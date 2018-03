Những thảm họa gieo rắc kinh hoàng cho nhân loại trên màn ảnh

'Siêu bão địa cầu' ca ngợi sự đoàn kết trước thảm họa tự nhiên / 2 phim Việt cạnh tranh 20 phim ngoại ở rạp tháng 10

Bão tố (Into the Storm, The Perfect Storm)

* Cảnh bão tố trong "Into the Storm"

Cơn bão trong "Into the Storm" Những trận siêu bão là chủ đề quen thuộc trong phim Hollywood một thời gian dài. Hai phim nổi bật là The Perfect Storm (2000) và Into the Storm (2014), khắc họa một vùng rộng lớn của nước Mỹ bị tàn phá bởi những cơn mưa như trút nước và gió giật cực mạnh.

Into the Storm là bộ phim theo thể loại found-footage (giả tài liệu) thành công tại phòng vé với doanh thu cao hơn năm lần chi phí sản xuất. Trong khi đó, The Perfect Storm - quy tụ hai ngôi sao George Clooney và Mark Wahlberg - từng nhận hai đề cử giải Oscar "Kỹ xảo xuất sắc" và "Âm thanh xuất sắc".

Động đất (Đường Sơn đại địa chấn, San Francisco, Earthquake, San Andreas)

* Động đất trong "San Andreas"

Động đất trong "San Andreas" Bộ phim đầu tiên về đề tài này là San Francisco ra mắt năm 1936. Tác phẩm nhạc kịch có sự tham gia của tài tử nổi tiếng Clarke Gable nhận sáu đề cử Oscar nhưng chỉ giành chiến thắng ở hạng mục "Âm thanh xuất sắc". Năm 2010, Đường Sơn đại địa chấn của Phùng Tiểu Cương gây chú ý khi tái hiện trận động đất khủng khiếp nhất thế kỷ 20 ở Đường Sơn (Trung Quốc).

Bộ phim gần đây nhất về động đất là San Andreas, có sự tham gia của ngôi sao The Rock và nữ diễn viên khả ái Alexandra Daddario. Đây là một trong những bom tấn của năm 2015 với doanh thu 474 triệu USD. Tác phẩm gây ấn tượng bằng nhiều cảnh quay kỹ xảo về động đất tàn phá Los Angeles và khu vực vịnh San Francisco (Mỹ). Sau thành công của San Andreas, các nhà sản xuất đã lên kế hoạch thực hiện phần hai.

Núi lửa (When Time Ran Out, Volcano, Dante’s Peak, Disaster Zone: Volcano in New York, Pompeii)

Núi lửa trong "Pompeii" Hình ảnh núi lửa phun trào và sức tàn phá của nó được nhiều nhà làm phim thể hiện trên màn ảnh. Những bộ phim này thường có loạt cảnh quay ám ảnh với những dòng dung nham nóng bỏng, mang đến sự chết chóc ở những nơi nó tràn tới, qua đó thể hiện sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên. Năm 2014, tác phẩm Pompeii khắc họa vụ phun của núi lửa Vesuvius, hủy diệt thành phố Pompeii của Đế chế La Mã vào năm 79.

Sóng thần (Tidal Wave, The Impossible)

* Cảnh sóng thần trong "The Impossible"

Cảnh sóng thần trong "The Impossible" Sóng thần là thiên tai được nhiều đạo diễn chú ý. Thông thường, chúng xuất hiện như hiện tượng phụ trong các phim đa thảm họa như 2012, Geostorm, nhưng cũng có khi được mô tả độc lập trong Tidal Wave (2009) hay The Impossible (2012). Tidal Wave là phim thảm họa đầu tiên của Hàn Quốc, còn The Impossible có Naomi Watts đóng chính tái hiện trận sóng thần có thật năm 2014 ở Ấn Độ Dương. Nữ diễn viên Australia nhận đề cử Oscar "Nữ diễn viên xuất sắc" cho vai diễn trong phim - một phụ nữ trải qua hành trình gian nan tìm kiếm gia đình sau cơn sóng thần.

Thiên thạch rơi (Deep Impact, Armageddon)

Chuyện thiên thạch rơi xuống Trái đất hay được các nhà làm phim Hollywood khắc họa thành thảm họa gây hủy diệt hàng loạt. Có khá nhiều phim về đề tài này, trong đó nổi bật nhất là Deep Impact và Armageddon. Cả hai tình cờ đều ra mắt vào mùa hè năm 1998.

Nội dung của hai tác phẩm cũng có một số điểm tương đồng như điểm đến của những thiên thạch khổng lồ là Bắc Mỹ hay chi tiết dùng bom nguyên tử làm chệch hướng các thiên thạch bay vào Trái đất. Cả hai phim đều ăn khách, Armageddon có doanh thu cao nhất năm còn Deep Impact đứng ở vị trí thứ sáu.

Chất độc từ cây (The Happening)

Phim có Mark Wahlberg tham gia năm 2008 giới thiệu một trong những kiểu thảm họa kỳ lạ nhất. Bị đe dọa môi trường sống, cây cối tiết ra một loại chất độc vào không khí khiến con người tự sát hàng loạt. Tác phẩm là hành trình chạy trốn của nhân vật chính - một thầy giáo dạy khoa học - cùng những người thân thiết xuyên Bắc Mỹ. Dù bị chê với chỉ 18% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, phim sinh lời ở phòng vé với doanh thu 163,4 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất là 48 triệu USD.

Đa thảm họa do biến đổi khí hậu (2012, The Day After Tomorrow, Geostorm)

Geostorm (Siêu bão địa cầu)

Trong dòng phim về thiên tai, các phim về đa thảm họa gây ấn tượng nhất bởi hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như siêu bão, lũ lụt, băng giá, lốc xoáy, sóng thần hay động đất cùng xuất hiện. 2012 và The Day After Tomorrow - đều của đạo diễn Roland Emmerich - khắc họa cảnh nhân loại đứng trước ngày tận thế bởi biến đổi khí hậu.

Trong Geostorm - phim mới ra mắt của tài tử Gerard Butler, thế giới cũng sắp bị tận diệt với hàng loạt thảm họa do biến đổi môi trường. Để ngăn chặn chúng, chính phủ phải xây dựng một hệ thống vệ tinh có khả năng điều chỉnh khí hậu, nhưng rồi hệ thống này lại hỏng hóc, gây ra tai ương.

