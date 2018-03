Những sao trẻ hứa hẹn đột phá màn ảnh thế giới 2017

10 bom tấn lần đầu ra mắt được ngóng đợi năm 2017 / 10 bom tấn phần kế tiếp được ngóng đợi năm 2017

Emma Watson

Nổi tiếng từ năm 2001 khi mới 11 tuổi với vai diễn Hermione trong tập đầu tiên của Harry Potter, người đẹp nước Anh vụt sáng thành thần tượng của hàng triệu thanh thiếu niên khắp thế giới. Emma Watson đã trưởng thành cùng loạt phim về cậu bé phù thủy và được coi là một trong những biểu tượng thời trang của xứ sương mù. Tuy nhiên sau khi loạt phim Harry Potter kết thúc, nữ diễn viên sinh năm 1990 chưa có thêm vai diễn nào đáng chú ý mà chỉ được biết tới bởi học vấn và phong cách ăn mặc.

Năm 2017, Emma Watson có cơ hội tỏa sáng với hai vai diễn. Giữa tháng 3, người đẹp xuất hiện trên màn bạc với bộ phim cổ tích Beauty and the Beast được dựa trên phiên bản hoạt hình kinh điển cùng tên. Tới tháng 4, Emma lại đóng vai chính trong The Circle, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết giả tưởng cùng tên của nhà văn Dave Eggers, đóng cùng ngôi sao gạo cội Tom Hanks.

Tom Holland

Được biết tới là một diễn viên nhí trên sân khấu kịch của Anh, Tom Holland từng gây xúc động trên màn ảnh rộng năm 2012 khi vào vai người con cả trong phim thảm họa sóng thần – The Impossible. Sau bốn năm chỉ tham gia những dự án nhỏ, nam diễn viên sinh năm 1996 vượt qua hàng nghìn ứng viên để trở thành Người Nhện mới trên màn ảnh rộng.

Nam diễn viên 20 tuổi gây ấn tượng với vai Người Nhện trong bom tấn Captain America: Civil War mùa hè năm ngoái. Năm nay, Tom Holland tiếp tục xuất hiện với vai này trong Spider-Man: Homecoming ra mắt vào mùa hè. Ngoài ra, cậu còn tham gia phim độc lập Pilgrimage và dự án phim tiểu sử về Thomas Edison có tên The Current War.

Cara Delevingne

Người đẹp 24 tuổi đến từ nước Anh nổi tiếng trên sàn diễn thời trang. Tuy nhiên trong lĩnh vực điện ảnh, cô chưa có vai diễn nào ghi dấu ấn và mới chỉ đóng vai phụ trong một số dự án phim lớn. Năm 2017, Cara được đạo diễn lừng danh người Pháp Luc Besson chọn vào vai nữ chính trong bom tấn giả tưởng Valerian and the City of a Thousand Planets.

Bộ phim khác Cara Delevingne tham gia cũng ra mắt năm nay là Tulip Fever - chuyển thể từ tiểu thuyết tình cảm cùng tên của nhà văn Deborah Moggach.

Ezra Miller

Sở hữu gương mặt lạ, nam diễn viên sinh năm 1992 được biết tới với những vai diễn thanh niên nổi loạn trong We Need to Talk About Kevin (2011) hay The Perks of Being a Wallflower (2012). Tên tuổi Ezra Miller tạo sự chú ý mạnh mẽ hơn khi gia nhập binh đoàn siêu anh hùng của DC Comics.

Năm 2016, diễn viên 24 tuổi xuất hiện chớp nhoáng trong hai bom tấn Batman v Superman: Dawn of Justice và Suicide Squad. Cuối năm nay, nhân vật The Flash của Ezra Miller sẽ có nhiều đất diễn trong bom tấn Justice League, quy tụ đông đủ các siêu anh hùng đình đám của DC Comics.

Brie Larson

Được mệnh danh là “Nàng thơ phim độc lập Mỹ”, nữ diễn viên 27 tuổi giành tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp vào năm ngoái với vai bà mẹ trẻ trong phim Room. Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt mới của Brie Larson khi cô lần đầu tham gia bom tấn Kong: Skull Island, tác phẩm quay tại Việt Nam.

Từ một ngôi sao phim độc lập, Brie Larson có cơ hội tiếp cận với khán giả đại chúng nhiều hơn khi lấn sân sang phim thương mại. Năm nay, Brie cũng sẽ ra mắt bộ phim đầu tiên cô làm đạo diễn có tên Unicorn Store, thuộc thể loại hài.

Elizabeth Debicki

Nữ diễn viên người Australia gốc Ba Lan sở hữu chiều cao 1,87 m đang là gương mặt được các đạo diễn Hollywood săn đón, sau các phim như The Great Gatsby, The Man from U.N.C.L.E. hay phim truyền hình The Night Manager.

Người đẹp 26 tuổi sẽ xuất hiện trong bom tấn Guardians of the Galaxy (vol.2) của đạo diễn James Gunn vào mùa hè năm nay. Cô thủ vai Ayesha, một siêu anh hùng mới của đội quân “vệ binh dải ngân hà”. Elizabeth Debicki cũng sẽ đóng vai chính trong phim kinh dị God Particle mà nhà làm phim J.J. Abrams sản xuất.

Asa Butterfield

Năm 13 tuổi, Asa Butterfield được giao vai chính Hugo trong bộ phim cùng tên của đạo diễn gạo cội Martin Scorsese. Ba năm sau đó, nam diễn viên sinh năm 1997 xuất hiện trong phim Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children với ngoại hình thay đổi bất ngờ.

Năm 2017, Asa Butterfield đánh dấu sự trưởng thành bằng bộ phim giả tưởng lãng mạn The Space Between Us, với nhiều cảnh tình cảm đóng cùng diễn viên đàn chị Britt Robertson. Tới cuối năm, cậu tiếp tục chinh phục màn bạc bằng vai chính trong phim Journey’s End - chuyển thể từ vở kịch cùng tên.

Kaya Scodelario

Đóng phim từ năm 2009 và tham gia nhiều dự án lớn nhưng Kaya Scodelario chỉ thực sự được biết tới khi đóng vai Teresa trong loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên - The Maze Runner. Trong khi tập phim cuối năm 2018 mới ra mắt, Kaya trở thành cái tên gây chú ý khi là mỹ nhân mới của loạt phim Cướp biển Caribbean.

Trong dự án Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales được đầu tư 320 triệu USD, Kaya Scodelario thay thế Keira Knightley đảm nhận vai diễn Carina Smyth - một nhà thiên văn học.

Brenton Thwaites

Nam diễn viên 27 tuổi người Australia cũng hứa hẹn bùng nổ năm nay khi xuất hiện trong bom tấn Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Brenton đóng vai Henry – một “mắt xích” quan trọng trong câu chuyện của tập này. Anh sẽ đồng hành cùng Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush và Orlando Bloom trong cuộc phiêu lưu mới trên vùng biển Caribbe.

Một dự án phim khác của Brenton Thwaites cũng ra mắt năm nay là Office Uprising - bộ phim hài kinh dị có đề tài về xác sống.

Nguyên Minh