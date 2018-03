Những hóa thân nhân vật có thật hay nhất trên màn ảnh

‘Lincoln’, câu chuyện về ‘người hùng nước Mỹ’ / ‘The Iron Lady’, hình ảnh ‘bà đầm thép’ trên màn bạc

Mathieu Amalric trong vai Jean-Dominique Bauby

Trong The Diving Bell and The Butterfly (2007), Mathieu Amalric vào vai Bauby, biên tập viên tạp chí Elle không may mắc chứng lock-in syndrome khiến cơ thể liệt hoàn toàn, chỉ còn cơ mắt có thể cử động. Dù vậy, anh vẫn hoàn thành hồi ký của mình chỉ bằng nháy mắt ra hiệu và cuốn sách được xuất bản ba ngày trước khi anh qua đời.

Từng nhận giải Cesar - giải thưởng Điện ảnh Hàn lâm cao nhất của Pháp, Mathieu không hề làm người xem thất vọng với hình ảnh Bauby khi vẫn còn khỏe mạnh cũng như khi đã mắc bệnh hiểm nghèo.

Johnny Depp trong vai Raoul Duke (tức Hunter S. Thompson)

Năm 1998, Fear and Loathing in Las Vegas được trình chiếu. Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà báo - nhà văn Mỹ Hunter S. Thompson, bộ phim kể về chuyến đi của ông đến Las Vegas trong thập niên 1970.

Là lựa chọn số một của tác giả để đóng vai chính mình, Johnny Depp đã thể hiện sự bất cần và sự vô định của một nhân vật giữa thời đại đầy biến cố, gói gọn trong khung cảnh Las Vegas. Đây được coi là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Johnny Depp.

Tom Cruise trong vai Ron Kovic

Khán giả Việt Nam hẳn không lạ gì vai diễn của Tom Cruise trong Sinh ngày 4 tháng 7 (Oliver Stone đạo diễn). Từ một cậu trai đầy hoài bão, một viên đạn trong chiến tranh Việt Nam đã khiến Ron Kovic liệt nửa người. Trải qua nhiều đau khổ và dằn vặt, cuối cùng Kovic trở thành một nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng lớn đến phong trào phản chiến.

Diễn xuất tài tình của Tom Cruise trong vai Kovic xuyên suốt chiều dài của phim đã mang lại cho anh đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Jamie Foxx trong vai Ray Charles

Năm 2004, huyền thoại âm nhạc Ray Charles qua đời. Cũng trong năm này, bộ phim Ray ra mắt khán giả. Phim kể về một cậu bé mù khám phá khả năng âm nhạc của chính mình và lớn lên trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của âm nhạc đương đại những năm 50 của thế kỷ trước.

Trước khi nhận lời đóng Ray Charles, Jamie Foxx bắt đầu sự nghiệp là một diễn viên hài và đã có sự chuyển đổi thành công sang những vai nghiêm túc. Tuy nhiên, phải đến Ray, tên tuổi của Jamie mới thật sự thăng hoa. Vai diễn này giúp anh nhận được giải Oscar Diễn viên chính xuất sắc.

Denzel Washington trong vai Malcolm X

Từng đoạt Oscar cho vai phụ xuất sắc, sở hữu ngoại hình và khả năng diễn thoại tốt, Denzel Washington được chọn vào vai một trong những nhà hoạt động chính trị nổi tiếng nhất của Mỹ, ngang tầm với Martin Luther King, đấu tranh chống lại sự phân biệt chủng tộc đối với người da màu trong Malcolm X (1992).

Vai diễn này đã mang lại đề cử Oscar cho Denzel và nhận được sự ủng hộ cũng như sự tán thưởng từ người vợ cũng như thân nhân của Malcolm X.

Gary Oldman trong vai Sid Vicious

Trong Sid and Nancy (1986), Gary Oldman vào vai Sid Vicious, một trong những tượng đài của punk rock, người đảm nhận vai trò chơi bass trong ban nhạc Sex Pistol, với một cuộc sống buông tuồng và đầy dằn vặt. Cuộc tình của ông với người yêu Nancy Spungen cuối cùng kết thúc khi Vicious bị nghi ngờ đã bắn chết cô và chẳng bao lâu sau Vicious chết vì sốc thuốc ở tuổi 21.

Gary Oldman đã phải ăn kiêng rất gắt gao để có được cơ thể gầy guộc do nghiện hút của Vicious, đến nỗi ông đã phải vào bệnh viện. Vốn là một diễn viên kịch tài năng, sau khi đóng Sid and Nancy, sự nghiệp diễn xuất của Oldman ngày một thăng hoa.

Meryl Streep trong vai Margaret Thatcher

Là một trong những diễn viên tài năng nhất của Hollywood, Meryl Streep đã có trong tay 17 đề cử Oscar và ba lần nhận tượng vàng. Bà giành được một trong ba giải trên khi vào vai “Người đàn bà thép” Margaret Thatcher trong phim The Iron Lady (2011).

Mặc dù phim không nhận được nhiều nhận xét tích cực, khả năng diễn xuất của bà không hề gây thất vọng khi lột tả được nhiều khía cạnh của cựu nữ thủ tướng Anh, một chính trị gia cứng rắn với phe cánh hùng hậu và một phụ nữ hiền hậu trong gia đình nhỏ của mình.

Robert Downey con trong vai Charlie Chaplin

Trước khi được cả thế giới biết đến với vai Người Sắt, Robert Downey con từng có vai diễn rất ấn tượng trong Charlot. Năm 1992, khi vẫn còn là một ngôi sao đang lên, sự phóng khoáng trong tính cách của anh đã gây ấn tượng mạnh với đạo diễn Richard Attenborough, do đó Robert Downey đã được chọn để vào vai Charlie Chaplin - siêu sao toàn cầu đầu tiên và là một trong những tượng đài của điện ảnh thế kỷ 20.

Vai diễn này cũng mang lại đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của Robert Downey con.

Philip Seymour Hoffman trong vai Truman Capote

Năm 2005, Capote được công chiếu. Khán giả nhiệt liệt tán thưởng Philip Seymour Hoffman khi anh vào vai nhà văn Mỹ nổi tiếng Truman Capote, thời gian ông đi tìm kiếm tư liệu để viết tác phẩm "Máu lạnh" - cuốn sách đưa Capote lên tầm cao mới và cũng chính nó đã hủy hoại tinh thần của nhà văn.

Hình ảnh Capote, một người đồng tính và là một nhân vật của công chúng được thể hiện chân thực và hoàn hảo. Không có gì ngạc nhiên khi Philip Seymour nhận được giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim.

Marion Cotillard trong vai Édith Piaf

Khi đạo diễn Olivier Dahan đảm nhận vai trò đạo diễn của "La vie en Rose" - bộ phim kể về cuộc đời của Édith Piaf, anh đã chú ý đến sự tương đồng giữa đôi mắt của Piaf và diễn viên Marion Cotillard, mặc dù về vóc dáng Cotillard cao hơn rất nhiều so với ca sĩ huyền thoại. Bản thân Cotillard cũng đã làm tốt phần việc của mình.

Sự thay đổi từ một cô gái xuất thân từ tầng lớp lao động cho đến khi trở thành danh ca được thể hiện một cách chân thực và đầy cảm xúc. Vai diễn này đã mang lại giải thưởng Oscar cho Cotillard, đồng thời mở ra cơ hội thành danh ở Hollywood cho cô.

Bruno Ganz trong vai Adolf Hitler

Quyết định nhận vai trùm phát xít Adolf Hitler trong phim Downfall (năm 2004) của Bruno Ganz là một quyết định táo bạo khi đó. Tuy nhiên, ông đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một tên độc tài.

Bộ phim được đề cử Oscar cho Phim nước ngoài xuất sắc, riêng cảnh Adolf Hitler la hét bọn chóp bu của Bruno Ganz được cư dân mạng sử dụng để làm những video hài hước rất nhiều lần.

Daniel Day-Lewis trong vai Abraham Lincoln

Abraham Lincoln, một trong những vị Tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ, là người có công lãnh đạo miền Bắc đi đến chiến thắng trong cuộc Nội chiến Mỹ và xóa bỏ chế độ nô lệ, trước khi bị ám sát vào năm 1865.

Daniel Day-Lewis, nổi tiếng là một diễn viên “nhập vai” và từng hai lần đoạt giải Oscar trước khi nhận lời của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg tham gia Lincoln (2012). Ông tiếp tục giành được tượng vàng Oscar lần thứ ba cho Nam diễn viên chính xuất sắc khi vào vai Tổng thống Lincoln và là diễn viên đầu tiên giành được ba giải ở cùng hạng mục này.

