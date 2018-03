Phạm Băng Băng được mời vào Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ

Bom tấn và 'bom xịt' nửa đầu năm 2017 / Phạm Băng Băng: 'Tôi sẽ giải nghệ năm 40 tuổi để ngao du thế giới'

Ngày 28/6, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) công bố lời mời dành cho 774 người - phá kỷ lục năm ngoái với 683 người. Danh sách có các sao Hoa ngữ như Phạm Băng Băng, Chân Tử Đan và Trương Mạn Ngọc, bên cạnh các nghệ sĩ Âu Mỹ nổi tiếng như Dwayne Johnson (The Rock), Chris Evans, Chris Hemsworth hay Hoa hậu Israel Gal Gadot - nữ chính phim Wonder Woman. Trong số các đạo diễn, nổi bật có Barry Jenkins (Moonlight), Jordan Peele (Get Out), anh em nhà Russo (Captain America: Civil War)...

Phạm Băng Băng ở LHP Cannes 2017 Những người được mời đến từ 57 quốc gia và nữ giới chiếm 39% - cao hơn đáng kể so với mức 28% năm ngoái. Trong bảy nhánh - diễn viên, giám đốc casting (tuyển diễn viên), phục trang, thiết kế, phim tài liệu, quản trị và dựng phim, số phụ nữ được mời còn cao hơn nam giới. Ngoài ra, người da màu chiếm 30% danh sách. Theo Viện Hàn lâm, từ năm 2015 - 2017, số lượng người da màu được mời đã tăng 331%.

Tỷ lệ người da màu trong Viện Hàn lâm ngày càng tăng.

Động thái này phản ánh nỗ lực đa dạng hóa thành viên của Viện Hàn lâm. Trước đây, tổ chức này bị xem là bảo thủ, ưu ái kết nạp người da trắng, nam giới và những người lớn tuổi. Sự thiếu đa dạng này được cho là nguyên nhân khiến Oscar - giải thưởng của Viện Hàn lâm - cũng thường nghiêng về người da trắng.

Trong liên tiếp hai năm 2015 và 2016, danh sách đề cử Oscar không có diễn viên da màu nào. Điều này tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ một bộ phận nghệ sĩ, cao trào là năm ngoái, nhiều người tuyên bố tẩy chay lễ trao giải. Sau đó, Viện Hàn lâm phải thay đổi điều luật, kết nạp thêm nhiều phụ nữ và người da màu.

Từ trái sang: Đạo diễn Jordan Peele, diễn viên Gal Gadot, The Rock.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh được thành lập năm 1927 ở Mỹ để vinh danh các thành tựu trong điện ảnh. Hiện tại, tổ chức có trên 6.000 hội viên, chia làm 17 nhánh. Hàng năm, các thành viên chọn ra những người thắng giải Oscar.

