Những vai diễn nóng bỏng của Blake Lively

Blake Lively sinh năm 1987, đóng phim từ năm 10 tuổi và gây chú ý qua series Gossip Girl (2007 - 2012). Diễn viên thường thể hiện nhân vật phụ nữ thu hút nhờ nhan sắc, có đời tư phức tạp. Tám năm gắn bó với tài tử Ryan Reynolds, là bà mẹ của hai con, Blake Lively vẫn giữ hình thể quyến rũ và tự tin đóng cảnh gợi cảm. Ở phim ly kỳ A Simple Favor mới ra mắt, cô được khen ngợi khi hóa thân người phụ nữ sang trọng có hành tung khó lường.

A Simple Favor (2018)

Trailer A Simple Favor - Blake Lively

Trong tác phẩm của đạo diễn Paul Feig, Blake Lively vào vai Emily - nữ giám đốc quảng bá của một công ty thời trang. Nhân vật có cuộc sống tưởng như hoàn hảo cùng người chồng nhà văn tên Sean (Henry Golding đóng). Tuy nhiên, một ngày nọ Emily mất tích bí ẩn, khiến bạn thân của cô - Stephanie (Anna Kendrick đóng) - lo lắng và tìm kiếm. Càng đào sâu vụ việc, Stephanie càng phát hiện nhiều uẩn khúc về Emily. Diễn xuất của Blake Lively là điểm nhấn trong tác phẩm nhận 85% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Ngoài vẻ quý phái, cô còn lột tả được tính cách bạo dạn, thích dẫn dắt người khác của Emily trong những cảnh "nóng" với cả nhân vật nam và nữ.

All I See Is You (2016)

Trailer All I See Is You (2016) - cảnh nóng Blake Lively

Một năm sau khi sinh con đầu lòng, Blake Lively đồng ý khỏa thân trong phim tâm lý All I See Is You. Cô thủ vai một người phụ nữ mù tên Gina, dần lấy lại thị lực sau ca phẫu thuật mắt và nhìn thấy người chồng tên James (Jason Clarker đóng). Trong khi đó, James dần mất tự tin khi vợ hồi phục và không còn sống phụ thuộc vào anh như xưa. Hai diễn viên đóng cảnh ân ái nhiều lần, diễn tả sự thay đổi cán cân trong mối quan hệ nhân vật.

The Shallows (2016)

Blake Lively nóng bỏng trong The Shallows

Tác phẩm kinh dị cách đây hai năm chứng tỏ thực lực diễn xuất của Blake Lively. Giới phê bình đánh giá tích cực về nữ diễn viên trong vai cô gái trẻ đơn độc chống lại cá mập. Nhân vật - tên Nancy - tìm đến một bãi biển vắng người để ổn định tâm lý sau khi mẹ mất. Tuy nhiên, cô bị một con cá mập tấn công và phải tìm đường thoát thân khi bị thương. Blake Lively diện bikibi trong hầu hết thời lượng phim. phô bày hình thể nóng bỏng nơi vùng biển ngập nắng.

The Age of Adaline (2015)

Cảnh hôn trong The Age of Adaline (2015)

Nhan sắc của Blake Lively là điểm nhấn trong tác phẩm của đạo diễn Lee Toland Krieger. Nhân vật của cô tên Adaline - một phụ nữ sinh năm 1908, gặp hiện tượng kỳ lạ khiến cơ thể mãi ở tuổi 29. Cuộc đời cô gắn liền những cuộc trốn chạy, danh tính giả và nỗi băn khoăn về chính mình. Adaline có vẻ đẹp bất tử - điều phụ nữ luôn thèm khát - nhưng luôn phiền não do bi kịch đời mình. Ngoài diễn xuất, vẻ gợi cảm của Lively cuốn người xem vào hành trình nhân vật. Do nội dung phim, người đẹp nhiều lần thay đổi quần áo, diện thời trang ở các thập niên khác nhau.

Savages (2012)

Blake Lively và Taylor Kitsch (trái), Aaron Taylor-Johnson (phải) trong phim.

Tác phẩm hình sự 18+ của đạo diễn Oliver Stone là một trong những phim gây tranh cãi nhất của nữ diễn viên. Người đẹp thủ vai Ophelia - cô gái có tình cảm với hai gã trồng cần sa (Taylor Kitsch và Aaron Taylor-Johnson đóng). Cả ba chấp nhận sống cùng nhau với mối quan hệ nằm ngoài chuẩn mực đạo đức xã hội. Cuối phim, Ophelia tự hỏi liệu cuộc sống của ba người có giống những kẻ man rợ? Blake Lively nhiều lần đóng cảnh ân ái với hai bạn diễn nam.

The Town (2010)

Trong phim do Ben Affleck đạo diễn, Blake Lively thủ vai Krista - em gái gã giang hồ Jem (Jeremy Renner đóng). Krista nghiện ngập, sống buông thả, đồng thời là người yêu cũ của tướng cướp Doug (Affleck đóng). Nữ diễn viên hóa thân nhân vật qua nét mặt bất cần và những bộ trang phục khêu gợi đàn ông. Cô cũng đóng cảnh "nóng" với Ben Affleck - tài tử lúc đó đang kết hôn với Jennifer Garner. Sau tác phẩm này, có tin đồn Affleck ngoại tình với Lively nhưng cả hai phủ nhận.

The Private Lives of Pippa Lee (2009)

Trailer The Private Lives of Pippa Lee (2009)

Tác phẩm của đạo diễn Rebecca Miller khắc họa cuộc đời nhiều biến động của Pippa Lee - một cô gái sinh trong gia đình sùng đạo. Đến thời niên thiếu, Pippa phát hiện bí mật của mẹ, nổi loạn rồi bỏ đi cùng dì và một người bạn. Cô sống cuộc đời bất cần, sử dụng ma túy và hành nghề vũ công thoát y, người mẫu ảnh khiêu dâm. Sau đó, Pippa đổi đời khi cưới một người đàn ông lớn tuổi làm ngành xuất bản. Phim có lối cắt dựng đan xen giữa giai đoạn nhân vật trẻ và già, do Blake Lively và đàn chị Robin Wright lần lượt thể hiện. Lively đóng nhiều cảnh nhạy cảm, trong đó có trích đoạn khỏa thân nằm cạnh tài tử Alan Arkin.

Gossip Girl (2007 - 2012)

Blake Lively trong Gossip Girl

Loạt phim truyền hình nổi tiếng về giới trẻ là bệ phóng tên tuổi cho nữ diễn viên ở Hollywood. Ở tuổi 20, cô gây chú ý với vẻ ngoài gợi cảm cùng những cảnh lãng mạn. Kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Cecily von Ziegesar, xoay quanh cuộc sống của những thanh thiếu niên giàu có ở Manhattan (New York, Mỹ). Blake Lively tham gia đủ sáu mùa trong vai Serena - một tiểu thư được truyền thông chú ý. Nhân vật được xem là hình mẫu "It girl" trong văn hóa phương Tây, tức cô gái xinh đẹp, giàu có và thành đạt. Là người phóng khoáng, Serena trải qua đến hơn bảy mối tình trong phim.

Ân Nguyễn