Những phim hành động gay cấn ở bối cảnh nhà cao tầng

The Towering Inferno (1974)

Paul Newman và Faye Dunaway (trái) - thủ vai bạn gái anh trong phim.

The Towering Inferno là một trong những bom tấn ở thập niên 1970, quy tụ hai tài tử hàng đầu Paul Newman và Steve McQueen. Tác phẩm nhận nhiều lời khen từ giới phê bình và được tám đề cử Oscar, trong đó có hạng mục "Phim hay nhất". Phim thắng ba giải Oscar ở các hạng mục quay phim, biên tập và ca khúc trong phim.

Trailer The Towering Inferno Tác phẩm được chuyển thể từ hai tiểu thuyết The Tower (của by Richard Martin Stern) và The Glass Inferno (của Thomas N. Scortia và Frank M. Robinson). Nội dung xoay quanh vụ hỏa hoạn ở một tòa nhà chọc trời tại thành phố San Francisco (Mỹ). Giữa thảm họa, những người hùng đời thường xuất hiện, tìm cách cứu mọi người thoát khỏi biển lửa. Trong số này có kỹ sư Doug (Paul Newman đóng) và Michael (Steve McQueen đóng) - đội trưởng đội cứu hỏa.

Die Hard (1988)

Tác phẩm mở đầu cho loạt phim ăn khách cùng tên và biến Bruce Willis (ảnh) từ diễn viên hài truyền hình thành ngôi sao toàn cầu. Dựa trên tiểu thuyết Nothing Lasts Forever của tác giả Roderick Thorp, Die Hard là một trong những phim hành động kinh điển của Hollywood. Tác phẩm góp phần tạo nên mô-típ mới ở thể loại hành động với hình tượng người hùng đơn độc chống lại kẻ thù. Năm 2008, tạp chí Empire xếp phim ở vị trí 29 trong số 500 phim hay nhất mọi thời đại. Đến năm 2017, Viện lưu trữ Phim quốc gia Mỹ đưa tác phẩm vào danh sách bảo tồn. * Trailer phim

Trong Die Hard, bữa tiệc Giáng sinh tại tòa tháp của tập đoàn Nakatomi bất ngờ bị phá hỏng bởi một nhóm khủng bố. Chúng phong tỏa tòa tháp, bắt giữ con tin để đánh cắp 640 triệu USD trái phiếu. Người duy nhất không bị bắt giữ là John McClane - một cảnh sát đang nghỉ phép để về thăm vợ, vốn là nhân viên của Nakatomi. McClane vừa phải tìm cách cứu vợ và các con tin, vừa chiến đấu với bọn khủng bố.

Tower Heist (2011)

Eddie Murphy (thứ ba từ trái sang) là người có ý tưởng ban đầu về dự án từ năm 2005.

Nội dung tác phẩm xoay quanh một nhóm nhân viên làm việc trong tòa tháp của một nhà đầu tư giàu có. Họ đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho ông chủ đầu tư với hy vọng sẽ kiếm được một khoản lãi kha khá. Tuy nhiên, người này hóa ra là một kẻ lừa đảo. Trước nguy cơ trắng tay, cả nhóm quyết định đánh cắp từ ông chủ để lấy lại số tiền của mình và những người khác.

Trailer Tower Heist Bộ phim quy tụ hai danh hài đình đám là Eddie Murphy và Ben Stiller, cùng các diễn viên Casey Affleck, Michael Peña, Matthew Broderick. Được xây dựng theo phong cách hành động pha hài, Tower Heist có nhiều cảnh kịch tính ở bối cảnh nhà cao tầng. Khán giả được chứng kiến băng cướp gồm những người bình dân lên kế hoạch để chiến thắng vị tỷ phú giàu có hơn nhiều lần.

Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

Với 694 triệu USD doanh thu, đây cũng là phim ăn khách nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise.

Trong tập bốn loạt Mission: Impossible, điệp viên Ethan Hunt (Cruise đóng) ngăn chặn một kẻ muốn kích động chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga. Để thực hiện điều này, anh phải đến nhiều nơi như Moskva (Nga), Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) và Mumbai (Ấn Độ).

* Tom Cruise leo lên tòa nhà Khalifa

Tom Cruise leo lên tòa nhà Khalifa Cảnh tại tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai là trích đoạn gay cấn nhất phim. Với sự trợ giúp của công nghệ, Hunt phải leo bên ngoài tòa tháp để đột nhập vào một tầng cao. Khi một thiết bị gặp sự cố, nhân vật lâm vào cảnh hiểm nghèo và phải xoay xở để hoàn thành nhiệm vụ. Tom Crusie tự thực hiện cảnh quay khó này. Sau bảy năm, nhiều khán giả của loạt phim vẫn xem đây là cảnh hành động ấn tượng nhất series.

The Tower (2012)

Kim Sang Kyung (ảnh) thủ vai chính - một người cha đơn thân và quản lý tòa nhà.

Đây là một trong những phim có đề tài về thảm họa ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Đạo diễn Kim Ji Hoon cho biết The Tower được lấy cảm hứng từ phim The Towering Inferno của Hollywood. Trong phim, tòa tháp Tower Sky ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) bất ngờ chìm trong biển lửa vì một vụ hỏa hoạn. Hàng nghìn người mắc kẹt trong tòa nhà với nỗi sợ tột độ.

* Trailer phim

Trailer The Tower The Tower là khúc ca cảm động về sự dũng cảm của những người dân bình thường cũng như lính cứu hỏa. Ngoài nội dung kịch tính, phim còn gây ấn tượng nhờ chất lượng kỹ xảo. Trong số 3.000 cảnh quay của phim, có đến 1.700 cảnh là do kỹ xảo máy tính và khâu hậu kỳ của phim mất tới hai năm để hoàn thành. Một số cảnh hành động khác được quay tại Mỹ với mô hình thu nhỏ.

The Walk (2015)

Nam diễn viên Joseph Gordon-Levitt hóa thân Philippe Petit. Anh được chính Petit hướng dẫn kỹ thuật đi trên dây, đồng thời còn học cách phát âm tiếng Pháp với âm giọng Paris đặc trưng.

Phim điện ảnh The Walk xoay quanh tiết mục nổi tiếng năm 1974 của nghệ sĩ Philippe Petit: đi trên dây nối giữa hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York (Mỹ). Ngoài chuyện thuật lại màn biểu diễn, tác phẩm còn khắc họa tâm lý Petit từ khi còn trẻ đến lúc là nghệ sĩ lừng danh. Anh có niềm đam mê kỳ lạ với môn đi trên dây và xem tòa tháp đôi ở New York là mục tiêu của đời mình. Petit liều lĩnh đột nhập và trình diễn mà không có thiết bị bảo hộ bên dưới.

Trailer The Walk The Walk nhận phản ứng tích cực từ giới phê bình cho diễn xuất của Joseph Gordon-Levitt và những cảnh đi trên dây. Dù khán giả đều biết Petit đã thành công ngoài đời, trích đoạn hành động vẫn có sự kịch tính nhờ cách biên đạo và quay phim. Khán giả hồi hộp theo dõi từng động tác của nhân vật, trong lúc máy quay hướng thẳng xuống đất thể hiện độ sâu của không gian.

Furious 7 (2015)

Siêu xe Lykan HyperSport xuất hiện trong cảnh quay nổi tiếng.

Furious 7 có bối cảnh trải dài ở nhiều quốc gia. Trong đó, trường đoạn ở ba tòa tháp thuộc hệ thống Etihad Towers ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) gây ấn tượng nhất. Trong một nhiệm vụ, Dom (Vin Diesel đóng) và Brian (Paul Walker đóng) bị sát thủ Deckard Shaw (Jason Statham đóng) truy đuổi. Họ đánh cắp một chiếc siêu xe từ tòa tháp rồi lao sang tháp kế cận để thoát thân. Cảnh quay được thực hiện với sự hỗ trợ của kỹ xảo và trở thành trích đoạn gây phấn khích bậc nhất trong loạt phim đua xe.

* Cảnh lao xe ngoạn mục

Cảnh xe lao qua tòa nhà trong Furious 7 Phần bảy cũng là tập phim cuối cùng có sự góp mặt của Paul Walker - nam diễn viên thiệt mạng trong một tai nạn ô-tô trước khi phim ghi hình xong. Hai em trai của anh đóng thế các cảnh còn lại với sự hỗ trợ của công nghệ máy tính. Với doanh thu hơn 1,5 tỷ USD, tác phẩm đứng thứ bảy trong danh sách các phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh.

Skycraper (2018)

Cú nhảy của The Rock trong phim.

Đây là phim mới nhất của ngôi sao cơ bắp Dwayne Johnson (tức The Rock). Anh thủ vai Will Sawyer - một cựu chỉ huy đội giải cứu của FBI, rời tổ chức sau một tai nạn nghề nghiệp khiến anh mất một phần chân trái. Sawyer trở thành một chuyên gia tư vấn an ninh. Nhiều năm sau, anh được mời đến Hong Kong để khảo sát siêu tháp The Pearl của tỷ phú Zhao Long Ji (Chin Han đóng). Khi tòa nhà bị tấn công, cảnh sát nghi ngờ Will đứng sau vụ việc. Anh vừa trốn chạy, vừa tìm cách vào tòa tháp để cứu gia đình mắc kẹt bên trong.

* Trailer phim

The Rock diễn cảnh mạo hiểm trong Skyscraper

Skycraper là một phim điển hình của Dwayne Johnson với tiết tấu nhanh, nội dung đơn giản và tập trung vào các yếu tố giải trí. Tác phẩm gây ấn tượng nhất ở giai đoạn nhân vật chính tìm đường vào tòa nhà. Johnson diễn cảnh leo hàng trăm mét và thực hiện cú nhảy ngoạn mục vào tháp. Tài tử cơ bắp thực hiện pha hành động này ở trường quay và hậu cảnh được đắp vào sau đó bằng kỹ xảo.

Đông Hồ