Phần ba ’50 sắc thái’ ăn khách ở nhiều thị trường

Theo Box Office Mojo, phim dẫn đầu phòng vé Mỹ với 38 triệu USD, vượt qua phim gia đình Peter Rabbit và phim tiểu sử The 15:17 to Paris. Có đến 75% khán giả của Fifty Shades Freed là nữ và 55% dưới 30 tuổi. Doanh thu mở màn của phần ba loạt phim 18+ kém hơn phần hai - Fifty Shades Darker (thu 46,6 triệu USD ở Mỹ năm ngoái).

Ở 57 thị trường ngoài nước Mỹ, Fifty Shades Freed thu 98,6 triệu USD. Tác phẩm dẫn đầu ở 54 thị trường, trong đó có Đức (10,7 triệu USD), Anh (8,8 triệu USD) và Italy (7,2 triệu USD). Doanh thu toàn cầu của phim hiện là 136 triệu USD.

Tác phẩm là hồi kết trong loạt phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Fifty Shades của E. L. James, gồm ba cuốn (Fifty Shades of Grey, Fifty Shades Darker và Fifty Shades Freed). Trong phần mới, tỷ phú Christian Grey (Jamie Dornan) và Anastasia Steele (Dakota Johnson) kết hôn rồi tận hưởng tuần trăng mật với nhiều trò chơi ái tình kỳ dị. Tuy nhiên, cuộc sống của họ bắt đầu bị Jack Hyde (Eric Johnson) - gã sếp cũ của Anastasia - đe dọa.

Series gây bàn tán với chủ đề bạo dâm, không được giới phê bình đánh giá cao, trong đó Fifty Shades Freed chỉ nhận 10% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, cả ba phim đều ăn khách, tổng cộng thu về trên một tỷ USD toàn cầu. Chúng sinh lời lớn cho nhà sản xuất, bởi tổng kinh phí cả ba phần chỉ có 150 triệu USD.

Tuần qua, Jumanji: Welcome to the Jungle thu 7,5 triệu USD toàn cầu, nâng tổng doanh thu phim lên 881,8 triệu USD. Như vậy, tác phẩm có The Rock đóng chính đã vượt qua Spider-Man: Homecoming (880 triệu USD) để vào top 5 phim ăn khách nhất năm 2017. Bốn phim xếp trên Jumanji là Star Wars: The Last Jedi (1,32 tỷ USD), Beauty and the Beast (1,26 tỷ USD), The Fate of the Furious (1,23 tỷ USD) và Despicable Me 3 (1,03 tỷ USD).

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Fifty Shades Freed – Universal – 38,8 triệu USD

2. Peter Rabbit – Sony – 25 triệu USD

3. The 15:17 to Paris – Warner Bros. – 12,6 triệu USD

4. Jumanji: Welcome to the Jungle – Sony – 9,8 triệu USD

5. The Greatest Showman – Fox – 6,4 triệu USD

6. Maze Runner: The Death Cure – Fox – 6 triệu USD

7. Winchester – Lionsgate – 5 triệu USD

8. The Post – Fox – 3,5 triệu USD

9. The Shape of Water – Fox – 3 triệu USD

10. Den of Thieves – STX Entertainment – 2,8 triệu USD

Ân Nguyễn