Những diễn viên nhí tiềm năng của Hollywood

Jacob Tremblay

Jacob Tremblay nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía giới phê bình cũng như công chúng sau thành công của tác phẩm Room năm 2015. Trong phim, Jacob vào vai cậu bé bị giam suốt năm năm cùng người mẹ trẻ (Brie Larson) trong căn phòng chật hẹp – nhà tù do người cha bệnh hoạn tạo nên. Cậu bé khi đó chín tuổi diễn trọn vẹn nhân vật trong sáng nhưng mắc nhiều khiếm khuyết do bị cách ly với thế giới bên ngoài từ lúc mới chào đời. Những cảnh nhân vật của em vật lộn để thích nghi với cuộc sống sau khi được thả ra ngoài khiến người xem quặn thắt.

Năm 2016, Jacob tiếp tục tham gia nhiều dự án trong đó nổi bật là phim kinh dị độc lập Before I Wake - nhận được đánh giá tích cực từ khán giả. 2017 hứa hẹn tiếp tục là một năm tỏa sáng của diễn viên nhí tài năng này, với dự án phim The Book of Henry mà em xuất hiện cùng hai tên tuổi như Naomi Watts, Dean Harris.

Lewis MacDougall

Sinh năm 2002 tại Scotland, Lewis MacDougall lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh trong vai bạn thân nhân vật chính ở phim Pan (2015). Khuôn mặt sáng sủa với đôi mắt hình quả hạnh khiến Lewis MacDougall trông già dặn và thâm trầm so với tuổi 15. Sau Pan, Lewis được đôn thành vai chính - Conor - trong bộ phim giả tưởng A Monster Calls. Nhân vật tìm đến quái vật để được an ủi trước cái chết của mẹ gây ấn tượng qua tài diễn xuất của MacDougall.

* Lewis MacDougall diễn xuất trong "A Monster Calls"

Trailer phim 'A Monster Calls'

Vai diễn đem lại cho diễn viên này nhiều đề cử tại các giải thưởng điện ảnh trong đó có Critics' Choice Movie Awards. Năm nay Lewis MacDougall tiếp tục xuất hiện trong hai dự án điện ảnh khác là Boundaries (đang trong giai đoạn hậu kỳ) và The Belly of the Whale (đang bấm máy).

Millie Bobby Brown

Những ai là fan của series truyền hình ăn khách Stranger Things khó quên cô bé Eleven do nữ diễn viên nhí Millie Bobby Brown đảm nhiệm. Ở tuổi 13, Mille đã chứng tỏ khả năng diễn xuất tuyệt vời và khí chất đĩnh đạc của một ngôi sao tiềm năng.

Trong Stranger Things, Eleven là cô bé có khả năng siêu nhiên khiến nhiều người ao ước. Nhân vật vừa đột biến vừa ngây thơ, bất hạnh với khao khát hòa nhập cộng đồng. Chân dung nhân vật Eleven được Millie khắc họa bằng diễn xuất tự nhiên. Nhờ vai diễn này, Millie Bobby Brown trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên trang điện ảnh phổ biến IMDb, cùng "mẹ rồng" Emilia Clarke và mỹ nhân Australia - Margot Robbie.

Không chỉ nổi danh trên màn ảnh nhỏ, ngôi sao nhỏ tuổi người Anh còn là gương mặt ưa thích trên các tạp chí nhờ phong cách và gương mặt đẹp. Năm nay, Eleven của Millie Bobby Brown tái xuất với phần tiếp theo của Stranger Things.

Talitha Bateman

Sinh năm 2001 tại California (Mỹ), Talitha Bateman vượt lên khỏi “rừng” sao nhí đang lên bằng thành công của hai bộ phim kinh dị - hành động cùng trong năm 2015 là The Hive và The 5th Wave. Năm 2016, Talitha Bateman tiếp tục ghi dấu ấn trong dòng phim độc lập với tác phẩm hài Nine Lives và phim tình cảm So B. It. Người xem nhắc tới ngôi sao nhỏ tóc vàng óng này nhiều hơn trong thời gian gần đây khi Talitha sẽ là gương mặt chính trong loạt phim kinh dị ăn khách Annabelle 2, sau thành công của phần một ba năm trước.

Kylie Rogers

Cô bé với đôi mắt hút hồn có được vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp với tác phẩm Space Station 76 năm 2014. Bộ phim không chỉ khiến các nhà làm phim nhìn nhận khả năng của ngôi sao nhí mà còn là cơ hội cho em cộng tác với những cái tên thành danh như Patrick Wilson, Liv Tyler, Matt Bomer hay Marisa Coughlan.

Kể từ đó, Kylie Rogers trở nên quen thuộc với người hâm mộ qua series truyền hình The Whispers hay các tựa phim Mojave, Fathers and Daughters, Miracles from Heaven và gần đây nhất là Collateral Beauty.

Neel Sethi

Vượt qua cuộc thử giọng khắc nghiệt với khoảng 2000 thí sinh nhí khác cùng tham gia, Neel Sethi trở thành diễn viên người thật đầu tiên đóng vai Mowgli trên màn ảnh rộng, trong bom tấn trong The Jungle Book. Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương với nụ cười thánh thiện ngay lập tức chiếm được cảm tình của người xem. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Ấn tại New York, Neel Sethi giữ được những nét truyền thống như yêu thích món ăn Ấn Độ, thần tượng nghệ sĩ ở quê nhà.

* Neel Sethi ở trường quay phim "Cậu bé rừng xanh"

Quá trình ghi hình và xử lý kỹ xảo bom tấn 'Cậu bé rừng xanh'

Zackary Arthur



Sinh năm 2007, diễn viên nhí Zackary Arthur (Zackary Herrera ) được biết tới rộng rãi sau thành công đầu tay với vai Zack Novak trong sáu tập series phim truyền hình Transparent. Trên màn ảnh rộng, Zackary vượt qua hàng trăm cô cậu bé khác để có được vai Sammy Sullivan trong bộ phim The 5th Wave năm 2016. Ngoài kỹ năng diễn xuất, Zackary còn ưa thích hát, nhảy, leo trèo và bộc lộ năng khiếu hội họa. Cậu bé cũng không giấu diếm ước mơ được trở thành một nhà làm phim khi lớn lên.

Jacob Hopkins

Được biết tới nhờ việc lồng tiếng cho vai Gumball trong series hoạt hình ăn khách The Amazing World of Gumball, Jacob Hopkinscòn tham gia xây dựng hiệu ứng âm thanh cho Inside Out. Trước đó ngôi sao nổi tiếng với vai ma cà rồng nhí trong ba tập của series True Blood. Năm 2016, anh chàng thiếu niên với vẻ ngoài lãng tử này xuất hiện trong Middle School: The Worst Years of My Life. Cùng năm, Jacob tiếp tục phát huy thế mạnh về khả năng lồng tiếng của mình trong series hoạt hình The Loud House. Với gương mặt đẹp và giọng nói truyền cảm, Jacob có tiềm năm ghi dấu ấn sâu đậm hơn trong các bộ phim tương lai.

Julian Dennison

Không có được hình thể vượt trội và xinh xắn như nhiều đồng nghiệp nhí cùng trang lứa nhưng cái duyên trong diễn xuất của Julian Dennison mới là thứ vũ khí của cậu bé này để chiếm lấy trái tim khán giả. Xuất hiện trong bộ phim Hunt for the Wilderpeople (2016) của đạo diễn New Zealand là Taika Waititi, Julian Dennison gây ấn tượng bằng vai người bạn nhỏ nghịch ngợm và ưa phá rối nhưng trái tim lại khao khát tình thương. Tác phẩm được đánh giá là một trong những bộ phim độc lập hay nhất năm, còn cái tên Julian Dennison được dự đoán tiến xa.

Như Ngọc