Nước mắt sau hào quang của các bóng hồng đóng phim võ thuật

Sao 'Anh hùng xạ điêu' - từ cô bé ăn mày đến ảnh hậu Hong Kong / Chương Tử Di ngắm chồng hát

Huệ Anh Hồng

Diễn viên 57 tuổi mới đây chia sẻ trên Mingpao, phim Mrs.K là tác phẩm hành động cuối cùng của cô. Sau khi hoàn thành cảnh cuối của tác phẩm (năm 2016), cô được khiêng vào bệnh viện vì vết thương cũ tái phát. Diễn viên quyết định giã từ dòng phim hành động vì tuổi cao, sức khỏe không cho phép.

* Huệ Anh Hồng làm đả nữ

Huệ Anh Hồng làm đả nữ

Huệ Anh Hồng xuất thân nghèo khổ, theo mẹ xin ăn từ thuở lên ba, làm vũ nữ ở hộp đêm từ lúc 12 tuổi. Cô chạm ngõ làng phim năm 17 tuổi và ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm võ thuật - hành động như Trưởng bối, Sát thủ huyền thoại (Lang nha), Võ hiệp... Huệ Anh Hồng từng ba lần giành danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của giải Kim Tượng.

Để có được thành công đó, Huệ Anh Hồng vô số lần mạo hiểm. Cô từng đu dây cáp từ tầng 16 xuống đất, bị mảnh thép găm vào lưng, gãy xương sống mũi... Đến nay nữ diễn viên vẫn thường xuyên bị hành hạ vì vết thương cũ tái phát.

* Huệ Anh Hồng quyết chiến Chân Tử Đan trong "Võ hiệp"

Huệ Anh Hồng quyết chiến Chân Tử Đan trong "Võ hiệp"

Nửa cuối thập niên 1990, Huệ Anh Hồng không có nhiều vai diễn vì dòng phim võ thuật Hong Kong thoái trào. Khó khăn công việc khiến cô trầm cảm đến mức tìm đến cái chết, may mắn được người nhà phát hiện kịp thời. Lúc bấy giờ, cô khổ sở vì kinh tế cạn kiệt nhưng mỗi ngày đều phải khám bác sĩ.

Không chỉ đau đớn thể xác, Huệ Anh Hồng bị giày vò tinh thần. Trên phim, cô thô ráp, cứng rắn nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, cô khao khát được nâng niu, được yếu đuối như một phụ nữ bình thường. Đó là lý do diễn viên sang Pháp chụp bộ ảnh khỏa thân năm 1988. Bộ ảnh khiến chuyện tình của Huệ Anh Hồng tan vỡ. Bạn trai bấy giờ của cô xuất thân danh gia vọng tộc, anh xấu hổ vì cô chụp ảnh lõa lồ.

Diễn viên Huệ Anh Hồng.

Theo Ifeng sau gần 30 năm, Huệ Anh Hồng vẫn không hối hận vì quyết định của cô khi đó. "Mục đích chụp ảnh khỏa thân của tôi là để mọi người biết tôi cũng có thể rất đàn bà. Chụp ảnh khỏa thân có gì là xấu?", diễn viên nói.

Ở tuổi xấp xỉ 60, Huệ Anh Hồng độc thân.

Dương Lệ Thanh

Dương Lệ Thanh sinh năm 1968 ở Đài Loan, nổi tiếng với hình tượng đả nữ trong nhiều phim thập niên 1990 như Trung nguyên kiếm khách, Hoàng gia sư tỷ, Bá vương hoa, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Hoa Mộc Lan...

* Các pha hành động của Dương Lệ Thanh

Các pha hành động của Dương Lệ Thiên

Theo Ifeng, Lệ Thanh từng thực hiện các cảnh nhảy từ tầng hai xuống đất hoặc từ trực thăng xuống xe tải, đánh đấm trên nóc xe, đu người bên hông xe. Khi đóng phim Hoa Mộc Lan, dây cáp đứt khi đang đóng cảnh hành động khiến Dương Lệ Thanh rơi từ độ cao 5 m và bị gãy xương. Người đẹp bị đá bất tỉnh khi đóng Tình môn võ, bị đấm gãy răng cửa khi đóng Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam. Cô còn từng vỡ xương đầu gối, rách da mặt vì đấm đá, trên người có hơn 10 vết sẹo. Nữ diễn viên kiên trì đóng phim vì lòng yêu nghề và sự ủng hộ của khán giả. Hơn nữa các phim này đảm bảo thu nhập cho người đẹp.

Tạo hình cổ trang của Dương Lệ Thanh.

Năm 1999, Dương Lệ Thanh gặp biến cố lớn khiến cuộc đời cô chuyển sang hướng khác. Do bệnh thoát vị đĩa đệm, diễn viên không thể tự đứng dậy đi lại. Lúc bấy giờ cô phải nhờ tới hai người dìu mỗi lần đi vệ sinh.

Trận động đất 7,6 độ Richter ngày 21/9/1999 ở Đài Loan khiến nhà Dương Lệ Thanh đổ nát. Đây là trận động đất kinh hoàng khiến gần 2.500 người thiệt mạng, vô số công trình bị tàn phá.

Cũng trong giai đoạn đó, Dương Lệ Thanh thất tình. Cô nằm trong nhà khóc một tuần. Nữ diễn viên nói khoảng từ năm 1999 tới 2000 là giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời cô.

Những hình ảnh được Dương Lệ Thanh chia sẻ trên Weibo mới đây. Nhiều người cho rằng diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ song cô phủ nhận.

Sau đó Lệ Thanh tự nhủ có thể khóc, có thể bi đát nhưng chỉ cho phép bản thân đau khổ trong một thời gian. Cô quyết tâm mạnh mẽ, không làm cuộc đời hoang phí. Nhờ kiên trì luyện yoga, bệnh thoát vị đĩa đệm của cô thuyên giảm. Hiện cô là huấn luyện viên yoga có tiếng ở Đài Loan.

Chương Tử Di

Khi đóng Ngọa hổ tàng long, Chương Tử Di mới là cô gái tuổi 20 non nớt trong nghề diễn. Thành công của phim giúp Chương Tử Di vụt sáng thành ngôi sao quốc tế, nhiều người gọi Tử Di là Cô gái Lọ Lem, nhờ may mắn được đóng phim của Lý An mà đổi đời.

* Dương Tử Quỳnh - Chương Tử Di đấu kiếm trong "Ngọa hổ tàng long"

Chương Tử Di vs Dương Tử Quỳnh

Tuy nhiên, phía sau nàng Ngọc Kiều Long bướng bỉnh, dám yêu dám hận đó là sự đau đớn về thể xác cùng gánh nặng tâm lý của Chương Tử Di. Cô kể trên Sina lúc mới vào đoàn, xung quanh là Lý An và các tên tuổi Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh, cô nghẹt thở vì áp lực. Cô được chỉ bảo luyện võ, học hát, ngâm thơ. Cứ luyện mãi mà chẳng ai nói cho cô biết phải diễn gì và diễn thế nào. Cô thấy lạc lõng, con đường phía trước mù mịt.

Khi đóng cảnh giao đấu, Chương Tử Di bị vũ khí của Dương Tử Quỳnh đâm trúng: "Lần đầu chị ấy đánh, tôi không khóc. Lúc đó tôi rất đau. Chị ấy làm toạc móng tay tôi, tôi không khóc, cứ đưa tay giữ chặt vết thương. Lần thứ hai chị ấy lại đánh trúng vị trí đó, tôi vẫn đưa tay giữ vết thương, không rơi giọt nước mắt nào". Chương Tử Di nói cô không muốn làm bất kỳ ai cho cô cơ hội phải thất vọng.

* Chương Tử Di luyện võ để đóng "Nhất đại tông sư" Chương Tử Di luyện võ để đóng "Nhất đại tông sư" Nhưng khi Dương Tử Quỳnh và nhiều người khác chạy lại hỏi han, Chương Tử Di òa lên khóc. "Lúc đó tôi không kìm nổi nữa, tôi quá đau và quá áp lực".

Khi đóng Nhất đại tông sư của đạo diễn Vương Gia Vệ, Chương Tử Di mất ba năm luyện võ. Nữ diễn viên chia sẻ trong một buổi họp báo sau khi phim hoàn thành: "Ngồi xem Nhất đại tông sư buổi tối, cả đêm đó tôi hầu như không chợp mắt. Tôi đã nghĩ rất nhiều và quyết định không làm đả nữ nữa. Ba năm nay, vì luyện võ công để hoàn thành vai diễn, tôi chịu đau đớn nhiều về thể xác. Các vết thương tái phát, có lúc tôi đau muốn vỡ vụn".

Chương Tử Di quyết định bỏ đóng phim võ thuật vào năm 2013 - khi cô 34 tuổi. Người đẹp kết hôn năm 2015 với ca sĩ Uông Phong và sống cùng con riêng của anh.

Thời gian quay phim, có hôm Chương Tử Di đột nhiên không thể cử động nổi và phải nằm một chỗ vài ngày. Lý do khác khiến hoa đán từ bỏ phim võ thuật là cô muốn làm vợ, sinh con. Người đẹp kết hôn và sinh con gái đầu lòng năm 2015.

Nữ diễn viên mới đây đăng ảnh cả gia đình mặc đồ đen trên trang cá nhân, ủng hộ liveshow nhạc rock của chồng. Cô viết: "Chúng ta ở bên nhau, sẻ chia tất cả. Em và các con ở sau anh, lặng thầm cổ vũ anh. Chúc đêm diễn thành công, cố lên chồng nhé".

Nghinh Xuân