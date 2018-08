Nụ hôn trong 'Thư ký Kim' khiến fan bấn loạn

'Thư ký Kim' gây sốt vì khuyên dân công sở tận hưởng cuộc sống / Khán giả bàn tán về biến đổi mặt của 'thư ký' Park Min Young

Tập 13 phim Thư ký Kim phát sóng tối 18/7, chủ yếu nói về chuyện tình bí mật, những tiến triển tình cảm giữa hai nhân vật thư ký Kim Mi So (Park Min Young đóng) và phó chủ tịch công ty - Lee Young Joon (Park Seo Joon). Hai nhân vật ôm hôn mà không bị "phá rối" như ở những tập trước.

Nụ hôn trong Thư ký Kim

Trên các diễn đàn, fan của bộ phim khen cảnh hôn lãng mạn, giàu cảm xúc, làm thỏa lòng người xem. Không ít người nhận xét đây là nụ hôn táo bạo hiếm hoi trong các phim Hàn những năm gần đây. Sau khi phát sóng, các video tình tứ của hai nhân vật chính dẫn đầu top video được xem nhiều nhất trên trang Naver của Hàn Quốc.

Thư ký Kim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jung Kyung Yoon, phát hành năm 2013. Tiểu thuyết sau đó được chuyển thể thành truyện tranh. Hai bản này đều mô tả các nụ hôn nồng nàn của hai nhân vật chính. Từ khi phim khởi chiếu, nhiều fan của bộ truyện đã tò mò liệu đạo diễn có tái hiện những phân đoạn này hay cắt bỏ. Ở các tập trước, fan hụt hẫng vì mỗi lần hôn, hai nhân vật chính lại bị tiếng điện thoại, bạn bè phá rối.

Park Min Young và Park Seo Joon trong "Thư ký Kim".

Phim dài 16 tập, kể cuộc sống của giới văn phòng. Kim Mi So xuất thân nghèo khó, vì muốn trả nợ cho cha và nuôi hai chị gái ăn học, cô xin làm thư ký cho Lee Young Joon. Cuộc sống của Mi So như được lập trình. Cô rời nhà lúc 5h, về khi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày chuyển bánh. Ngoài công việc, cô chuẩn bị đồ ăn sáng, thắt cà vạt, làm tài xế... cho sếp. Lee Young Joon bị phụ thuộc vào Mi So, đem lòng yêu cô nhưng không nhận ra, cho tới khi Mi So xin nghỉ việc. Phim gây tiếng vang ở một số nước châu Á từ khi khởi chiếu.

* Trailer "Thư ký Kim"

Như Anh