Oscar 2017 gây tổn thương vì tưởng niệm người còn sống

Công ty kiểm toán nhận lỗi trao nhầm phong bì Oscar / Oscar 2017 gây sốc khi công bố nhầm giải lớn nhất

Sai sót của lễ Oscar năm 2017 không dừng lại ở việc trao nhầm giải "Phim hay nhất". Trong mục In Memoriam - tưởng niệm các nghệ sĩ vừa qua đời, ban tổ chức đã đăng hình một người còn sống là nhà sản xuất người Australia - bà Jan Chapman. Tấm ảnh được đặt nhầm vào thông tin về nhà thiết kế phục trang Janet Patterson vừa mất tháng 10 năm ngoái.

"Janet là người phụ nữ xinh đẹp và từng bốn lần nhận đề cử Oscar, và thật thất vọng khi sai sót này không được nhận ra. Còn tôi vẫn còn sống, khỏe mạnh và đang làm việc ở cương vị nhà sản xuất”, bà Chapman nói thêm.

Ban tổ chức Oscar mắc sai sót không đáng có thứ hai.

Ngoài đời, bà Jan Chapman và Janet Patterson là bạn thân. Bà Chapman là vợ cũ của Phillip Noyce - đạo diễn phim Người Mỹ trầm lặng. Trong khi đó, Janet Patterson từng được đề cử Oscar bốn lần ở giải “Thiết kế trang phục xuất sắc”, cho các phim The Piano (1993), The Portrait of a Lady (1996), Oscar and Lucinda (1997) và Bright Star (2009).

Gửi email đến tờ Variety, bà Chapman bày tỏ: “Tôi rất buồn khi hình ảnh của mình bị đặt vào vị trí của người bạn lớn và người cộng sự lâu năm - Janet Patterson”. Bà cũng chia sẻ đã nhờ bên đại diện kiểm tra xem hình ảnh nào có thể dùng và họ trả lời việc đó do Viện Hàn lâm phụ trách.

Từ trái qua, Jan Chapman, Janet Patterson và đạo diễn Jane Campion năm 1993.

Mục tưởng niệm tại Oscar năm nay tưởng nhớ hai mẹ con Debbie Reynolds - huyền thoại phim Singin’ in the Rain và Carrie Fisher - minh tinh đóng vai công chúa Leia trong loạt Star Wars. Bà Reynolds mất hôm 28/12/2016, chỉ một ngày sau khi con gái qua đời. Ngoài ra, còn một số tên nổi tiếng khác mất trong năm qua như diễn viên Gene Wilder và nhạc sĩ Prince. Tài tử Aliens Bill Paxton không được đưa vào danh sách do mới qua đời ngày 25/2 vừa qua, nhưng Jennifer Aniston có nhắc đến ông trong lời giới thiệu.

Ân Nguyễn