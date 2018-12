Những vai diễn nổi bật của Bradley Cooper

Ba năm yêu kín tiếng của Bradley Cooper và Irina Shayk / Bradley Cooper hát cùng Lady Gaga trong phim mới

Cái tên Bradley Cooper đang tràn ngập trên các phương tiện truyền thông khi anh thành công ở vai trò kép - đạo diễn, diễn viên chính - trong bộ phim A Star is Born. Để đạt được hào quang hôm nay, tài tử đã có một giai đoạn khá chật vật ở bước đầu sự nghiệp. Vào nghề bằng một vai phụ trong bộ phim Wet Hot American Summer (2001), phải đến tám năm sau, với bộ phim hài bom tấn The Hangover (2009), Bradley Cooper mới trở thành “vì sao vụt sáng”.

Dưới đây là những vai diễn nổi bật trong sự nghiệp của Bradley, trong đó màn trình diễn trong các phim Silver Linings Playbook (2012), American Hustle (2013) và American Sniper (2014) đã mang về cho anh đề cử Oscar.

The Midnight Meat Train (2008)

Trailer 'The Midnight Meat Train'

Bộ phim kinh dị do Ryuhei Kitamura đạo diễn dựa trên truyện ngắn cùng tên của Clive Barker nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, dù không thành công về mặt doanh thu. Trong đó, diễn xuất của Bradley được chú ý. Vai Leon - một nhiếp ảnh gia đang cố gắng theo dấu tên tội phạm giết người hàng loạt - đã trở thành bước tạo đà quan trọng trong sự nghiệp của anh. Nhà phê bình Sean O'connell nhận xét trên trang Cinema Blend: “Sức hút tự nhiên của Bradley đã tỏa sáng xuyên qua màu sắc ảm đạm của The Midnight Meat Train”.

The Hangover (2009)

Trailer 'The Hangover'

Bước ngoặt thúc đẩy sự nghiệp Bradley Cooper đi lên chính là The Hangover - một trong những bộ phim 18+ có doanh thu cao nhất của Mỹ và nổi tiếng đến mức được làm đến ba phần. Trong phim, Bradley vào vai Phil - một trong ba người bạn thân của chú rể Doug (Justin Bartha), cùng chú rể vui vẻ một đêm ở Las Vegas trước khi bước vào “gông cùm hôn nhân”. Rắc rối xảy ra khi buổi sáng tỉnh dậy, họ hoàn toàn không nhớ được những gì xảy ra đêm trước và chú rể mất tích trong khi lễ cưới đã cận kề. Bradley Cooper được đánh giá cao nhờ khả năng linh hoạt trong hài kịch, có thể khiến một gã trai ngông nghênh, đáng ghét như Phil trở nên dễ mến, thu phục được cảm tình của người xem.

Limitless (2011)

Trailer phim 'Limitless'

Bộ phim của đạo diễn Neil Burger xoay quanh Eddie Morra - một cây bút vật lộn với tình trạng bế tắc chữ nghĩa và đời tư thất bại, cho đến khi anh được anh trai của vợ cũ giới thiệu một loại thuốc bí mật giúp người dùng khai thác được 100% khả năng não bộ. Với trí thông minh đột xuất mới được “khai quật”, Morra lấy lại được những gì anh ta đã mất và hơn thế, vươn đến đỉnh cao thành công, nhưng cuộc sống mới cũng mở ra những nguy hiểm khó lường. Phim không được đánh giá cao về kịch bản, nhưng gây chú ý nhờ vẻ đẹp thị giác và sự dẫn dắt đầy cuốn hút của nam chính Bradley Cooper.

The Place Beyond the Pines (2012)

Trailer 'The Place Beyond The Pines'

Đạo diễn Derek Cianfrance chia sẻ với Indie Wire rằng kịch bản của bộ phim được viết lại sau cuộc gặp gỡ của anh với Bradley Cooper, và anh đã phải năn nỉ diễn viên vào vai cảnh sát Avery vì cảm thấy Bradley có hình ảnh “một kẻ được ca ngợi là anh hùng, được cho là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Nhưng bên trong anh ta, một sự mục ruỗng đang diễn ra, một sự xung đột đang gào thét, những tội lỗi và nhục nhã bị vùi chôn”. Vai diễn Avery - một cảnh sát trở thành người hùng trong khi che giấu việc mình đã giết chết tên tội phạm khi hắn sắp sửa đầu hàng - được “đo ni đóng giày” cho Bradley, nâng cao hình ảnh của anh trong mắt các nhà phê bình. Cây bút Anthony Quinn của tờ The Independent phải thốt lên: “Dù tôi rất thích anh ta trong The Hangover, tôi vẫn không thể ngờ được rằng người diễn viên này có thể thể hiện một nhân vật nhiều tầng lớp như vậy”.

Silver Linings Playbook (2012)

Màn khiêu vũ trong 'Silver Linings Playbook'

Trong bộ phim hài tình cảm do David O. Russell đạo diễn, Bradley Cooper đóng vai Pat - một người đàn ông mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và từng bị vợ phản bội. Nỗi đau đớn của một kẻ có đầu óc không bình thường chỉ được chữa lành khi anh gặp Tiffany (Jennifer Lawrence) - một góa phụ cũng mang nhiều thương tổn. Vai diễn “mỏng manh dễ vỡ” nhất từng có của Bradley đã mang về cho anh một đề cử Oscar "Nam chính xuất sắc", khiến anh lần đầu tiên nhận được sự quan tâm ở giải thưởng danh giá này.

American Hustle (2013)

Trailer 'American Hustle'

Việc tiếp tục hợp tác với đạo diễn David O. Russell đã mang về cho Bradley Cooper đề cử Oscar thứ hai trong hai năm liên tiếp. Lần này, trong bộ phim hình sự - hài lấy bối cảnh những năm 1970, Bradley Cooper đóng vai phụ Richie DiMaso - một đặc vụ FBI cố gắng sử dụng hai kẻ lừa đảo mà anh từng bắt tại trận, hứa hẹn cho chúng không phải ngồi tù với điều kiện giúp anh lật tẩy đám chính trị gia tham nhũng. Nhiệm vụ bắt đầu có vẻ dễ dàng, nhưng dần dần trở nên nguy hiểm và ra ngoài tầm kiểm soát của một anh chàng bất cẩn, kiêu ngạo nhưng ngây thơ như DiMaso. Vai diễn phát huy thế mạnh của Bradley Cooper trong việc tạo ra những nhân vật đầy thu hút và khiến khán giả lưỡng lự giữa hai trạng thái yêu - ghét.

American Sniper (2014)

Trailer phim "American Sniper"

Bộ phim chiến tranh dựa một phần trên cuốn hồi ký cùng tên của Chris Kyle - tay súng bắn tỉa gây sát thương nhất lịch sử quân đội Mỹ - đã mang về cho Bradley đề cử Oscar "Nam chính xuất sắc". Bradley Cooper đã đầu tư nhiều tâm sức để xóa bỏ hoàn toàn con người ngoài đời của mình - cả hình dáng lẫn tính cách - để nhập làm một với linh hồn Chris Kyle, kể lại những nỗi niềm sâu thẳm nhất của anh ta: một sát thủ lão luyện mang về những chiến thắng vinh quang nhất cho Tổ quốc, nhưng lại không thể đem đến hạnh phúc dù là giản đơn nhất cho gia đình mình.

A Star is Born (2018)

A Star is Born (Vì sao vụt sáng)

A Star is Born là bộ phim đầu tiên Bradley Cooper đạo diễn, anh cũng sắm vai chính trong phim. Đó là Jackson Maine - một nam ca sĩ nổi tiếng có giọng hát và bề ngoài quyến rũ, gặp và yêu Ally (Lady Gaga đóng) - một ca sĩ mới vào nghề chưa có tiếng tăm. Trong khi Ally, với sự nâng đỡ của anh, dần dần bước lên đỉnh vinh quang thì sự nghiệp của Jackson ngày càng sa sút. Đây là lần thứ tư Hollywood làm lại kịch bản này, khiến không ít người nghi hoặc về khả năng thành công của nó. Tài năng của Bradley Cooper trong vai trò kép - đạo diễn, diễn viên chính - đã chứng minh điều ngược lại. Jackson - qua sự thể hiện của Bradley - là người đàn ông có bề ngoài mạnh mẽ và vững chắc, nhưng bên trong lại đầy tổn thương khi chứng kiến hào quang của cô bạn gái dần dần phủ bóng lên sự nghiệp của mình.

Hà Đỗ