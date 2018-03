Những màn cầu hôn lãng mạn nhất trên màn ảnh

Những nụ hôn ướt át dưới mưa trên màn bạc

Cầu hôn dưới mưa trong "Kiêu hãnh và định kiến" (Xem clip)

Bộ phim "Kiêu hãnh và định kiến" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jane Austen. Nhân vật Darcy do Matthew Macfadyen thủ vai và Elizabeth do Keira Knightley đảm nhiệm đã vượt qua sự kiêu hãnh của bản thân cũng như những định kiến của xã hội Anh cuối thế kỷ 18 để đến với nhau. Trong phim, màn cầu hôn lãng mạn diễn ra dưới một cơn mưa sau khi Darcy thừa nhận anh thật sự yêu Elizabeth, bất chấp rào cản giàu nghèo hay tầng lớp cao sang thấp hèn.

Màn cầu hôn 'cưỡng ép' trong "Cuốn theo chiều gió" (Xem clip)

Cảnh Rhett Butler (Clark Gable đóng) "cưỡng ép" Scarlett (Viven Leigh) lấy mình đã trở thành màn cầu hôn kinh điển của điện ảnh thế giới hàng chục năm qua. Câu nói của Rhett trong khoảnh khắc ngỏ lời với người góa phụ mà anh yêu cũng trở thành câu nói nổi tiếng: “Anh không thể phí cả đời mình để chờ em đuổi bắt những người đàn ông khác” và ôm ghì lấy Scarlett, trao một nụ hôn nóng bỏng khiến cô không thể nào chối từ, dù chỉ mấy giây trước đó, Scarlett nhất mực khẳng định mình sẽ không kết hôn lần nữa.

Phái yếu cầu hôn trong "The Proposal" (Xem clip)

Một trong những màn cầu hôn nổi tiếng và khác thường nhất không thể không nhắc tới là khi nhân vật nữ Margaret (Sandra Bullock đóng) quỳ xuống trên đường phố để cầu hôn anh chàng Andrew (Ryan Reynolds) trong "The Proposal".

Tỏ tình trên máy bay trong "The Wedding Singer" (Xem clip)

Sau khi bị người yêu cũ bỏ rơi, chàng ca sĩ nhạc rock Robbie Hart (Adam Sandler thủ vai) từ bỏ ban nhạc để làm người chuyên hát thuê cho các đám cưới trong nhà thờ. Trong thời gian này, anh gặp gỡ và phải lòng cô hầu bàn Julia (Drew Barrymore đóng). Julia khi đó đã đính hôn với một người đàn ông khác nhưng cô phát hiện ra mình yêu Robbie. Trong một lần Julia ngồi trên máy bay, cô ngỡ ngàng khi nghe ca khúc ngọt ngào "Growing old with you” vang lên và sau đó là sự xuất hiện của Robbie với cây đàn guitar. Quá xúc động trước lời cầu hôn bất ngờ, Julia chỉ còn cách gật đầu trước Robbie.

Hai kẻ bất đồng ngôn ngữ tỏ tình trong "Love Actually" (Xem clip)

Sự bất đồng về ngôn ngữ không ngăn được Jamie (Colin Firth đóng) và cô quản gia người Bồ Đào Nha Aurelia (Lucia Moniz) cảm mến nhau. Họ âm thầm học ngôn ngữ của người kia và Jamie đã có một màn cầu hôn bằng tiếng Bồ Đào Nha hoàn hảo trước sự chứng kiến của nhiều người trong đêm Giáng sinh. Trong khi đó, Aurelia đáp trả lại bằng tiếng Anh khiến Jamie không giấu nổi ngạc nhiên.

Cầu hôn dưới sao băng trong "A Walk To Remember" (Xem clip)

“A Walk To Remember” có thể là một trong những bộ phim buồn khi khắc họa mối tình của một nam sinh trung học và nữ sinh mắc bệnh ung thư. Phim dựa trên tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Nicholas Sparks với sự tham gia của nữ diễn viên, ca sĩ Mandy Moore và nam diễn viên điển trai Shane West. Màn cầu hôn cạnh kính thiên văn, khi cả hai cùng chứng kiến sao băng, là một trong những cảnh đáng nhớ nhất, thể hiện tình yêu và khát vọng sống khiến nhiều người cảm động.

Lời cầu hôn 'giấu trong túi quần' trong "He's Just Not That Into You" (Xem clip)

Nhiều cô gái mơ ước có được lời cầu hôn đơn giản mà ý nghĩa như Neil (Ben Affleck) đã dành cho Beth (Jennifer Aniston) trong phim “He's Just Not That Into You”. Chàng trai giấu chiếc nhẫn cầu hôn trong túi quần khiến cô bạn gái không khỏi bất ngờ và xúc động khi phát hiện ra bí mật.

Lời cầu hôn xa xỉ nhất trong "Sweet Home Alabama" (Xem clip)

Melanie (Reese Witherspoon đóng) được người tình - Andrew (Patrick Dempsey) - dẫn tới cửa hàng trang sức đắt giá của Tiffany ở New York. Trong khoảnh khắc Melanie còn đang choáng ngợp bởi những món trang sức lấp lánh, Andrew quỳ xuống nói với Melainie rằng cô có thể chọn bất cứ chiếc nhẫn nào mà cô muốn. Đây được coi là lời cầu hôn “lấp lánh châu báu” nhất trong lịch sử điện ảnh.

Song Ngư