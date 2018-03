Những vai diễn ấn tượng của 'Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc'

Kang Dong Won yêu 'Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc' trên màn bạc / Thử tài nhìn cảnh hôn nổi tiếng đoán tên phim Hàn

Han Hyo Joo thuộc lứa diễn viên tài năng của điện ảnh xứ kim chi giai đoạn 2005 đến nay. Giữa cấp ba, người đẹp một mình chuyển đến Seoul để theo đuổi nghệ thuật. Năm 2003, khi 16 tuổi, cô chiến thắng trong một cuộc thi nhan sắc tuổi teen. Đây cũng là bước đệm giúp diễn viên sinh năm 1987 thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Suốt 14 năm hoạt động nghệ thuật, cô là một trong số ít ngôi sao đoạt hầu hết giải thưởng danh giá ở độ tuổi 20 - cả trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh.

Năm 2005, người đẹp lần đầu chạm ngõ phim ảnh qua bộ phim sitcom tuổi học trò "Nonstop 5". Trong phim, cô thủ vai Han Hyo Joo (giống với tên ngoài đời) - cô gái hồn nhiên, ngây thơ và mơ mộng. Diễn xuất tự nhiên, nụ cười rạng rỡ giúp diễn viên 18 tuổi gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Han Hyo Joo trong bộ phim đầu tay - Nonstop 5

Nhờ nét đẹp dịu dàng, trong sáng, Han Hyo Joo lọt vào "mắt xanh" của Yoon Seok Ho - đạo diễn series phim về các mùa ("Trái tim mùa thu", "Hương mùa hè", "Bản tình ca mùa đông"). Ông lập tức trao vai chính trong "Điệu valse mùa xuân" (2006) cho Hyo Joo, bất chấp cô chỉ là diễn viên mới. Theo Naver, đạo diễn Yoon Seok Ho từng nói: "Han Hyo Joo tổng hòa vẻ đẹp của Song Hye Kyo, Choi Ji Woo và Son Ye Jin. Cô ấy phù hợp với tạo hình mong manh của nhân vật Eun Young". Đặc biệt, thời trang của Hyo Joo trong phim được nhiều cô gái thời ấy học theo. Sau vai diễn này, người đẹp được truyền thông mệnh danh là "bảo bối mới của điện ảnh Hàn".

Nét đẹp mong manh của Han Hyo Joo trong "Điệu valse mùa xuân"

Sau hai phim điện ảnh "My boss, my teacher" và "Ad-lib night" hồi 2006, cô được giao vai chính trong bộ phim gia đình dài 165 tập của đài KBS - "Thiên đường và mặt đất" (2007). Vai diễn giúp Hyo Joo giành nhiều giải thưởng lớn. Cô và bạn diễn Park Hae Jin còn được trao giải "Cặp tình nhân đẹp nhất". Cũng trong năm này, cô giành danh hiệu ngôi sao mặc đẹp nhất.

Phim "Thiên đường và mặt đất"

Năm 2008, Han Hyo Joo xuất hiện trong bộ phim cổ trang ăn khách - "Huyền thoại Iljimae" của đài SBS. Cô thủ vai Eun Chae - tiểu thư nhà giàu, nhân hậu có mối tình khắc cốt ghi tâm với siêu trộm Iljimae (Lee Jun Ki đóng). Kết phim, Eun Chae khiến người xem thương cảm khi chưa một lần được nhìn thấy gương mặt thật đằng sau lớp mặt nạ sắt của ý trung nhân.

Cảnh hôn gây sốt một thời của Han Hyo Joo và Lee Jun Ki trong "Iljimae"

Sau đó một năm, Han Hyo Joo nổi tiếng khắp châu Á khi góp mặt trong loạt phim "Người thừa kế sáng giá" của đài SBS. Tác phẩm đánh bại các phim chiếu cùng khung giờ với tỷ lệ người xem tập cuối cùng đạt 47,1% - cao nhất năm 2009. Series hấp dẫn người xem nhờ sự phát triển tính cách nhân vật thuyết phục, kịch bản chắc tay và truyền tải thông điệp sống tích cực. "Người thừa kế sáng giá" giúp Hyo Joo đoạt nhiều giải thưởng lớn về diễn xuất, trong đó có "Cặp tình nhân đẹp nhất" cùng Lee Seung Gi.

Nhan sắc rạng rỡ của Han Hyo Joo trong 'Người thừa kế sáng giá' Sau "Người thừa kế sáng giá", tên tuổi Han Hyo Joo phủ sóng khắp Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ vậy, cô được chấm cho vai nữ chính trong "Người đưa thư đến từ thiên đường" (2009) - phim điện ảnh hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc - đóng cặp cùng ca sĩ thần tượng Kim Jae Joong (DBSK). Sự kết hợp ăn ý giúp cặp sao có lượng fan đông đảo tại Nhật.

Nàng Dong Yi trong tác phẩm cùng tên hồi năm 2010 là vai diễn để đời của Han Hyo Joo. Dự án nhằm kỷ niệm 49 năm thành lập đài MBC, được đánh giá là một trong những phim cổ trang hay nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Cô là ngôi sao nhỏ tuổi nhất đoàn phim, được sánh vai cùng dàn diễn viên gạo cội. Người đẹp thể hiện xuất sắc hình tượng Dong Yi từ lúc còn là cung nữ đến khi trở thành ái thiếp của vua Suk Jong và sinh hạ hoàng tử Yeong Jo - người sau này trở thành vị vua thứ 21 của triều đại Joseon. Vai diễn giúp Han Hyo Joo giành giải Daesang danh giá tại MBC Drama Awards và "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Baeksang lần thứ 47 ở tuổi 23.

Han Hyo Joo trong bom tấn năm 2010 - 'Dong Yi'

Sau "Dong Yi", Han Hyo Joo hoạt động mạnh mẽ ở mảng điện ảnh. Năm 2011, Hyo Joo và So Ji Sub lấy nước mắt khán giả qua câu chuyện tình giữa cô gái khiếm thị và chàng cựu võ sĩ đấm bốc. Để diễn xuất chân thực, Han Hyo Joo phải đến trung tâm khiếm thị để quan sát. Những trường đoạn tâm lý của người đẹp được giới chuyên môn đánh giá cao. Cùng năm 2011, cô đứng đầu cuộc bình chọn "Mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc".

Han Hyo Joo và So Ji Sub trong phim điện ảnh 'Only You'

Năm 2012, Hyo Joo và đàn anh Lee Byung Hun "oanh tạc" mọi phòng vé với dự án bom tấn "Masquerade" ("Hoàng đế giả mạo"). Trong phim, nữ diễn viên hóa thân thành hoàng hậu của vua Gwang Hae, sở hữu vẻ đẹp kiêu sa và đôi mắt buồn man mác. Tác phẩm trở thành phim điện ảnh ăn khách thứ nhì năm 2012, sau "The Thieves" ("Biệt đội siêu trộm").

Han Hyo Joo và Lee Byung Hun trong 'bom tấn' ăn khách 'Masquerade'

