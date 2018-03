Những phim lấy cảm hứng từ thần thoại, truyền thuyết Bắc Âu

'Thor: Ragnarok' thắng lớn ở Mỹ, phá kỷ lục ở Trung Quốc / Tiếng cười lấn át cảnh tận thế trong 'Thor: Ragnarok'

The Vikings (1958)

Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết The Viking của tác giả Edison Marshall. Tác phẩm văn học lấy cảm hứng từ một trường ca nổi tiếng ở Bắc Âu kể về người hùng Ragnar Lodbrok và các con trai. Nhân vật chính của phim là con trai một thủ lĩnh người Viking bị lưu lạc từ nhỏ. Anh trở thành nô lệ, trải qua nhiều thử thách để khẳng định bản thân và giành lấy tình yêu đời mình.

Với kinh phí 3,5 triệu USD, The Vikings đạt doanh thu 7,6 triệu USD (khoảng 68 triệu USD hiện tại sau khi tính đến tỷ lệ lạm phát). Phim quy tụ dàn diễn viên ngôi sao khi ấy gồm Kirk Douglas, Tony Curtis và Janet Leigh. Thành công của The Vikings dẫn tới sự ra đời của loạt phim truyền hình Tales of The Vikings sau đó, do công ty riêng của Kirk Douglas sản xuất.

Pathfinder (1987)

Những bộ phim lấy cảm hứng từ thần thoại, truyền thuyết Bắc Âu [06/11 - 18:14] Tác phẩm điện ảnh Na Uy dựa trên một truyền thuyết cổ của người Sami - một tộc người sống ở Bắc Âu từ xa xưa. Phim có bối cảnh năm 1000, xoay quanh một chàng trai trẻ tên Aigin - người trở thành một chiến binh can trường để trả thù cho ngôi làng của mình bị kẻ thù sát hại.

Để tái hiện chân thực bối cảnh, nhiều cảnh trong Pathfinder được thực hiện trong điều kiện lạnh giá, có lúc nhiệt độ xuống đến -47 độ C. Đa phần các diễn viên tham gia phim là hậu duệ của người Sami - những người có khả năng chịu đựng được điều kiện giá rét này. Pathfinder tạo tiếng vang lớn khi nhận được đề cử "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" tại Oscar năm 1988.

The 13 Warriors (1999)

Trong phim này, ngôi sao Antonio Banderas thủ vai Ahmad - người bị trục xuất khỏi quê hương vì trót yêu vợ của một nhân vật quyền thế. Anh bị đày lên phương Bắc và gần như không còn cơ hội trở về quê hương. Tại đây, khi ngôi làng Viking nơi Ahmad trú chân bị quái vật Wendol tấn công, anh được chọn trở thành chiến binh thứ 13 trong đội quân đi diệt trừ quái vật.

The 13 Warriors được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết Eaters of the Dead của tác giả Michael Crichton và truyền thuyết về Beowulf của Bắc Âu. Ban đầu, phim có kinh phí thực hiện là 85 triệu USD. Nhưng sau đó, việc quay lại một số cảnh và chi phí quảng bá tăng khiến dự án ngốn đến 160 triệu USD. Tuy nhiên, The 13 Warriors chỉ thu 61,7 triệu USD ở phòng vé, khiến hãng sản xuất lỗ nặng,

Son of the Mask (2005)

Son of the Mask (2005) Tác phẩm này được coi là phần tiếp theo không chính thức của The Mask - phim điện ảnh ăn khách năm 1994 có sự tham gia của Jim Carrey và Cameron Diaz. Ngoài chiếc mặt nạ ma thuật, Son of the Mask có nội dung độc lập, không liên kết với phim trước. Không giống The Mask, Son of the Mask là một bộ phim bị chê bai, chỉ được khán giả chấm điểm 2,2 trên IMDb. Phim cũng thất bại ở phòng vé với doanh thu chỉ 57,6 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất là 84 triệu USD.

Trong phim, Loki được vua cha Odin cử xuống Trái đất để tìm chiếc mặt nạ ma thuật bị thất lạc. Nhiệm vụ này tưởng chừng như dễ dàng khi chiếc mặt nạ đang nằm trong tay một đôi vợ chồng trẻ và đứa con thơ. Tuy nhiên, đứa bé được thụ thai một cách tình cờ khi người cha đang đeo chiếc mặt nạ khiến nó cũng sở hữu sức mạnh không kém Loki, gây ra nhiều tình huống tréo ngoe.

Beowulf (2007)

Beowulf (2007) Tác phẩm dựa trên một bài thơ cổ trong văn học Anh, ca ngợi anh hùng Bắc Âu Beowulf - người đánh bại quái vật Grendel để giải cứu một vương quốc. Bài thơ dài 3.182 dòng này được coi là một trong những tác phẩm cổ và quan trọng nhất của văn học Anh.

Beowulf gây ấn tượng khi được thực hiện bằng kỹ thuật ghi hình chuyển động của diễn viên (motion-capture) sau đó xử lý hậu kỳ bằng kỹ xảo máy tính. Đây là kỹ thuật mà đạo diễn Robert Zemeckis sử dụng trong phim trước đó của ông là The Polar Express. Beowulf quy tụ dàn diễn viên tài năng gồm Angelina Jolie, Ray Winstone, Anthony Hopkins, Robin Wright, Brendan Gleeson và John Malkovich. Bộ phim được giới phê bình đánh giá cao về nội dung và hình ảnh nhưng chỉ đạt doanh thu 196,4 triệu USD trong khi kinh phí lên tới 150 triệu USD (chưa tính kinh phí quảng bá).

Outlander (2008)

Cũng lấy cảm hứng từ truyền thuyết Beowulf, Outlander là bộ phim có sự pha trộn các thể loại viễn tưởng, thần thoại và hành động. Nhân vật chính của phim là một người ngoài hành tinh rơi xuống vùng Bắc Âu vào thời kỳ đồ sắt sau khi phi thuyền gặp nạn. Tại đây, anh cùng những người bản địa chiến đấu chống lại một con quái vật có nguồn gốc ngoài không gian, khi trong tay chỉ có cung tên và giáo mác.

Outlander là dự án lớn của hãng Weinstein năm 2008 với kinh phí 47 triệu USD. Tuy nhiên, tác phẩm thất bại ở phòng vé với doanh thu vỏn vẹn 7 triệu USD.

Valhalla Rising (2009)

Tác phẩm do đạo diễn tài năng người Đan Mạch Nicolas Winding Refn thực hiện. Tựa đề của bộ phim gợi nhớ đến hai tác phẩm mang chủ đề về người Viking là Scorpio Rising và Lucifer Rising của nhà làm phim kỳ cựu Kenneth Anger. Valhalla Rising được giới phê bình khen ngợi, nhưng chỉ thu về khoảng 30 nghìn USD, trong khi chi phí sản xuất là 5,7 triệu USD.

Tác phẩm lấy bối cảnh xứ Scotland khoảng năm 1000, với nhân vật chính là chiến binh câm Độc Nhãn do tài tử Mads Mikkelsen thủ vai. Độc Nhãn bị giam cầm nhiều năm trong tù ngục của thủ lĩnh Bắc Âu Barde. Sau đó, anh được một cậu bé nô lệ giúp giải thoát và hai người dấn thân vào chuyến hành trình chạy trốn đầy bất trắc. Họ lạc bước lên con tàu Viking và số phận thực sự của Độc Nhãn dần được hé lộ khi họ lạc tới vùng đất lạ với những thế lực hắc ám.

Loạt phim Thor (2011 đến nay)

Thor: Ragnarok (Thor: Tận thế Ragnarok)

Thor là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong thế giới truyện tranh của Marvel, lấy cảm hứng từ vị thần cùng tên trong thần thoại Bắc Âu. Loạt phim về Thor nằm trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel với phần đầu tiên ra mắt năm 2011. Nội dung chủ đạo trong ba phần là những cuộc chiến đấu của Thor chống lại các ác nhân hùng mạnh để bảo vệ quê hương Asgard và những người thân yêu. So với thần thoại, câu chuyện giữ lại một số tình tiết cơ bản như năng lực của Thor, búa thần Mjolnir, đồng thời thêm thắt nhiều yếu tố khoa học viễn tưởng.

Đây là loạt phim quy tụ nhiều ngôi sao như Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Natalie Portman, Idris Elba, Cate Blanchett và Stellan Skarsgard. Với độ ăn khách ngày càng tăng của thương hiệu Vũ trụ Điện ảnh Marvel, doanh thu mỗi phim về Thor lại cao hơn phần trước. Phần thứ ba vừa ra mắt mang tên Thor: Ragnarok có khởi đầu ấn tượng với 427 triệu USD chỉ sau khoảng 10 ngày công chiếu. Tác phẩm được đánh giá cao nhất trong bộ ba phim với chất hài độc đáo, nhận 93% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Vikings (2013 đến nay)

Loạt phim truyền hình lấy cảm hứng từ những trường ca về Ragnar Lothbrok - một trong những người hùng huyền thoại nổi tiếng nhất của Na Uy, đồng thời là nỗi khiếp sợ của người Pháp và Anh với những cuộc viễn chinh đánh phá các nước này. Câu chuyện xoay quanh hành trình Ragnar Lothbrok dần trở thành vua của các bộ tộc Viking với sự giúp đỡ của những người anh em và gia đình.

Tính đến nay, bốn phần của Vikings đã được phát sóng, còn mùa năm dự kiến ra mắt vào ngày 29/11/2017. Series được đánh giá cao về nội dung và hình ảnh, nhận 11 đề cử Emmy trong vài năm qua.

Kung Fury (2015)

Kung Fury (2015) Kung Fury là một bộ phim ngắn được thực hiện với nguồn kinh phí do cư dân mạng quyên góp. Người thực hiện tác phẩm là David Sandberg, kiêm nhiệm cả vị trí đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính. Do kinh phí hạn chế, chỉ khoảng 630 nghìn USD, hầu hết các cảnh trong Kung Fury được quay tại văn phòng của David Sandberg ở Thụy Điển. Sau khi hoàn thành, phim được phát hành miễn phí trên Youtube và hiện có 28 triệu lượt xem.

Các trường đoạn hành động có đông người được quay riêng ở nơi khác rồi sau đó ghép vào phim. Nội dung của tác phẩm pha trộn nhiều thể loại gồm hành động, giả tưởng, thần thoại, hài với nhiều nhân vật nổi tiếng như Adolf Hitler, thần sấm Thor, ninja, người máy và cả khủng long. Hiện tại, David Sandberg đang phát triển dự án điện ảnh của bộ phim này mang tên Kung Fury II: The Movie.

