Những lựa chọn diễn viên gây ngạc nhiên

10 diễn viên nổi bật của năm 2013

1. Christian Bale phim “American Psycho”

Leonardo DiCaprio là người đầu tiên được chọn vào vai Patrick Bateman trong bộ phim này. Tuy nhiên sau thành công của Titanic, DiCaprio “lên giá” và anh từ chối vai diễn. Hàng loạt diễn viên sau đó như Brad Pitt, Edward Norton và Johnny Depp vì nhiều lý do cũng không tham gia.

Người cuối cùng mà hãng Lionsgate giới thiệu với nữ đạo diễn Mary Harron là Ewan McGregor nhưng bà cũng từ chối và chọn Christian Bale, một cái tên còn ít người biết đến khi đó. Thực tế chứng minh quyết định của Harron hoàn toàn đúng đắn khi Patrick Bateman trở thành vai diễn nâng tầm tên tuổi của Christian Bale và giúp American Psycho trở thành bộ phim ấn tượng nhất trong sự nghiệp Mary Harron.

2. Julianne Moore - phim “Hannibal”

Khi dự án phim Hannibal, phần tiếp theo của tác phẩm nổi tiếng The Silence of the Lambs, được triển khai, nhiều người tin rằng vai diễn Clarice Starling chắc chắn sẽ thuộc về Jodie Forster, người từng đảm nhiệm xuất sắc vai này. Tuy nhiên, cô từ chối trở lại vai cũ vì không còn hứng thú với sự phát triển tính cách của nhân vật này. Nhiều gương mặt khác được xem xét nhưng đạo diễn Ridley Scott lựa chọn Julian Moore, người quen thuộc với những bộ phim tâm lý tình cảm hơn là những vai diễn mạnh mẽ, gai góc.

3. Mark Ruffalo - phim “The Avengers”

Việc chọn người đảm nhiệm vai Hulk trong The Avengers là một câu chuyện dài kỳ bắt đầu từ năm 2003. Khi đó, đạo diễn Lý An thực hiện bộ phim đầu tiên về Người khổng lồ xanh và Edward Norton được nhắm vào vai chính. Tuy nhiên, khi Norton tỏ ra không ưng ý với kịch bản phim, anh bị thay thế bởi Eric Bana. Hulk của Lý An sau đó không thu được nhiều thành công như mong đợi.

Để sửa sai, các nhà sản xuất chọn ngay Edward Norton vào vai Hulk khi thực hiện The Incredible Hulk cho dù đạo diễn Louis Leterrier thích Mark Ruffalo hơn. Mong muốn của Leterrier được đáp ứng khi Mark Ruffalo được chọn vào vai Hulk trong The Avengers và Norton bị gạt ra rìa.

4. Angelina Jolie - phim “Mr & Mrs Smith”

Ngay từ khâu tiền kỳ, Nicole Kidman là người được chọn vào vai “bà Smith”. Tuy nhiên, Brad Pitt lo ngại rằng anh không có chút “cảm hứng” nào khi đóng cặp cùng “thiên nga Australia”. Vì thế Nicole Kidman rút lui và Angelina Jolie bỗng được chọn để thay thế. Sự lựa chọn này không chỉ mang đến thành công cho bộ phim mà còn hình thành nên một trong những đôi trai tài gái sắc của Hollywood.

5. Maggie Gyllenhaal - phim “The Dark Knight”

Katie Holmes là người đảm nhiệm vai Rachel Dawes trong Batman Begins nhưng đến The Dark Knight, cô không trở lại vai diễn của mình sau khi bị chê khá nhiều. Người được chọn thay thế là Maggie Gyllenhaal, nữ diễn viên được đánh giá là có vẻ ngoài mạnh mẽ và sắc sảo hơn so với nhân vật mình thủ vai.

6. Don Cheadle – phim “Iron Man 2”

Terrence Howard là người đảm nhiệm thành công vai James Rohdes trong Iron Man. Nhưng đến Iron Man 2, anh bị thay thế bởi Don Cheadle mà không rõ lý do. Gần đây, Howard tố Robert Downey Jr là người buộc anh phải rời loạt phim Iron Man. Tính xác thực của thông tin này đến đâu còn chưa rõ nhưng rõ ràng việc Don Cheadle đột nhiên được giao vai James Rohdes khiến nhiều fan cảm thấy bất ngờ.

7. Sandra Bullock - phim “Gravity”

Ban đầu, bộ đôi được chọn vào siêu phẩm này của đạo diễn Alfonso Cuaron là Angelina Jolie và Robert Downey Jr. Cả hai được đánh giá là có đủ sự mạnh mẽ (Jolie) và hóm hỉnh (Downey) để vào vai hai phi hành gia trôi dạt trong không gian. Tuy nhiên, trong khi Angelina Jolie đòi cát-xê quá cao (20 triệu USD) thì Robert Downey Jr lại từ chối để đóng một phim khác. Cuối cùng, đạo diễn và các nhà sản xuất chuyển hướng sang Sandra Bullock và George Clooney, hai người không nằm trong danh sách ban đầu.

8. Viggo Mortensen - loạt phim “Lord of the Rings”

Stuart Townsend là người duy nhất được đạo diễn Peter Jackson chọn vào vai Aragorn. Townsend thậm chí còn trải qua hai tháng luyện tập để chuẩn bị cho vai diễn này. Nhưng sau vài cảnh quay, Peter Jackson nhận thấy Townsend quá trẻ so với nhân vật anh đảm nhiệm. Vì thế, vị đạo diễn này thay anh bằng Viggo Mortensen, một người già hơn Townsend 14 tuổi.

9. Hugh Jackman - loạt phim “X-Men”

Đạo diễn Bryan Singer có rất nhiều lựa chọn cho vai Wolverine trong phần đầu của X-Men, hai người trong số đó là Russell Crowe và Dougray Scott. Tuy nhiên, Russell Crowe từ chối vì cát-xê thấp còn Dougray Scott bị vướng lịch quay Mission: Impossible II.

Những diễn viên khác cũng không nhận vai vì nhiều lý do khác nhau. Cuối cùng, Bryan Singer đành phải lựa chọn Hugh Jackman, một cái tên còn vô danh khi đó. Sự lựa chọn của ông hóa ra lại hoàn toàn chính xác cho đến tận bây giờ, Người Sói trở thành hình ảnh gắn liền với tài tử Australia.

10. Harrison Ford - Phim “Raiders of the Lost Ark”

Khi thực hiện bộ phim, nhà sản xuất George Lucas ưu ái chọn Tom Sellect vào vai tiến sĩ Indiana Jones vì dáng vẻ phong trần và sự từng trải của diễn viên này. Trong khi đó, đạo diễn Steven Spielberg lại đặt niềm tin vào gương mặt trẻ Harrison Ford sau khi cả hai cùng hợp tác trong bộ phim Star Wars IV.

Tuy nhiên, Tom Selleck không tin tưởng vào sự thành công Raiders Of The Lost Ark nên từ chối và nhận lời tham gia bộ phim truyền hình Magnum PI. Harrison Ford nghiễm nhiên được chọn và trở thành một biểu tượng màn bạc cho đến tận bây giờ.

Thanh Hải