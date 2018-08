Phạm Văn Phương ủng hộ chồng đóng 'cảnh nóng'

Jennifer Phạm mặc xuyên thấu bên Phạm Văn Phương / Phạm Văn Phương sau 20 năm đóng Tiểu Long Nữ

Năm nay, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận tái hợp trong Kẻ thế thân sau 15 năm không đóng chung. Cặp sao Singapore vào vai đôi vợ chồng trục trặc tình cảm, hôn nhân rạn vỡ. Lý Nhuệ Minh (Minh Thuận đóng) lăng nhăng, đa tình trong khi Vương Tư Đình (Văn Phương) cũng đem lòng yêu người khác.

Trên Channel8news, Văn Phương kể kịch bản phim có đoạn cô mở cửa, bắt quả tang Nhuệ Minh mặn nồng với tình nhân. Tuy nhiên, Lý Minh Thuận kiên quyết không diễn cảnh này trước mặt vợ. "Anh ấy bảo ngại, không muốn tôi nhìn thấy cảnh đó. Nhưng như vậy là không chuyên nghiệp. Tôi kiên quyết bảo anh ấy đóng cảnh thân mật với nữ diễn viên kia. Anh ấy vẫn không chịu", Văn Phương kể.

Lý Minh Thuận bày tỏ: "Tốt nhất là không diễn nhiều cảnh như vậy trước mặt cô ấy, nếu không khi về nhà, tôi sẽ rất khổ. Tôi rất quan tâm tới cảm xúc của cô ấy". Khó khăn lớn nhất của hai diễn viên khi đóng chung là nhịn cười. "Chúng tôi quá hiểu nhau. Tôi nghĩ gì, cô ấy đều biết. Tôi vừa mở lời cô ấy đã bật cười. Khắc phục điều đó rất tốn công sức", tài tử 47 tuổi nói.

Phim gần đây nhất Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận đóng chung là Always on My Mind năm 2003. Minh Thuận giải thích nhiều năm vợ chồng không hợp tác vì ngại và gượng gạo. "Diễn cảnh thân mật với vợ trước ống kính, tôi có cảm giác đang công khai đời tư của mình với người khác", anh thổ lộ. Nhưng sau khi có con, trưởng thành hơn và có những cảm xúc mới, Lý Minh Thuận thay đổi cách nghĩ. Họ quyết định tái hợp để cho khán giả thấy sự trưởng thành của mình. "Nếu bây giờ không nắm bắt cơ hội, sau này chúng tôi chỉ có thể đóng ông lão bà lão thôi", tài tử nói. Phim Kẻ thế thân dài 44 tập, phát sóng ở Việt Nam từ ngày 8/8.

Văn Phương - Minh Thuận kết hôn năm 2009 sau chín năm yêu nhau. Họ được mệnh danh là đôi vợ chồng kiểu mẫu của showbiz Singapore. Nữ diễn viên từng thổ lộ ở bên chồng con là hạnh phúc lớn nhất, cô mỗi ngày một yêu Lý Minh Thuận. Đôi uyên ương đóng cặp nhiều tác phẩm gây sốt ở châu Á như Thần điêu đại hiệp, Thanh xà Bạch xà, Truyền thuyết Hằng Nga, Tình yêu thời SARS.

