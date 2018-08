Những 'hung thần biển khơi' trên màn ảnh

Phim Jason Statham đấu cá mập nhiều hành động nhưng lỏng kịch bản / Phim Jason Statham đấu cá mập khổng lồ đứng đầu phòng vé

The Meg vừa ra mắt được khen ngợi về tính giải trí và thu 315 triệu USD toàn cầu. Tác phẩm kể về cuộc chiến của một nhóm người với cá mập khổng lồ ở biển Thái Bình Dương. Đây là phim mới nhất của Hollywood có "kẻ phản diện" là các sinh vật biển hung dữ. Chủ đề này được các nhà làm phim khai thác trong nhiều năm qua, từ các động vật có thật như cá mập, cá voi đến các quái vật hư cấu như Charybdis, Godzilla, Kraken.

Cá mập

Trailer Jaws Trailer "Jaws".

Cá mập trở nên quen thuộc với khán giả trong nhiều thập niên sau thành công của phim Jaws (1975) do Steven Spielberg đạo diễn. Đây được xem là một trong các phim kinh dị hay nhất mọi thời, đồng thời là cột mốc quan trọng của lịch sử điện ảnh Mỹ. Câu chuyện kể về cuộc chiến của một nhóm người với con cá mập trắng ở New England (Mỹ).

Ở thời điểm đó, kỹ xảo Hollywood còn hạn chế, chưa thể tạo hình cá mập chỉn chu nên đạo diễn khắc họa sự hiện diện gián tiếp qua hàm răng, cảnh nước rẽ khi di chuyển. Với doanh thu 470,7 triệu USD, cao gấp 52 lần kinh phí sản xuất, tác phẩm mở đầu truyền thống bom tấn mùa hè. Trang BBC nhận định tác phẩm thay đổi cách con người nhìn nhận đại dương, cũng như khơi gợi nỗi sợ cá mập kéo dài hơn 40 năm qua.

Quái vật biển sâu gieo rắc kinh hoàng trong The Meg Trailer "The Meg".

Sau Jaws, nhiều nhà làm phim tái hiện cá mập trên màn bạc, từ kiểu giống ngoài đời đến loại dị biệt như cá mập thông minh hay biết đi trên cạn. Năm 2016, The Shallows thành công với mô-típ truyền thống, kể về một cô gái (Blake Lively đóng) bị mắc kẹt ở vùng biển gần bờ, phải tìm đường thoát khỏi cá mập. Phim The Meg vừa công chiếu mang đến hình tượng cá mập khổng lồ. Câu chuyện kể về Megalodon - loài có thật đã tuyệt chủng từ hơn hai triệu năm trước. Nó có lớp da xù xì và hàm răng lởm chởm, được giải thoát khỏi tầng đại dương sâu. Thợ lặn Jonas Taylor (Jason Statham đóng) cùng các cộng sự phải ngăn Megalodon trước khi nó vào gần bờ.

Kraken

Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest, Kraken tấn công tàu ngọc trai đen Cảnh Kraken tấn công tàu của Jack Sparrow.

Kraken là thủy quái khổng lồ trong truyền thuyết Bắc Âu, được cho là sống ở bờ biển Na Uy và Greenland. Trên màn bạc, con vật xuất hiện nhiều lần với các nguồn gốc và hình dạng khác nhau. Trong Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006), Kraken có xúc tu như bạch tuộc và phục vụ cho thuyền trưởng Davy Jones - người điều khiển tàu Người Hà Lan bay. Kraken săn tìm những kẻ mang nợ với Jones và gần như bất khả chiến bại trên biển. Cảnh cuối phim gây ấn tượng mạnh khi Kraken tấn công tàu Ngọc Trai Đen do Jack Sparrow (Johnny Depp đóng) chỉ huy. Nó bao vây, dùng xúc tu phá hủy tàu khiến thủy thủ đoàn chống trả trong vô vọng. Đến phần ba, thủy quái chết khi Davy Jones ra lệnh cho nó tiến lên bờ.

Kraken cũng xuất hiện chớp nhoáng trong Clash of the Titans - tác phẩm dựa trên thần thoại Hy Lạp về người hùng Perseus. Ở câu chuyện này, nó được giới thiệu là vị thần Titan cuối cùng trên thế giới, bị hóa đá khi nhìn vào cái đầu có ma thuật của Medusa.

Godzilla

Trailer Godzilla: King of the Monsters giới thiệu vũ trụ quái vật Trailer "Godzilla: King of Monsters".

Godzilla là sinh vật nổi tiếng trong văn hóa đại chúng toàn cầu, được gọi là "Vua của các quái vật". Nó xuất hiện lần đầu trong phim điện ảnh cùng tên do Nhật sản xuất năm 1954. Godzilla là sinh vật thời tiền sử, sống dưới đáy biển sâu và bị đánh động sau các cuộc thử nghiệm hạt nhân của con người. Hình dạng quái vật giống một con khủng long đứng bằng hai chân, có gai nhọn chạy dọc thân đến đuôi. Ngoài sức mạnh, nó còn khả năng bắn tia phóng xạ từ miệng, có thể giết ngay cả các quái vật mạnh nhất.

Ban đầu, Godzilla được một diễn viên mặc đồ hóa trang thể hiện. Khi kỹ xảo phát triển, công nghệ máy tính được dùng để thể hiện nhân vật. Kích cỡ của Godzilla thay đổi qua từng phim. Ở bản gốc, nó cao 50 mét, nặng 20.000 tấn. Trong Godzilla (2014) - tác phẩm do Hollywood sản xuất, sinh vật này cao đến 108 mét và nặng 90.000 tấn. Godzilla nằm trong Vũ trụ Điện ảnh Quái vật của hãng Warner Bros. và góp mặt trong King of the Monsters (2019). Sau đó, nó sẽ đại chiến King Kong trong Godzilla vs. Kong (2020).

Mosasaurus

Mosasaurus - Jurassic World (2015) Mosasaurus đớp mồi đầu phim "Jurassic World".

Loài Mosasaurus được nhiều khán giả quan tâm trong Jurassic World (2015). Về mặt sinh học, nó thực chất không phải khủng long (dinosaur) mà thuộc nhóm mosasaur. Đây là sinh vật lớn nhất công viên khủng long, dài 18 mét và nặng đến năm tấn. Ở đầu phim, một con Mosasaurus tạo ra cảnh phấn khích khi vươn mình từ mặt nước đớp mồi. Đến giữa phim, Mosasaurus tóm gọn một con khủng long bay, gây bất ngờ cho khán giả.

Mosasaurus cũng là sinh vật tiêu diệt khủng long ác Indominus rex, gỡ nút thắt của câu chuyện và gián tiếp giúp nhóm người trong công viên toàn mạng. Ở tập mới nhất - Jurassic World: Fallen Kingdom, nó thoát khỏi hồ nước trong công viên, tiến ra đại dương và bắt đầu tấn công một số người đang lướt sóng trên biển.

Charybdis

Charybdis trong Percy Jackson: Sea of Monsters Nhóm Percy Jackson bị Charybdis tấn công.

Charybdis là quái vật trong thần thoại Hy Lạp, con của thần biển Poseidon và nữ thần đất Gaia. Do giúp cha mình chống lại Zeus, nó bị chúa tể các vị thần giam vào một eo biển. Charybdis có hình dạng kỳ quái với thân dài, miệng khổng lồ với các hàm răng nhọn. Trong Percy Jackson: Sea of Monsters (2013), nó trồi lên và nuốt chửng nhóm của cậu vào bụng. Dù là con trai Poseidon, Percy cũng không đủ sức đương đầu với Charybdis. Tuy nhiên, cậu thoát ra nhờ bắn thủng một lỗ ở bụng quái vật từ bên trong.

Cá voi

Cá voi trong In the Heart of the Sea Các cảnh cá voi trong "In the Heart of the Sea".

Cá voi là "kẻ phản diện" chính trong In the Heart of the Sea (2015) của đạo diễn Ron Howard, dựa trên sự kiện có thật năm 1820 của tàu Essex. Ở thời điểm việc săn cá voi lấy dầu và thịt đang thịnh hành, tàu Essex dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng George Pollard và thuyền phó Owen Chase từ Nantucket (Mỹ) tiến vào Thái Bình Dương. Tại đây, họ đối mặt với một con cá voi trắng kỳ lạ dường như có trí tuệ và mang lòng hận thù con người. Sinh vật này thoắt ẩn thoắt hiện trước khi phá tàu, khiến nhóm thủy thủ trải qua cuộc chiến sinh tồn, thậm chí ăn thịt nhau trên hành trình về nhà.

Reigo

Trailer Reigo Trailer phim.

Quái vật có thân hình cá nhưng đầu giống thú có vú, còn vây giống đôi cánh. Về tổng thể, tạo hình của nó như được lai giữa Godzilla và cá mập. Khả năng đặc biệt của nó là phóng tia sét màu xanh. Reigo xuất hiện từ năm 2005 trong phim Nhật Deep-Sea Monster vs. the Battleship Yamato. Câu chuyện diễn ra vào Thế chiến thứ hai khi thuyền trưởng Yamagami điều khiển chiến hạm Yamato trên biển Nam Thái Bình Dương. Thấy một thực thể to lớn, ông nghĩ đây là tàu ngầm địch, ra lệnh bắn nhưng không biết đó là con của Reigo. Sau đó, quái vật xuất hiện và tấn công tàu Yamato.

Ân Nguyễn