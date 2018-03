Những phim châu Á được trông chờ cuối năm 2017

Phim của sao võ thuật Ngô Kinh đạt cột mốc lịch sử phòng vé / Võ công của Lý Liên Kiệt, Thành Long, Chân Tử Đan trên màn ảnh

Sekigahara

Ngày khởi chiếu: 26/8 (Nhật Bản)

Sekigahara Phim do Masato Harada đạo diễn, xoay quanh trận chiến Sekigahara diễn ra năm 1600 giữa hai thế lực mạnh nhất trong nội chiến Nhật Bản. Mitsunari Ishida (Okada Junichi) chỉ huy quân đội phía tây, còn Ieyasu Tokugawa (Yakusho Koji) thống lĩnh quân đội phía đông. Nữ gián điệp Hatsume (Arimura Kasumi) được cử vào do thám Mitsunari, nhưng cuối cùng phải lòng ông. Trailer phim phô diễn nhiều cảnh chiến đấu hoành tráng và tinh thần dũng cảm của người Nhật.

Memoir of a Murderer (Hàn Quốc)

Ngày khởi chiếu: 7/9

Memoir of a Muderer Phim xoay quanh Byeong Soo (Sol Kyung Gu) - một sát thủ già mắc bệnh Alzheimer khiến trí nhớ giảm sút. Ông có một người con gái tên Eun Hee (Kim Seol Hyun), nhưng thật ra cô là con một nạn nhân của ông. Khi bạn trai của Eun Hee (Kim Nam Gil) định sát hại cô, Byeong Soo lên kế hoạch hạ thủ anh. Tuy nhiên, ông nhận ra ký ức của mình ngày càng không ổn định.

Fullmetal Alchemist

Ngày khởi chiếu: 1/12 (Nhật Bản)

Fullmetal Alchemist Phim dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Hiromu Arakawa, ra mắt từ năm 2001 đến 2010. Câu chuyện xoay quanh Edward (Ryosuke Yamada) và Alphonse Elric - hai anh em nhà giả kim gặp tai nạn khi cố thực hiện một kỹ thuật bị cấm. Edward mất chân trái, còn Elric mất toàn bộ cơ thể và phải nhập hồn vào một bộ giáp. Họ cùng đi tìm hòn đá thần kỳ để khôi phục lại cơ thể. Dự án được khởi động từ năm 2013, nhưng do thiếu kinh phí và trình độ kỹ xảo nên đến năm nay mới quay xong.

Tiger Zinda Hai

Ngày khởi chiếu: 22/12 (Ấn Độ)

Tác phẩm Bollywood là phim thứ hai xoay quanh Tiger (Salman Khan) - một điệp viên hàng đầu Ấn Độ được cử đến Trung Đông hoạt động. Trong nhiệm vụ, anh đem lòng yêu Zoya (Katrina Kaif) - nàng đặc vụ Pakistan. Phần đầu - Ek Tha Tiger (2012) - thu 50 triệu USD toàn cầu và được xem như bom tấn của Bollywood. Hai diễn viên chính đều quay lại trong phim mới.

Bleeding Steel (Cơ khí chi huyết)

Ngày khởi chiếu: 22/12 (Trung Quốc)

Bleeding Steel

Thành Long thủ vai gã đặc vụ phải bảo vệ một phụ nữ trẻ đến từ một tổ chức ngầm. Ông bắt đầu thấy mối liên hệ đặc biệt với cô, như thể gặp nhau từ kiếp trước. Trong hình ảnh hậu trường, sao võ thuật gạo cội gây chú ý khi diễn cảnh giao chiến với một phụ nữ trên nóc nhà hát Opera ở Sydney (Australia). Ngoài ra, phim còn có nhiều cảnh hành động ở Đài Loan và Bắc Kinh (Trung Quốc).

The Journey to China: The Mystery of Iron Mask

Dự kiến ra mắt cuối năm 2017 (Trung Quốc)

Tác phẩm hợp tác giữa Nga và Trung Quốc có kinh phí 48 triệu USD, xoay quanh một nhà du hành người Anh vô tình lạc đến Trung Quốc thế kỷ 18. Anh gặp những sinh vật kỳ quái, các nàng công chúa kiều diễm, những bậc thầy võ thuật và cuối cùng phải đương đầu với Long Vương - vua của loài rồng. Thành Long thủ vai một võ sư người Hoa sử dụng dây xích, có tạo hình giống các phim kiếm hiệp.

Operation Red Sea

Dự kiến ra mắt cuối năm 2017 (Trung Quốc)

Dante Lam - đạo diễn Operation Mekong gây chú ý năm ngoái - trở lại với dự án hành động mới. Lần này, anh làm phim về cuộc giải cứu 600 người Trung Quốc bị mắc kẹt trong cuộc nội chiến ở Yemen (một quốc gia Trung Đông). Diễn viên sinh năm 1992 Hoàng Cảnh Du đóng chính. Quá trình quay phim diễn ra ở Marốc từ tháng 2 năm nay với kinh phí lên đến 72 triệu USD. Sau thành công của Chiến lang 2, Operation Red Sea được trông chờ bởi mô-típ tương tự.

Seven Years of Night

Dự kiến ra mắt cuối năm 2017 (Hàn Quốc)

Tác phẩm hình sự pha kịch tính quy tụ dàn diễn viên Ryu Seung Ryong, Jang Dong Gun và Go Kyung Pyo. Trong một đêm say rượu, Huyn Soo (Ryu Seung Ryong) - người quản lý một con đập - lái xe đâm chết một bé gái và vứt xác cô xuống hồ. Cha cô bé (Jang Dong Gun) sát hại ông để trả thù. Con trai của Huyn Soo từ đó sống trong mặc cảm và thù hận bởi quá khứ của người cha.

Uhm Bok Dong

Dự kiến ra mắt cuối năm 2017 (Hàn Quốc)

Bi Rain hóa thân Uhm Bok Dong - niềm tự hào của người Hàn khi chiến thắng các vận động viên Nhật trong giải đua xe đạp đầu thế kỷ 20. Tay đua nổi tiếng đến nỗi tên tuổi xuất hiện trong một bài hát đại chúng ở Hàn Quốc. Ở nhạc hội Viral Fest Asia diễn ra tháng 6 ở Bangkok (Thái Lan), Bi Rain nói vai diễn rất thử thách bởi lần đầu anh đóng dạng nhân vật này, cũng như sức ép từ tầm vóc lịch sử của tay đua.

