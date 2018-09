Những tác phẩm triển vọng trước thềm mùa giải Oscar 2019

Oscar 2019 bỏ giải phim đại chúng vì bị chỉ trích / Nhà soạn nhạc 'Nhiệm vụ bất khả thi' được trao Oscar danh dự

Lễ trao giải Oscar lần 91 sẽ diễn ra vào ngày 24/2/2019 ở Los Angeles (Mỹ). Như thường lệ, ba liên hoan phim lớn vừa diễn ra vào tháng 9 ở Venice (Italy), Toronto (Canada) và Telluride (Mỹ) được xem là cuộc thử lửa cho các tác phẩm. Từ đó, các cây bút của New York Times, Hollywood Reporter, Vulture, Indiewire nhận định một số ứng viên tiềm năng cho giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ.

A Star is Born

A Star is Born

Đây là lần thứ ba bộ phim âm nhạc kinh điển A Star is Born (1937) được Hollywood làm lại. Tuy nhiên, tác phẩm hấp dẫn nhờ hơi thở mới từ cặp diễn viên chính Bradley Cooper và Lady Gaga. Trong phim, Cooper thủ vai một nghệ sĩ nghiện rượu giúp một nữ ca sĩ trẻ (Gaga thủ vai) vươn tới hào quang sân khấu.

Không chỉ thủ vai chính, Cooper còn đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Ra mắt tại Liên hoan phim Venice, A Star is Born được tán dương về chất lượng. Trên Metacritic, giới phê bình chấm phim điểm 87/100. Hầu hết khen tài kể chuyện của Cooper, diễn xuất của Gaga và nhạc phim. Thể loại phim âm nhạc cũng thường được Viện Hàn lâm yêu thích, thể hiện qua thành tích của La La Land (2016).

Vice

Christian Bale (trái) và Dick Cheney.

Sau thành công của The Big Short (2015) với năm đề cử Oscar, đạo diễn Adam McKay tiếp tục triển khai dự án dựa trên một câu chuyện có thật. Phim mới của ông - Vice (tên cũ là Backseat) - khai thác cuộc sống của Dick Cheney (Christian Bale) - phó Tổng thống quyền lực bậc nhất lịch sử nước Mỹ. Trong giai đoạn từ 2001 tới 2009, "phó tướng" của Tổng thống George W. Bush có tầm ảnh hưởng lớn tới những chính sách đối ngoại của Mỹ.

Vai diễn nặng ký Cheney được giao cho ngôi sao từng đoạt giải Oscar - Christian Bale. Một lần nữa, tài tử cho thấy sự quyết tâm của mình bằng việc tăng gần 18 kg cho vai diễn. Ngoài Bale, phim còn quy tụ Sam Rockwell (từng đoạt Oscar nam phụ), Amy Adams (từng năm lần nhận đề cử Oscar) và diễn viên kỳ cựu Steve Carell. Trang Indiewire cho rằng Vice là ứng viên tiềm năng cho giải phim xuất sắc, còn Bale và Adams sẽ tham gia đường đua hạng mục diễn xuất.

Beautiful Boy

Beautiful Boy

Sau khi trở thành người trẻ thứ ba trong lịch sử nhận đề cử Oscar nam chính với Call Me By Your Name, Timothée Chalamet có thể lại nhận đề cử trong năm nay. Trong Beautiful Boy, anh thủ vai Nic Sheff - chàng trai vật lộn với chứng nghiện ngập. Tác phẩm xoay quanh hành trình đứng dậy của Nic với sự giúp đỡ của người cha David (Steve Carell).

Kịch bản được dựa trên tự truyện Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction từng được New York Times, Amazon và Entertainment Weekly xếp vào danh sách những tác phẩm hay nhất năm 2008. Giới chuyên môn nhận định Steve Carell và Timothée Chalamet là ứng viên sáng giá tại các hạng mục nam chính và phụ.

BlacKkKlansman

BlacKkKlansman

Sau một thời gian dài không có tác phẩm nổi bật, đạo diễn Spike Lee lấy lại phong độ với BlacKkKlansman. Bối cảnh phim được đặt tại Colorado (Mỹ) thập niên 1970, khi một viên cảnh sát Mỹ gốc Phi thâm nhập vào Ku Klux Klan - hội kín về sự kỳ thị chủng tộc. Khi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) hồi tháng 5, BlacKkKlansman nhận tràng pháo tay kéo dài tám phút. Tác phẩm cũng nhận giải Grand Prix trong đêm bế mạc.

Tờ Forbes cho rằng BlacKkKlansman chắc chắn có đề cử Oscar "Phim xuất sắc”, bên cạnh đề cử Oscar đạo diễn cho Spike Lee. Hai diễn viên chính John Washington và Adam Driver cũng có cơ hội được đề cử về diễn xuất nhờ sự linh hoạt trong các trích đoạn đoạn tâm lý lẫn hài. Trang Indiewire đưa BlacKkKlansman lên danh sách ứng cử viên nặng ký tại Oscar 2019 nhờ chất lượng cùng thông điệp chính trị về sắc tộc vẫn còn nguyên giá trị ở nước Mỹ ngày nay.

First Man

First Man

Đạo diễn Damien Chazelle của La La Land trở lại với bộ phim tiểu sử First Man. Dự án có kinh phí 70 triệu USD chiếu mở màn Liên hoan phim Venice (Italy) và nhận nhiều lời khen. Diễn viên điển trai Ryan Gosling vào vai phi hành gia Neil Armstrong, tái hiện chuyến bay lịch sử lên mặt trăng vào năm 1969.

First Man cùng BlacKkKlansman là hai bộ phim được đánh giá cao trong phần dự đoán của các báo Âu Mỹ. Ngoài chất lượng, tác phẩm còn có điểm cộng nhờ khơi lại một sự kiện hào hùng trong lịch sử nước Mỹ. Hiện bộ phim có điểm số 83/100 trên trang Metacritic với những lời có cánh dành cho tài năng đạo diễn của Chazelle, phần hình ảnh cùng diễn xuất của Gosling và Claire Foy (vai vợ Armstrong).

Green Book

Green Book

Sau khi Green Book giành giải cao nhất - People's Choice Award - ở Liên hoan phim Toronto (Canada), tờ Indiewire nhận định tác phẩm bật lên trên đường đua Oscar. Nhiều năm qua, các phim thắng ở Toronto đều gây tiếng vang ở Oscar sau đó như Room (2015), La La Land (2016) và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).

Tác phẩm do Peter Farrelly đạo diễn, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật vào thập niên 1960 giữa nghệ sĩ dương cầm Don Shirley (Mahershala Ali đóng) và Tony Lip (Viggo Mortensen đóng) - người từng làm bảo kê hộp đêm. Khi Tony làm tài xế cho Don, giữa họ nảy sinh tình bạn thân thiết. Về sau, Tony Lip trở thành một diễn viên và tác giả nổi tiếng.

If Beale Street Could Talk

If Beale Street Could Talk

Năm 2013, đạo diễn Barry Jenkins bắt tay vào kịch bản Moonlight và If Beale Street Could Talk (dựa trên cuốn sách cùng tên của James Baldwin). Moonlight ra mắt trước và giành giải "Phim xuất sắc" năm 2017. Sau thành công trên, Jenkins tiếp tục đạo diễn If Beale Street Could Talk - tác phẩm khai thác cuộc sống của những người da đen. Nhân vật chính của phim là một phụ nữ mang thai tìm cách chứng minh hôn phu của mình vô tội.

If Beale Street Could Talk nhanh chóng ghi điểm với giới chuyên môn khi ra mắt tại Liên hoan phim Toronto (Canada). Bộ phim được những tờ uy tín như Guardian, Hollywood Reporter, Vanity Fair và IndieWire chấm điểm A trở lên. Tác phẩm cũng giành giải nhì ở sự kiện điện ảnh này.

Mary Queen of Scots

Mary Queen of Scots

Có thể xem Mary Queen of Scots là một bộ phim cung đấu của phương Tây. Nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa nữ hoàng Mary của Scotland (Saoirse Ronan đóng) và nữ hoàng Elizabeth I của vương quốc Anh (Margot Robbie đóng). Tờ Forbes nhận định tác phẩm dễ gây chú ý bởi thể loại lịch sử là một trong những dòng phim thường được tôn vinh ở Oscar.

Ngoài ra, tác phẩm cũng được đánh giá cao ở các hạng mục diễn xuất. Hai diễn viên nữ chính của phim đều là những gương mặt sáng giá của Hollywood hiện tại. Nếu như Robbie vừa có đề cử Oscar đầu tiên với I, Tonya đầu năm nay thì Ronan đã có tới ba đề cử Oscar về diễn xuất ở tuổi 24. Đạo diễn của phim là Josie Rourke - nhà làm phim nữ xuất thân kịch nghệ nước Anh. Đây được xem là một yếu tố thuận lợi cho tác phẩm trong giai đoạn Hollywood đang muốn vinh danh các nhà làm phim nữ nhiều hơn.

Roma

Roma

Tên tuổi của đạo diễn Alfonso Cuaron giúp Roma gây chú ý từ khi chưa ra mắt. Nhà làm phim kỳ cựu người Mexico từng giành giải Oscar "Đạo diễn xuất sắc" với Gravity (2013). Sau đó, chất lượng của Roma được khẳng định với giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice 2018.

Trên trang Metacritic, bộ phim nhận điểm trung bình 96/100, trong đó có điểm số tối đa từ hàng loạt báo lớn như Guardian, Time hay Telegraph... Câu chuyện xoay quanh một gia đình trung lưu tại Mexico vào đầu thập niên 1970, gây ấn tượng nhờ hình ảnh giàu thẩm mỹ. Roma được Netflix mua bản quyền để phát trực tuyến, song song với việc phát hành tại một số rạp chiếu vào ngày 14/12. Các chuyên gia nhận định đây sẽ là tác phẩm đầu tiên của một hãng phát hành trực tuyến nhận đề cử Oscar "Phim xuất sắc".

The Favourite

The Favourite

Gần đây, Yorgos Lanthimos nổi lên như một trong những nhà làm phim tài năng nhất châu Âu. Các tác phẩm Dogtooth (2009), The Lobster (2015) hay The Killing of a Sacred Deer (2017) của đạo diễn Hy Lạp này gây tiếng vang tại những liên hoan phim. Phim mới của Lanthimos - The Favourite - rất được lòng giới phê bình với điểm số 92/100 trên trang Metacritic. Ở Liên hoan phim Venice, tác phẩm giành Grand Jury Prize - giải quan trọng thứ hai ở sự kiện.

The Favourite kể câu chuyện ở nước Anh thế kỷ 18, với mối quan hệ phức tạp giữa nữ hoàng Ann (Olivia Colman) và nữ quý tộc Sarah (Rachel Weisz). Tình bạn giữa họ bị đe dọa với sự xuất hiện của cô nàng Abigail (Emma Stone) - người cũng muốn tranh sủng ái của nữ hoàng. Cả ba diễn viên nữ của phim đều được cho là có cơ hội trên đường đua diễn xuất. Ngoài ra, tác phẩm cũng được đánh giá cao ở giải kịch bản, đạo diễn và phim xuất sắc.

Thịnh Joey