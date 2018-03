Nữ siêu nhân gốc Huế lộ diện trong 'Guardians of the Galaxy 2'

'Người cây' Vin Diesel sống lại trong 'Guardians of The Galaxy 2' / Năm anh em siêu nhân lộ diện trong 'Power Rangers' 2017

Bom tấn Guardians of The Galaxy Vol. 2 vừa công bố trailer mới, trình làng nhân vật nữ siêu nhân mang dòng máu Việt Nam. Ở cuối đoạn video dài hai phút, Mantis xuất hiện trong một du thuyền ngoài vũ trụ. Cô nắm tay nhân vật lãnh chúa Peter Quill và đọc ra bí mật mà anh giữ trong đầu: lãnh chúa có tình cảm thầm kín với người đẹp da xanh Gamora. Phát hiện này khiến chàng da đỏ khổng lồ - Drax - cười nắc nẻ.

Nhân vật siêu nhân gốc Huế - Mantis (trái) - đọc suy nghĩ lãnh chúa Peter Quill trong phim mới.

Theo truyện tranh gốc của Marvel, Mantis là nữ siêu anh hùng chào đời ở Huế, mang hai dòng máu Việt Nam và Đức. Hồi nhỏ, cha ruột bỏ rơi cô trong một ngôi đền của người ngoài hành tinh ở Việt Nam. Lớn lên, cô vừa làm phục vụ quán bar vừa học võ thuật. Người đẹp ngày càng giỏi võ đồng thời phát triển khả năng đọc thấu tâm trí kẻ khác. Về sau, Mantis gia nhập binh đoàn siêu anh hùng Avengers. Nhân vật này xếp hạng thứ 99 trong danh sách 100 nữ nhân truyện tranh quyến rũ nhất, theo Comics Buyers Guide.

Trong Guardians of the Galaxy Vol.2, Mantis do mỹ nhân Pháp - Pom Klementieff - hóa thân. Đây là vai diễn mới của người đẹp từng đóng Loup (2009), Sleepless Night (2011) và Hacker's Game (2015). Sau tác phẩm này, dự kiến, Mantis còn tham gia cùng nhóm Avengers trong các trận chiến tiếp theo trên màn bạc.

Ngoài Mantis, trailer mới tập trung mô tả nhân vật Groot. Đây chính là chàng trai người cây hiền lành sống lại trong hình hài trẻ em sau khi đã chết ở tập trước. Trong phần này, cậu bé người cây học cách chơi nhạc và đánh nhau.

"Guardians of The Galaxy Vol. 2" hứa hẹn nhiều cảnh cháy nổ.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 là phần tiếp theo phim siêu anh hùng gây sốt mùa hè 2014. Cốt truyện phần mới lấy bối cảnh hai tháng sau những diễn biến trong tập cũ. Lúc này, nhóm vệ binh dải ngân hà du hành xuyên vũ trụ nhằm đi tìm cha ruột lãnh chúa Peter Quill. Các nhân vật cũ đều trở lại gồm - lãnh chúa Peter Quill (Chris Pratt), cô gái da xanh Gamora (Zoe Saldana), chú chồn Rocket (Bradley Cooper) và chàng trai da đỏ Dax (Dave Bautista).

Phần hai vẫn do James Gunn thực hiện, dự kiến ra rạp vào ngày 5/5/2017.

*Trailer phim "Guardians of The Galaxy Vol. 2"

Vũ Văn Việt