Những mỹ nhân bị cá mập tấn công trên phim

Denise Cheshire trong Jaws (1975)

Jaws

Jaws là bộ phim đầu tiên về đề tài cá mập tấn công. Cảnh mở đầu phim gây ám ảnh cho những người đi bơi ở biển một thời gian dài. Vào ban đêm, một cô gái tóc vàng nóng bỏng đang bơi trên biển bất ngờ gào thét hoảng loạn rồi biến mất vào làn nước khi bị cá mập trắng tấn công. Người thủ vai cô gái xấu số này là nữ diễn viên Denise Cheshire. Sau Jaws, cô còn tham gia một số bộ phim nổi tiếng như The Goonies, Gorillas in the Mist và Men in Black II.

Denise Cheshire.

Bộ phim Jaws do đạo diễn Steven Spielberg thực hiện được coi là tác phẩm kinh điển của điện ảnh thế giới. Phim góp phần khai sinh khái niệm “bom tấn mùa hè” với sự kết hợp giữa kinh phí lớn, hành động ấn tượng, chiến dịch quảng bá quy mô và ra mắt đồng thời ở nhiều cụm rạp. Tác phẩm có ba phần tiếp theo nhưng không thành công như phần đầu.