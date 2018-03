'Những xác chết hồi sinh' tấn công Bắc Mỹ

Với 27,7 triệu USD thu được trong ba ngày đầu công chiếu, Resident Evil: Afterlife đã dẫn đầu doanh số bảng xếp hạng Bắc Mỹ tuần này và cũng là bộ phim mới duy nhất góp mặt trong Top 10. Tổng doanh thu 80 triệu USD của tất cả phim chiếu rạp trong bẩy ngày qua là con số ảm đạm nhất trong các tháng 9 từ trước đến nay của Hollywood.

Bộ ba nhân vật chính của "Resident Evil: Afterlife". Ảnh: Sony/ ScreenGems.

Được chuyển thể từ video game cùng tên, ba phần trước của Resident Evil đều đạt được thành công rực rỡ và đem về cho hãng Sony/ ScreenGems 380 triệu USD. Sang đến phần 4, đạo diễn Paul W.S. Anderson quyết định dàn dựng Resident Evil ở định dạng 3D với những máy quay tối tân như của đạo diễn James Cameron từng sử dụng trong siêu bom tấn Avatar. Tiếp nối nội dung ở các tập phim trước, câu chuyện của phần 4 xoay xung quanh một nhóm người còn sống sót sau khi những con virus nguy hiểm tấn công và biến toàn thể loài người thành những sinh vật khát máu.

Nhân vật chính Alice trong phần này sẽ có thêm một đồng đội mới là Chris Redfield - đặc vụ của một tổ chức quân sự nhận nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh. Cùng với Alice và cô em gái Claire, anh khiêu chiến với những xác chết nguy hiểm thoắt ẩn thoắt hiện ở mọi nơi trên thế giới. Wentworth Miller - gương mặt quen thuộc với khán giả VN qua bộ phim truyền hình Prison Break - xuất hiện cùng hai kiều nữ Milla Jovovich và Ali Larter trong Resident Evil: Afterlife. Phim sẽ được trình chiếu tại Việt Nam từ ngày 1/10 dưới cả hai định dạng 2D và 3D.

Takers vẫn giữ vững vị trí thứ hai trong Top 10 tuần này. Phim kể về một nhóm tội phạm lừng danh chuyên cướp ngân hàng luôn trốn thoát một cách hoàn hảo. Không để lại dấu vết hay chứng cứ nào, bọn chúng luôn khiến cảnh sát phải đau đầu điều tra. Tuy nhiên, khi thực hiện phi vụ cuối cùng nhắm tới món tiền khổng lồ 20 triệu USD, cả nhóm bị can thiệp bởi một gã thám tử cao tay và có nguy cơ bị lật mặt trước vành móng ngựa. Takers có sự tham gia của nhiều tài tử nổi tiếng của Hollywood hiện nay như Paul Walker, Idris Elba, Matt Dillon, Jay Herdandez, Johnathon Schaech, Hayden Christensen... Phim sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 29/10.

Tài tử Paul Walker trong phim "Takers". Ảnh: Sony/ ScreenGems.

Quán quân của tuần trước - The American - tụt xuống vị trí thứ ba và bị giảm 55% lượng khán giả. Bộ phim được các nhà phê bình đánh giá khá cao về chất lượng, đặc biệt là diễn xuất của tài tử George Clooney. Tuy nhiên, vì khá kén khán giả nên doanh thu của The American được dự đoán sẽ tiếp tục giảm mạnh trong những tuần tiếp theo. Các vị trí còn lại trong Top 10 không có nhiều sự thay đổi so với tuần trước.

Diễn xuất của George Clooney trong "The American" được đánh giá cao. Ảnh: Focus.

Giữa tuần này sẽ có cuộc đổ bộ của 8 tác phẩm mới thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ tâm lý tình cảm (Never Let Me Go), hài (Easy A, Jack Goes Boating), ly kỳ hồi hộp (The Town, Leaves of Grass) đến kinh dị (Devil), hoạt hình (Alpha and Omega), tài liệu (Catfish). Dự kiến bảng xếp hạng Bắc Mỹ tuần sau sẽ có nhiều sự thay đổi lớn về thứ bậc.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Resident Evil: Afterlife - Sony/ ScreenGems - 27,7 triệu USD

2. Takers - Sony/ ScreenGems - 6,1 triệu USD

3. The American - Focus - 5,9 triệu USD

4. Machete - Fox - 4,2 triệu USD

5. Going The Distance - Warner Bros./ New Line - 3,83 triệu USD

6. The Other Guys - Sony/ Columbia - 3,6 triệu USD

7. The Last Exorcism - Lionsgate - 3,45 triệu USD

8. The Expendables - Lionsgate - 3,25 triệu USD

9. Inception - Warner Bros. - 3,02 triệu USD

10. Eat Pray Love - Sony/ Columbia - 2,9 triệu USD

Nguyên Minh