thu hút nhiều khán giả trẻ với 57% số người xem dưới 25 tuổi.

* Nhóm bạn trẻ vượt thử thách trong phần ba "Giải mã mê cung"

Maze Runner: The Death Cure (Giải mã mê cung: Lối thoát tử thần)

Phần ba mở màn ở Mỹ kém Maze Runner (2014, 32,5 triệu USD) và Maze Runner: The Scorch Trials (2015, 30,6 triệu USD). Tuy nhiên, theo đơn vị sản xuất, doanh thu ra mắt của phim ở ngoài nước Mỹ nhỉnh hơn phần trước 7,6%. Ở Trung Quốc, tác phẩm thu 22,4 triệu USD, xếp trên phim Ấn Độ Secret Superstar và phim Hoa ngữ Forever Young. Ngoài Mỹ và Trung Quốc, Maze Runner: The Death Cure cũng đứng đầu ở 56 thị trường khác như Nga, Hàn Quốc, Indonesia...

Thomas (thứ hai từ trái sang) là người lãnh đạo nhóm bạn.

Hiện tại, Maze Runner: The Death Cure thu 105 triệu USD. Tác phẩm có kinh phí 62 triệu USD, là hồi kết của loạt phim chuyển thể từ bộ truyện Maze Runner. Lần này, Thomas (Dylan O'Brien) cùng nhóm bạn phải đột nhập vào thành phố Last City - pháo đài của tổ chức WCKD - để giải cứu cho các đồng đội bị mắc kẹt.

Tuần qua, Jumanji: Welcome to the Jungle bị truất ngôi quán quân phòng vé Mỹ sau ba tuần dẫn đầu. Tuy nhiên, tác phẩm có Dwayne Johnson (The Rock) vẫn thể hiện khả năng trụ rạp khi chỉ sụt giảm gần 16% doanh thu so với tuần trước (mức sụt giảm thông thường mỗi tuần là 50%). Hiện tại, phim thu đến 822 triệu USD, so với kinh phí chỉ có 90 triệu USD.

Phim hành động pha hài của The Rock vẫn trụ rạp tốt dù đã công chiếu từ tháng 12/2017.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, các phim được đề cử Oscar đã tăng mạnh doanh thu ở Mỹ tuần qua. The Shape of Water thu 5,7 triệu USD, tăng 160% so với tuần trước. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri thu 3,6 triệu USD, tăng 87,8%, còn Lady Bird thu 1,9 triệu USD, tăng 61,2% so với tuần trước.

Ân Nguyễn