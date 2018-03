Những mỹ nhân nổi tiếng sát cánh bên Người Dơi

1. Kim Basinger trong “Batman” (1989)

Vicki Vale của Kim Basinger là một trong những mỹ nhân đầu tiên của "Batman" được đưa lên màn ảnh rộng. Cô là nữ phóng viên tới thành phố Gotham để tìm hiểu về Người Dơi.

Trong Batman năm 1989 của đạo diễn Tim Burton, bạn gái Người Dơi là Vicki Vale - một nữ phóng viên xinh đẹp tới thành phố Gotham để viết bài về siêu anh hùng này. Trong lúc truy tìm dấu vết của Người Dơi, cô lại ngã vào vòng tay của gã tỷ phú giàu có Bruce Wayne mà không hề biết hai người này là một. Vicki Vale chỉ biết được sự thực trong cuộc đối đầu với tên Joker nguy hiểm - kẻ thù của Người Dơi trong tập phim này.

Ở thời điểm đóng Vicki Vale, Kim Basinger đã là một minh tinh nổi tiếng ở Hollywood sau các bộ phim như Nine ½ Weeks, The Natural hay My Stepmother is an Alien. Với thân hình đẹp, đôi mắt xanh và mái tóc xoăn vàng, Kim đã biến Vicki Vale trở thành một “chuẩn mực” cho hình ảnh mỹ nhân của các người hùng trong thập niên 1990.

2. Michelle Pfeiffer trong “Batman Returns” (1992)

Miêu Nữ mang dấu ấn mạnh mẽ của Michelle Pfeiffer.

Trong phần hai của Người Dơi cũng do Tim Burton làm đạo diễn ra mắt năm 1992, Vicki Vale không còn xuất hiện nữa. Thay vào đó là Catwoman (Miêu Nữ) xinh đẹp nhưng đầy nguy hiểm. Ở truyện tranh, Catwoman - tên thật là Selina Kyle - là một trong số những kẻ thù đáng gờm nhất của Người Dơi. Đây là một nhân vật nửa thiện, nửa ác và khiến cho chàng siêu anh hùng của thành phố Gotham bao lần điêu đứng.

Catwoman từng do nữ diễn viên Lee Meriwether thủ vai trong thập niên 1960, nhưng sau Batman Returns, Michelle Pfeiffer đã khiến nhân vật này trở nên gắn liền với tên tuổi mình. Trong bộ đồ đen bằng da bó sát và đôi mắt xanh lạnh lùng, Catwoman trở nên hấp dẫn và bí ẩn hơn bao giờ hết. Qua diễn xuất của Michelle Pfeiffer, nhân vật này còn được nhiều tạp chí đưa vào danh sách các vai nữ phản diện ấn tượng nhất trên màn ảnh rộng.

3. Nicole Kiman trong “Batman Forever” (1995)

Nicole Kidman gợi cảm khi hóa thân thành tiến sĩ Chase Meridian trong "Batman Forever".

Tiến sĩ Chase Meridian của Nicole Kidman là một nhân vật không có trong truyện tranh và được tạo nên trong bộ phim Batman Forever năm 1995. Chase là nhà tâm lý học xinh đẹp làm việc cho sở cảnh sát Gotham. Cô có nhiều khoảnh khắc lãng mạn với cả Bruce Wayne lẫn Batman. Chase khám phá ra Batman và Bruce là một khi siêu anh hùng của Gotham bị hai kẻ thù Riddle và Two-Face gài bẫy. Anh buộc phải lựa chọn cứu Chase hoặc Robin.

Vai Chase Meridian từng được giao cho Robin Wright nhưng cô từ chối. Nicole Kidman là lựa chọn thứ tư sau khi Jeanne Tripplehorn và Linda Hamilton rút khỏi danh sách ứng cử. Ở thời điểm đóng Batman Forever, “thiên nga Australia” là một gương mặt mới nổi sau thành công của bộ phim To Die For. Với đôi môi đỏ mọng, mái tóc vàng óng ả và phong cách thời trang sexy khi hóa thân thành bạn gái Người Dơi, Nicole Kidman sau đó đã trở thành một trong những minh tinh hàng đầu ở Hollywood.

4. Alicia Silverstone trong “Batman & Robin” (1997)

Tạo hình Batgirl quyến rũ của Alicia Silverstone trong "Batman & Robin" năm 1997.

Trong truyện tranh, nhân vật Batgirl là Barbara Gordon, con gái cảnh sát trưởng thành phố Gotham - James Gordon. Tuy nhiên khi được đưa lên màn ảnh rộng trong Batman & Robin năm 1997, Batgirl trở thành Barbara Wilson - cháu gái người quản gia Alfred của Bruce Wayne. Khi Batman và Robin phải chiến đấu với quá nhiều kẻ thù, gồm Mr. Freeze, Poison Ivy và Bane thì Barbara vận dụng những kỹ năng của mình để trở thành nữ siêu anh hùng Batgirl.

Vai diễn Batgirl được giao cho người đẹp Alicia Silverstone. Khi tham gia Batman & Robin, Alicia đang là thần tượng của giới trẻ sau bộ phim hài lãng mạn Clueless. Mặc dù diễn xuất của cô trong vai Batgirl bị giới phê bình chê thảm hại, thậm chí còn giành giải Nữ diễn viên phụ dở nhất tại Mâm Xôi Vàng 1998 nhưng khó có thể phủ nhận được vẻ đẹp quyến rũ của Alicia khi khoác lên mình bộ đồ bó sát gợi cảm của Batgirl.

5. Uma Thurman trong “Batman & Robin” (1997)

Uma Thurman thể hiện vẻ đẹp hấp dẫn chết người của Poison Ivy trong "Batman & Robin".

Không chỉ là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của Người Dơi, Poison Ivy còn được miêu tả là một trong những mỹ nữ quyến rũ nhất của thế giới truyện tranh. Trong Batman & Robin, Poison Ivy là tiến sĩ thực vật học Pamela Isley. Trong một lần bị nhiễm hóa chất khi đang làm thí nghiệm hóa học, Pamela đã trở thành Poison Ivy có khả năng thôi miên đối phương bằng những nụ hôn. Cô kết hợp với Mr. Freeze và Bane để hạ gục Người Dơi.

Demi Moore từng được đạo diễn nhắm cho vai Poison Ivy nhưng về sau Uma Thurman được chọn. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng, Uma đã khiến không chỉ các nhân vật trong phim mà cả bao khán giả theo dõi phải nín thở trước cái đá lông nheo, đôi môi hờn dỗi và những đường cong không thể gợi cảm hơn của nhân vật Poison Ivy.

6. Katie Holmes trong “Batman Begins” (2005)

Katie Holmes đóng vai bạn gái thưở thơ ấu của Bruce Wayne trong "Batman Begins" năm 2005.

Trong tập đầu của loạt phim Batman do Christopher Nolan đạo diễn, Rachel Dawes là một nhân vật mới được sáng tạo chứ không hề có ở truyện tranh. Cô là bạn gái thời thơ ấu của Bruce Wayne và là trợ lý văn phòng luật sư thành phố Gotham. Bruce và Rachel đều dành cho nhau tình cảm nhưng Rachel nói rằng chỉ khi nào Gotham không còn cần đến Người Dơi thì lúc đó cả hai mới có thể đến được với nhau.

Katie Holmes, Claire Danes và Reese Witherspoon là ba nữ diễn viên được ứng cử cho vai Rachel. Sau cùng, vợ cũ của Tom Cruise đã được Christopher Nolan “chọn mặt gửi vàng”. Trước lúc đóng Batman Begins, Katie Holmes vốn chỉ được biết tới qua những bộ phim về thanh thiếu niên như seri Dawson’s Creek hay First Daughter. Khi Batman Begins ra mắt cũng là lúc Katie bắt đầu chuyện tình lãng mạn với Tom Cruise.

7. Maggie Gyllenhaal trong “The Dark Knight” (2008)

Maggie Gyllenhaal thay thế Katie Holmes làm nàng Rachel Dawes trong "The Dark Knight".

Ở phần hai của Batman Begins, nữ luật sư Rachel Dawes chỉ còn coi Bruce Wayne là một người tri kỷ. Trái tim cô đã trao chọn cho công tố viên Harvey Dent - người luôn đấu tranh bảo vệ cho công lý ở thành phố Gotham. Mặc dù đạo diễn Christopher Nolan đã đề nghị nhiều lần nhưng Katie Holmes kiên quyết không trở lại với vai Rachel Dawes. Sau đó, nhiều sao nữ như Rachel McAdams, Sarah Michelle Gellar, Isla Fisher hay Emily Blunt đều được nhắm vào vai diễn này.

Không thuyết phục được Katie Holmes, đạo diễn Christopher Nolan quyết định chọn Maggie Gyllenhaal thay thế sau khi casting một loạt gương mặt. Không có vẻ đẹp lộng lẫy như nhiều minh tinh khác nhưng bù lại ở Maggie luôn toát lên một thần thái rất sang trọng, cuốn hút và phù hợp với nhân vật Rachel Dawes. Sau khi The Dark Knight ra mắt, diễn xuất của Maggie Gyllenhaal còn được đánh giá cao hơn cả Katie Holmes trong phần một.

8. Marion Cotillard trong “ The Dark Knight Rises” (2012)

Trong tập cuối cùng của loạt phim Người Dơi do mình đạo diễn, Christopher Nolan tiếp tục đưa lên màn ảnh một nhân vật nữ mới chưa hề xuất hiện trong truyện tranh - Miranda Tate. Nhân vật này được giới thiệu là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Wayne và có vai trò quan trọng trong các hoạt động từ thiện tại Gotham. Nhiều người hâm mộ phỏng đoán về thân thế của Miranda nhưng nhà sản xuất và đạo diễn vẫn giữ bí mật về nhân vật này.

Tạo hình nhân vật Miranda Tate của Marion Cotillard trong "The Dark Knight Rises".

Marion Cotillard vượt qua ba ứng cử viên khác gồm Kate Winslet, Rachel Weisz và Naomi Watts để trở thành nàng Miranda Tate. Trong những trailer chính thức của The Dark Knight Rises, minh tinh người Pháp chỉ xuất hiện một cách chớp nhoáng nhưng nhân vật của cô hứa hẹn sẽ gây nhiều bất ngờ. Trước The Dark Knight Rises, Marion từng hợp tác với đạo diễn Christopher Nolan trong bom tấn Inception hồi năm 2010.

9. Juno Temple trong “The Dark Knight Rises” (2012)

Holly Robinson - một trong những nhân vật mới xuất hiện ở The Dark Knight Rises - là đồng minh của Catwoman. Nhân vật này có vai trò quan trọng trong cuộc chiến kịch tính giữa Người Dơi và Bane, nhân vật phản diện chính trong tập cuối Batman của Christopher Nolan. Tương tự Miranda Tate, nhân vật Holly Robinson cũng được đội ngũ làm phim giữ kín thông tin để đem lại bất ngờ cho khán giả khi The Dark Knight Rises ra mắt.

Người đẹp Juno Temple đóng vai đồng minh của Catwoman trong "The Dark Knight Rises".

Để có được vai diễn Holly Robinson, ngôi sao mới nổi người Anh - Juno Temple - phải đánh bại hai nữ diễn viên tuổi teen đang rất được mến mộ hiện nay là Jennifer Lawrence và Chloe Moretz. Sinh năm 1989, Juno Temple đã tham gia khá nhiều bộ phim lớn như Notes on a Scandal, Atonement hay The Other Boleyn Girl nhưng tên tuổi chưa được biết tới rộng rãi. The Dark Knight Rises rất có thể sẽ là một “bàn đạp” lớn cho sự nghiệp của người đẹp này.

10. Anne Hathaway trong “The Dark Knight Rises” (2012)

"Miêu Nữ" Anne Hathaway hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá so với những hình tượng của nhân vật này trước đây.

Sự trở lại màn ảnh rộng của một trong những nhân vật hấp dẫn nhất truyện tranh DC Comisc - Catwoman - trong The Dark Knight Rises đang được hàng triệu người hâm mộ mong ngóng. Trong khi thông tin về những nhân vật mới khác như Miranda Tate, John Blake được giấu đi khá nhiều thì Catwoman lại xuất hiện dày đặc trước khi phim ra mắt. Nàng Miêu Nữ bản mới hứa hẹn có nhiều điểm khác biệt cả về ngoại hình lẫn tính cách so với những phiên bản trước đây.

Có tới 6 mỹ nhân, bao gồm Keira Knightley, Anne Hathaway, Kate Mara, Jessica Biel, Charlotte Riley và Gemma Arterton, xuất hiện trong danh sách rút gọn ứng cử cho vai Catwoman. Cuối cùng, Anne Hathaway đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Christopher Nolan. Các fan của Người Dơi đang rất nóng lòng chờ xem minh tinh 29 tuổi sẽ làm thế nào để đưa Miêu Nữ vượt khỏi cái bóng của Michelle Pfeiffer - người đã thể hiện rất thành công vai diễn này trước đây. The Dark Knight Rises ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ vào 20/7 và đến với khán giả Việt Nam một tuần sau đó.

Nguyên Minh