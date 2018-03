Nửa thế kỷ 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' trên màn ảnh

Bản "Ỷ Thiên" của Đài Loan ra mắt năm 1994, do Mã Cảnh Đào, Châu Hải My, Diệp Đồng đóng chính. Sohu nhận xét Trương Vô Kỵ qua thể hiện của Mã Cảnh Đào không làm thỏa mãn người hâm mộ truyện kiếm hiệp Kim Dung. Trong khi đó Chu Chỉ Nhược do Châu Hải My thể hiện chiếm được cảm tình của không ít khán giả. Nhà văn Kim Dung từng cho biết trên Sina ông rất hài lòng với thể hiện của Hải My.