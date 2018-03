Những vai diễn gây 'bão' của Song Hye Kyo qua 20 năm

Năm 1998, nữ diễn viên ghi dấu ấn với vai Choi Eun-shil (trái) - cô em hiền lành, dễ mến - trong tác phẩm "Six siblings". Trong giai đoạn từ 1998 đến 2000, Song Hye Kyo may mắn được đạo diễn chấm cho vai Oh Hye Kyo (phải) trong "Soonpoong Clinic" (Bệnh viện phụ sản Soonpoong) - bộ phim sitcom đình đám thời ấy. Nhân vật Oh Hye Kyo gây chú ý với tạo hình xinh đẹp, trang điểm đậm và xuất hiện với đủ kiểu tóc sành điệu. Vai diễn này giúp Song Hye Kyo nhận được danh hiệu "Diễn viên mới xuất sắc" cho thể loại sitcom. Đây cũng là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của người đẹp.