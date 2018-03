Những kỷ lục và cột mốc có thể được lập ở Oscar 2018

'Three Billboards' - cơn phẫn nộ và đớn đau của người mẹ / Oscar 2018 siết chặt tổ chức để tránh sự cố trao nhầm giải

Người già nhất thắng giải Oscar

Agnès Varda.

Ở tuổi 89, Agnès Varda (đạo diễn phim tài liệu Faces Places) là người lớn tuổi nhất lịch sử nhận đề cử Oscar. Nếu thắng, bà sẽ thành người lớn tuổi nhất giành tượng vàng. Kỷ lục cũ thuộc về Ennio Morricone - thắng giải "Nhạc nền xuất sắc" năm 2016 với The Hateful Eight. Agnès Varda sinh năm 1928, là nhà làm phim tiên phong trong trào lưu Làn sóng mới ở Pháp, từng đoạt 50 giải thưởng trong sự nghiệp. Bà nhận Oscar danh dự cho các thành tựu trọn đời trong buổi lễ hồi tháng 11/2017.

James Ivory.

Đường đua Oscar năm nay còn có James Ivory - biên kịch Call Me by Your Name, người già thứ hai nhận đề cử Oscar (chỉ kém Varda một tuần tuổi). Nhiều cây bút phê bình Âu Mỹ xem James Ivory là ứng viên lớn ở hạng mục "Kịch bản chuyển thể xuất sắc".

Người già nhất đoạt giải diễn xuất

All the Money in the World (Vụ bắt cóc triệu đô)

Christopher Plummer (88 tuổi) được đề cử giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với All the Money in the World. Nếu chiến thắng, ông sẽ là người lớn tuổi nhất giành Oscar diễn xuất, tự phá kỷ lục của mình (giành giải nam phụ năm 2012, khi 82 tuổi, với Beginners).

Việc Plummer tham gia All the Money in the World là quyết định "chữa cháy" của hãng phim sau khi quá trình ghi hình hoàn tất. Trước đó, vai diễn do Kevin Spacey đảm nhận, nhưng tài tử này vướng scandal lạm dụng tình dục. Hãng phim quyết định bỏ các cảnh của Spacey và thực hiện lại với Plummer. Dù thời gian chuẩn bị ít ỏi, tài tử gạo cội có màn trình diễn xuất thần trong vai vị tỷ phú lạnh lùng, cương quyết không trả tiền chuộc khi cháu trai bị bắt cóc.

Nam chính trẻ tuổi nhất

Call Me By Your Name

Nếu đoạt giải, Timothée Chalamet (Call Me by Your Name, 22 tuổi) sẽ phá kỷ lục của Adrien Body (thắng giải năm 2003, khi 29 tuổi, với The Pianist). Chalamet được khen ngợi khi thể hiện hình ảnh chàng trai mới lớn người Italy, có mối tình đồng tính với một học giả người Mỹ.

Người đoạt nhiều Oscar diễn xuất nhất

Trailer The Post

Nếu Meryl Streep (The Post) vượt qua các ứng viên, bà sẽ cân bằng kỷ lục về số Oscar diễn xuất của Katharine Hepburn (bốn lần). Meryl Streep từng thắng với Kramer vs. Kramer (1979), Sophie's Choice (1982) và The Iron Lady (2011). Bà cũng là diễn viên nhận nhiều đề cử Oscar nhất lịch sử (21). Trong The Post, minh tinh thủ vai một nhà báo quyết tâm phanh phui các tài liệu mật của Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam.

Người phụ nữ đầu tiên giành giải quay phim

Nhà quay phim nữ trên phim trường "Mudbound".

Nếu thắng, Rachel Morrison (Mudbound) sẽ là phụ nữ đầu tiên được tôn vinh ở hạng mục này. Do tính chất đặc thù của việc quay phim, nam giới vốn chiếm ưu thế trong ngành. Nếu không thắng giải, Morrison cũng đã đi vào lịch sử bởi là người phụ nữ đầu tiên được đề cử Oscar ở hạng mục này. Cô cũng là nhà quay phim của Black Panther - tác phẩm đang gây sốt phòng vé.

Biên kịch da đen đầu tiên thắng giải kịch bản chuyển thể

Dee Rees và Virgil Williams.

Dee Rees sẽ có vinh dự này nếu kịch bản Mudbound - do cô viết cùng Virgil Williams - được vinh danh. Rees sinh năm 1977, biên kịch cho bốn phim điện ảnh và ba series truyền hình. Mudbound xoay quanh những gia đình ở vùng Mississippi (Mỹ) sau Thế chiến thứ hai, phản ánh chủ đề phân biệt chủng tộc và dư chấn tâm lý hậu chiến.

Đạo diễn chuyển giới đầu tiên thắng Oscar

Nếu được tôn vinh ở hạng mục "Phim tài liệu" với Strong Island, Yance Ford sẽ có vinh dự này. Tác phẩm của Ford kể về vụ sát hại anh trai anh vào năm 1992, sau đó một bồi thẩm đoàn toàn người da trắng quyết định không kết tội hung thủ.

Ở hạng mục phim tài liệu, cả đạo diễn và nhà sản xuất phim thắng giải đều sẽ nhận tượng vàng. Điều này khác với giải "Phim xuất sắc", khi chỉ có nhà sản xuất nhận giải.

Người da màu đầu tiên thắng giải "Đạo diễn xuất sắc"

Jordan Peele trên phim trường.

Nếu vượt qua bốn ứng viên còn lại, Jordan Peele (Get Out) sẽ thiết lập cột mốc mới cho các nhà làm phim da màu. Đạo diễn sinh năm 1979 được ngợi khen khi kết hợp vấn đề phân biệt chủng tộc vào phim kinh dị. Get Out vừa được giới phê bình đánh giá cao, vừa gây sốt phòng vé (thu 255 triệu USD dù kinh phí chỉ có 4,5 triệu USD).

Người đầu tiên thắng cả giải bài hát và diễn xuất trong cùng một Oscar

Mary J. Blige (Mudbound) có cơ hội này khi được đề cử giải "Bài hát gốc xuất sắc" (Mighty River) và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc". Lần đầu tiên nghệ sĩ sinh năm 1971 được đề cử Oscar.

Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra ở nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) vào sáng 5/3 (giờ Việt Nam). Các bài viết, thông tin về Oscar được tập hợp ở một chuyên trang riêng của VnExpress.

Ân Nguyễn