Những phim nổi bật tranh giải Cành Cọ Vàng 2012

1. Moonrise Kingdom (xem trailer)

Hai nhân vật chính trong phim "Moonrise Kingdom".

Được chọn là phim chiếu mở màn LHP Cannes ngày 16/5, Moonrise Kingdom đồng thời đại diện cho điện ảnh Mỹ tranh giải ở hạng mục Cành Cọ Vàng. Phim lấy bối cảnh những năm 1960 và nói về một đôi bạn trẻ bỏ trốn khỏi quê nhà New England, bị một viên cảnh sát và cha mẹ của cô bé truy đuổi. Đã hai lần được đề cử Oscar nhưng đây là lần đầu tiên đạo diễn Wes Anderson góp mặt tại Cành Cọ Vàng của LHP Cannes. Moonrise Kingdom có sự tham gia của nhiều diễn viên tên tuổi như Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray hay Tilda Swinton.

2. Rust and Bone (xem trailer)

Một cảnh trong phim "Rust and Bone".

Rust and Bone là tác phẩm được Pháp, Bỉ sản xuất và do đạo diễn Jacques Audiard, người từng tham gia LHP Cannes 2009 với bộ phim A Prophet, thực hiện. Dựa vào bộ sưu tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn Craig Davidson, Rust and Bone kể về câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai thất nghiệp 25 tuổi với một người phụ nữ làm nghề huấn luyện cá voi. Minh tinh người Pháp Marion Cotillard thủ vai chính trong bộ phim này.

3. Holy Motors

Tạo hình của Eva Mendes trong phim "Holy Motors" khiến nhiều người liên tưởng đến Amy Winehouse.

Người đẹp bốc lửa gốc Cuba, Eva Mendes, và nữ ca sĩ Australia, Kylie Minogue, tham gia bộ phim Holy Motors của đạo diễn người Pháp, Leos Carax. Phim mang hơi hướng siêu thực và nói về hành trình của một người đàn ông giữa nhiều cuộc sống song song cùng tồn tại. Đạo diễn Leos Carax là tác giả của Pola X, một bộ phim nổi tiếng về đề tài tình dục vào năm 1999.

4. Cosmopolis (xem trailer)

Robert Pattinson "lột xác" với vai diễn tỷ phú trong "Cosmopolis".

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Don DeLillo, Cosmopolis là câu chuyện về một tỷ phú trẻ và cũng là "phù thủy tài chính" của nước Mỹ. Khi đi ngang qua khu Manhattan, anh định tới cắt tóc ở một cửa hàng quen nhưng chiếc xe sang trọng của anh bị mắc kẹt lại trên đường khi tổng thống tới thăm nơi đây. Cuộc tấn công của những kẻ vô chính phủ và đám tang của một rapper đã đưa đẩy câu chuyện theo một hướng khác... Diễn xuất của tài tử Chạng vạng, Robert Pattinson, trong Cosmopolis hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá.

5. The Paperboy

Nicole Kidman trong phim "The Paperboy".

LHP Cannes năm nay quy tụ khá nhiều bộ phim chuyển thể từ văn học. The Paperboy của đạo diễn da màu Lee Daniels (phim Precious) cũng là một trong số đó. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1995 của nhà văn Mỹ Pete Dexter nói về hai anh em một phóng viên đi điều tra một vụ giết người hàng loạt để minh oan cho một người đàn ông đang chờ chết. The Paperboy có sự tham gia của "thiên nga Australia" Nicole Kidman và các nam diễn viên nổi tiếng như Matthew McConaughey, John Cusack, Zac Efron.

6. Killing Them Softly

Brad Pitt tiếp tục chinh phục LHP Cannes với phim "Killing Them Softly".

Sau khi góp mặt trong The Tree of Life - phim chiến thắng Cành Cọ Vàng năm ngoái, Brad Pitt tiếp tục có phim Killing Them Softly tham gia tranh giải năm nay. Thuộc thể loại tội ác, ly kỳ, phim xoay quanh một thám tử chuyên nghiệp điều tra vụ cướp bí ẩn liên quan tới những quân bài Poker.

7. Lawless (xem trailer)

"Lawless" có sự tham gia của hai diễn viên trẻ Shia LaBeouf và Mia Wasikowska.

Quy tụ dàn diễn viên trẻ đang lên gồm Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jessica Chastain và Mia Wasikowska, Lawless có đề tài chống buôn lậu và được thực hiện theo phong cách phim miền viễn Tây. Đạo diễn John Hillcoat của Lawless là người từng giành giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice 2009 với phim The Road.

8. In Another Country (xem trailer)

Nữ diễn viên Isabelle Huppert trong phim "In Another Country".

Đạo diễn Hàn Quốc Hong Sang-soo đem tới LHP Cannes năm nay một bộ phim rất đặc biệt khi chỉ có hai diễn viên, trong đó minh tinh Isabelle Huppert thể hiện cả ba nhân vật phụ nữ trong phim. Hai năm trước, Hong Sang-soo từng gây ấn tượng tại Cannes với tác phẩm mang tính thể nghiệm, Hahaha.

9. The Taste of Money (xem trailer)

"The Taste of Money" hứa hẹn có nhiều cảnh quay gây sốc.

Từng gây nhiều tranh cãi tại Cannes năm 2009 với bộ phim có nhiều cảnh "nóng" - The Housemaid, đạo diễn Hàn Quốc Im Sang-soo năm nay tiếp tục đem tới Cannes bộ phim có nhiều hình ảnh gây sốc không kém là The Taste of Money. Phim lột tả cuộc sống đồi trụy, lăng nhăng của một đại gia và khai thác về tham vọng của một chàng trai trẻ tuổi vì quá mê tiền mà chấp nhận cặp kè với một phụ nữ đáng tuổi mẹ mình.

10. Like Someone In Love (xem trailer)

Nhân vật nữ chính trong bộ phim "Like Someone In Love".

Lấy bối cảnh trong xã hội hiện đại của nước Nhật, Like Someone In Love nói về một nữ sinh viên đi làm nghề gái gọi để tìm kiếm trải nghiệm phục vụ cho ngành học mà mình theo đuổi ở trường. Đạo diễn người Iran, Abbas Kiarostami, là một gương mặt rất quen thuộc của LHP Cannes. Trước Like Someone In Love, ông từng 4 lần góp mặt tranh giải Cành Cọ Vàng và giành giải thưởng danh giá này vào năm 1997 với phim Taste of Cherry.

11. The Angels' Share (xem trailer)

Một cảnh quay vui nhộn trong phim "The Angels' Share".

Đạo diễn kỳ cựu người Anh, Ken Loach, góp mặt tại LHP Cannes với tác phẩm The Angels' Share. Chuyện phim xảy ra ở thành phố Glasgow (Scotland) với nhân vật chính là một người đàn ông trẻ có nhiều tiền án tiền sự. Khi đứa con vừa chào đời, anh quyết định ngăn mình trở lại con đường tù tội bằng cách tham gia các hoạt động cộng đồng. Trong chuyến đi tới nhà máy chưng cất rượu Whisky ở ngoại ô, anh tìm thấy niềm đam mê với công việc này. The Angels' Share đánh dấu lần thứ 11 đạo diễn Ken Loach tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng. Ông từng một lần chiến thắng vào năm 2001 cho phim The Wind That Shakes The Barley.

12. On The Road (xem trailer)

Bộ ba nhân vật chính trong phim "On The Road".

Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho Cành Cọ Vàng lần này, On The Road được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Jack Kerouac lấy bối cảnh thành phố New York, Mỹ những năm 1940. Phim nói về hành trình đi xuyên nước Mỹ của hai chàng trai và một cô gái có tính cách khác nhau. Bộ ba này cùng đi du lịch, khỏa thân trên xe và tận hưởng cuộc đời tự do. On The Road có sự góp mặt của người đẹp Chạng vạng, Kristen Stewart, trong vai nữ chính.

Nguyên Minh