Những màn trình diễn đầy cảm xúc tại Oscar 2017

Justin Timberlake mở màn với "Can't Stop The Feeling"

Justin Timberlake biểu diễn mở màn lễ trao giải Oscar

Nam ca sĩ khuấy động sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 89 với nhạc phẩm nằm trong bộ phim Trolls, do Justin sáng tác cùng Max Martin và Karl Johan Schuster.

Justin Timberlake biểu diễn "Can't Stop The Feeling".

Theo thống kê của hãng Nielsen Soundscan, Can’t Stop the Feeling là đĩa đơn bán chạy nhất năm với 2,49 triệu bản đồng thời là single thành công nhất trong sự nghiệp của Timberlake. Can't Stop The Feeling được đề cử giải Oscar "Nhạc phim hay nhất".

Auli’i Cravalho hóa thân thành công chúa Moana

How Far I’ll Go, nhạc phim Moana

Nữ diễn viên, ca sĩ Auli’i Cravalho xuất hiện lộng lẫy với bộ váy dạ hội màu đỏ. Cô là người lồng tiếng cho nhân vật hoạt hình Moana. Auli’i Cravalho hát ca khúc chủ đề của phim là How Far I'll Go. Dàn vũ công đã tạo ra những đợt sóng dập dềnh để minh họa cho hành trình vượt Thái Bình Dương của Moana. How Far I'll Go là một trong năm ca khúc được đề cử giải Oscar "Nhạc phim hay nhất".

Sting hát tưởng niệm nhà báo bị phiến quân Hồi giáo IS tử hình

The Empty Chair Sting

Bản nhạc phim Jim: The James Foley Story được Sting trình diễn. Bộ phim nói về cuộc đời James Wright Foley (1973 - 2014), nhà báo tự do người Mỹ. Khi đưa tin về cuộc nội chiến Syria cho hãng thông tấn AFP và GlobalPost, James bị phiến quân Hồi giáo IS bắt cóc ngày 22/11/2012 ở miền Tây Bắc Syria và bị hành quyết ngày 19/8/2014. Bài hát The Empty Chair là lời tự sự của James Foley, nhắn gửi bạn bè, người thân anh hãy mạnh mẽ, không được gục ngã khi nhìn thấy "cái ghế trống" vốn là vị trí của anh. Màn trình diễn giàu cảm xúc của Sting khiến khán giả xúc động.

John Legend hát nhạc phim "La La Land"

John Legend hát "City of Stars" và "Audition (The Fools Who Dream)

Cặp diễn viên Emma Stone và Ryan Gosling tự trình bày các ca khúc trong phim La La Land. Tuy nhiên, tại lễ trao giải Oscar lần thứ 89, cặp tình nhân màn ảnh đã nhường sân khấu lại cho John Legend. Nhạc sĩ da màu thể hiện bản mashup Audition (The Fools Who Dream) và City of Stars bằng đàn piano. Hai ca khúc đều được đề cử giải Oscar "Bài hát trong phim hay nhất". Trong đó, City of Stars xuất sắc giành giải ở hạng mục này.

