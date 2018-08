Những người cha gây xúc động trên màn bạc năm qua

Âm nhạc dẫn lối hành trình về nguồn cội trong 'Coco' / Phim 18+ ‘Logan’ - khúc ca giã biệt bi tráng cho Người Sói

* Ngày của cha (Father's Day) có nguồn gốc từ Mỹ khoảng đầu thế kỷ 20, sau đó nét văn hóa này lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới. Ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6 được chọn làm Ngày của Cha - dịp tôn vinh tình cảm gia đình.

Héctor hồi tưởng về con gái trong "Coco" Ra mắt từ tháng 11/2017, hoạt hình Coco được khán giả tán thưởng nhờ câu chuyện gia đình xúc động. Khi đến vùng đất của người chết, cậu bé mê âm nhạc Miguel đồng hành cùng Héctor - một nhạc sĩ cô độc nhất mực yêu cầu cậu bé mang tấm hình của ông về thế giới người sống. Sau đó, Miguel phát hiện ra Héctor chính là tổ phụ của gia đình cậu. Ông muốn con gái mình là Coco (tức bà cố Miguel) không quên mình, nếu không ông sẽ bị tan biến.

Coco nhớ về cha mình qua bài hát Khi còn trẻ, Héctor rời bỏ gia đình để theo đuổi đam mê âm nhạc nhưng rồi hồi tâm chuyển ý, định quay về với con. Tuy nhiên, ông bị hạ độc và tử nạn, khiến con gái phải lớn lên không cha. Bài hát nổi tiếng nhất của Héctor là Remember Me với ca từ khắc họa nỗi nhớ con của ông. Người cha định từ bỏ con gái để mang âm nhạc đến thế giới nhưng hóa ra chính tình cảm của ông dành cho con mới là thứ khiến thế giới đồng cảm và trở nên bất hủ. Cảnh bà lão gần đất xa trời Coco nhớ về cha ở cuối phim lấy nước mắt nhiều khán giả.

Samuel Perlman (Call Me by Your Name)

Cảnh hai cha con nói chuyện trong phim Call Me by Your Name Tác phẩm của đạo diễn Luca Guadagnino xoay quanh những rung động giữa chàng trai 17 tuổi Elio Perlman (Timothée Chalamet đóng) và Oliver (Armie Hammer đóng) - một học giả Mỹ. Ngoài câu chuyện tình đồng tính, phim còn khắc họa vai trò của phụ huynh trong việc hỗ trợ con cái ở tuổi thiếu niên thông qua nhân vật cha của Elio (Michael Stuhlbarg đóng). Khi biết con có khuynh hướng đồng tính, ông không nổi giận hay ngăn cấm mà thấu hiểu. Ở gần cuối phim, ông có cuộc trò chuyện với con trai, chia sẻ mình từng rơi vào hoàn cảnh tương tự và khuyên con giữ nghị lực sống. Michael Stuhlbarg được đề cử giải nam diễn viên phụ ở Critics' Choice Movie Awards cho vai này.

Wolverine (Logan)

Cảnh Wolverine qua đời trong Logan Hồi kết của Wolverine (Hugh Jackman đóng) là câu chuyện khốc liệt và cảm động về tình cha con. Ở thời điểm các dị nhân sắp tuyệt chủng, Wolverine suy giảm khả năng hồi phục và sống lặng lẽ ở miền nam nước Mỹ. Anh gặp Laura - dị nhân nhí được sinh ra từ gien của mình. Vốn là kẻ phong trần, cô độc, giờ đây Wolverine phải học cách trở thành một người cha. Cuối cùng, anh chiến đấu đến chết để bảo vệ Laura khỏi những kẻ truy đuổi. Cảnh Wolverine gục ngã bên cạnh con gái sau cuộc đời nhiều thăng trầm mang không khí trầm buồn.

Nate Pullman (Wonder)

Wonder (Điều kỳ diệu)

Phim Wonder gây chú ý năm ngoái với nội dung đề cao lòng nhân ái, tình cảm gia đình. Câu chuyện xoay quanh August (Jacob Tremblay đóng) - một cậu bé có gương mặt dị dạng lần đầu đến trường sau nhiều năm học tại nhà, phải tìm cách vượt qua những kỳ thị và cô lập của bạn học. Vai trò định hướng của cha mẹ August (Owen Wilson và Julia Roberts đóng) được thể hiện xuyên suốt trong câu chuyện. Người cha tên Nate là nhân vật hài hước, hay động viên, giúp August vơi bớt nỗi buồn và tự tin hơn.

Barbossa (Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge)

Barbossa chết (Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge) Dù phần năm series Cướp biển vùng Caribbean không được đánh giá cao, diễn xuất của Geoffrey Rush trong vai thuyền trưởng Barbossa vẫn được khen ngợi. Trong tập này, Barbossa đã giàu có và sở hữu một hạm đội lớn nhưng bị cuốn vào trận chiến với hải tặc Salazar. Ông cũng phát hiện mình có một cô con gái rơi tên Carina (Kaya Scodelario đóng). Ở cao trào, Barbossa hy sinh cùng chết với Salazar để cứu con. Khi Carina - vốn mơ hồ về mối quan hệ - hỏi Barbossa rằng cô là gì với ông, thuyền trưởng đáp ngắn gọn: "Kho báu".

Jimmy Logan (Logan Lucky)

Cảnh người cha nghe con hát trong "Logan Lucky" Jimmy Logan từng là cầu thủ bóng bầu dục sáng giá nhưng chấn thương khiến anh phải giải nghệ. Anh ly dị vợ, để cô nuôi con và trở thành một công nhân quèn. Tuy nhiên, với khả năng của mình, Jimmy tổ chức một vụ trộm nhắm đến những ông chủ bất công. Dù là tay giang hồ, anh yêu thương con gái hết mực và làm mọi cách để kịp đến dự buổi thi hoa hậu nhí của bé ngay sau vụ trộm. Trích đoạn người bố bụi bặm chăm chú lắng nghe cô con gái hát bài Take Me Home, Country Roads lay động cảm xúc nhiều khán giả.

Rick Deckard (Blade Runner 2049)

Rick Deckard gặp lại con gái trong Blade Runner 2049 Phim viễn tưởng Blade Runner 2049 được khen ngợi nhờ cách dẫn chuyện bằng hình ảnh và gợi ra các câu hỏi triết học. Tình cha con là chủ đề phụ nhưng không kém ấn tượng. Sau các sự kiện trong Blade Runner (1982), cảnh sát Rick Deckard (Harrison Ford đóng) có con gái với nữ người máy Rachael. Do tình hình phức tạp, ông phải để con gái lại cho những người máy phe kháng nuôi dưỡng. Ở cuối phim Blader Runner 2049, Deckard gặp lại con gái trong một cảnh quay giàu ý nghĩa.

Ngoc Minh Quan (The Foreigner)

Thành Long đối đầu cựu điệp viên 007 trong phim hành động

Trong tác phẩm hành động do Martin Campbell đạo diễn, Thành Long thủ vai một người đàn ông gốc Á sống ở Anh, có con gái qua đời trong vụ đánh bom. Ông chất vấn chính phủ về danh tính những kẻ thủ ác nhưng chỉ nhận được câu trả lời không rõ ràng. Tình thương con khiến người đàn ông từng là cựu đặc nhiệm đi vào con đường nguy hiểm, sục sôi trả thủ. Ông một mình đương đầu với bọn khủng bố lẫn các viên chức chính phủ dung túng cho chúng. Lần hiếm hoi trong sự nghiệp Thành Long đóng vai nhiều tâm trạng chứ không diễn hài.

Mộc (Cha cõng con)

Trailer phim 'Cha cõng con'

Cha cõng con là phim nghệ thuật Việt Nam nổi bật trong năm qua, khai thác tình cảm cha con qua lối kể bình dị. Tác phẩm kể về cuộc sống của cha con nghèo (Ngô Thế Quân và bé Đỗ Trọng Tấn đóng) làm nghề đánh cá ở một vùng quê miền Bắc. Cuộc sống của họ bế tắc khi người con mắc bệnh hiểm nghèo, phải lên thành phố chữa trị.

Cha cõng con từng tham dự một số liên hoan phim quốc tế và thắng giải "Phim châu Á xuất sắc" tại Liên hoan phim Fajr (Tehran, Iran). Trở lại với điện ảnh sau nhiều năm, Ngô Thế Quân gây thiện cảm với khán giả, thể hiện trọn vẹn hình ảnh người cha chân chất, hết mực thương con, không lùi bước dẫu nghèo khó. Anh được đề cử giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" ở Liên hoan phim Việt Nam 2017.

