Những đạo diễn châu Á nổi danh tại Hollywood

Những đạo diễn nổi danh mà không học điện ảnh

1. Lý An

Đạo diễn sinh ra tại Đài Loan được coi là một trong những nhà làm phim đương đại tài năng nhất. Ông có bằng cử nhân về đạo diễn sân khấu của Đại học Illinois và bằng thạc sĩ về sản xuất phim của Đại học New York. Năm 1995, Lý An trình làng tại Hollywood với bộ phim Sense and Sensibility. Tác phẩm này lập tức gây tiếng vang lớn, nhận được bảy đề cử Oscar, giành một Quả Cầu vàng và chiến thắng Gấu Vàng của Liên hoan phim Berlin dành cho “Phim hay nhất”.

Lý An tận hưởng sự ngọt ngào của tượng vàng Oscar.

Nối tiếp Sense and Sensibility, Lý An cho ra đời một loạt kiệt tác điện ảnh khác như Ngọa Hổ Tàng Long, Brokeback Mountain và Life of Pi. Đến nay, Lý An từng giành hai tượng vàng Oscar dành cho “Đạo diễn xuất sắc” với hai bộ phim Brokeback Mountain, Life of Pi và một giải Oscar “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” cho Ngọa Hổ Tàng Long. Lý An là đạo diễn gốc Á đầu tiên giành cả Oscar, Quả Cầu vàng và BAFTA dành cho đạo diễn xuất sắc. Ông cũng là người duy nhất hai lần giành Gấu Vàng cho “Phim hay nhất” của LHP quốc tế Berlin.

2. John Woo (Ngô Vũ Sâm)

Sinh tại Quảng Châu, Trung Quốc; John Woo cùng gia đình chuyển tới Hong Kong khi ông mới 5 tuổi. Đạo diễn họ Ngô bắt đầu làm phim từ năm 1968 nhưng phải đến năm 1986 ông mới thực sự thăng hoa với bộ phim A Better Tomorrow. Sự ra đời của tác phẩm The Killer sau đó ba năm giúp John Woo nổi danh tại Hollywood khi bộ phim này được phát hành tại Mỹ.

Ngô Vũ Sâm sở hữu nhiều bộ phim ăn khách ở Hollywood.

Năm 1993, ông ra mắt tác phẩm đầu tiên tại Mỹ, Hard Target, và được nhìn nhận là một đạo diễn tài năng. Các tác phẩm tiếp theo của John Woo tại Hollywood nhận được nhiều lời khen ngợi và đạt thành công lớn về mặt thương mại như Broken Arrow, Face/Off, Mission Impossible II và Paycheck.

John Woo nổi tiếng với thể loại phim hành động cùng các cảnh quay cháy nổ hoành tráng và sử dụng nhiều thủ pháp quay chậm (slow-motion). Phong cách làm phim hành động của ông, trong đó có những cảnh đấu súng dữ dội có ảnh hưởng lớn tới những đạo diễn sau này như Robert Rodriguez, Quentin Tarantino và anh em nhà Wachowski.

3. M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan sinh ra tại Ấn Độ nhưng lớn lên ở khu ngoại ô Penn Valley, thành phố Philadelphia khi cha mẹ chuyển tới Mỹ làm việc. Niềm đam mê làm phim của anh đến rất sớm khi được tặng một chiếc máy quay 8mm lúc 8 tuổi. Bước vào tuổi thiếu niên, M. Night Shyamalan bắt đầu định hướng sự nghiệp của mình với thần tượng là đạo diễn lừng danh Steven Spielberg. Ở tuổi 22, anh cho ra mắt Praying with Danger, một bộ phim tâm lý được thực hiện bằng số tiền vay của gia đình và bạn bè.

"Giác quan thứ sáu" tạo nên tên tuổi cho M. Night Shyamalan.

Bắt đầu sự nghiệp bằng một bộ phim tâm lý nhưng phong cách chủ đạo của M. Night Shyamalan lại là huyền bí và siêu nhiên. Bộ phim nổi bật nhất của đạo diễn 43 tuổi mang phong cách này là The Sixth Sense, tác phẩm được đề cử tới sáu giải Oscar trong đó có “Phim hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc” và “Kịch bản gốc xuất sắc”. Ngoài The Sixth Sense, phong cách làm phim của M. Night Shyamalan còn thể hiện nổi bật ở các bộ phim như Signs, The Village, The Happening hay Devil.

4. Justin Lin

Cũng sinh ra tài Đài Loan như Lý An nhưng Justin Lin chuyển tới sống tại Mỹ từ khi còn nhỏ và trưởng thành ở California. Anh có bằng thạc sĩ điện ảnh của Đại học California. Đạo diễn 42 tuổi này có bộ phim đầu tay, Shopping for Fangs, năm 1997. Đây là tác phẩm anh thực hiện cùng người bạn học Quentin Lee.

Justin Lin là người đưa "Fast & Furious" trở thành loạt phim bom tấn ăn khách.

5 năm sau, Lin mới có bộ phim đầu tiên là tác phẩm độc lập Better Luck Tomorrow được đánh giá cao khi tham dự LHP Sundance. Sau thành công này, anh lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất tại Hollywood và bắt đầu làm việc ở kinh đô điện ảnh thế giới. Sự nghiệp của Justin Lin bắt đầu khởi sắc với các bộ phim như Annapolis và đặc biệt là bốn tập gần đây nhất của loạt phim hành động ăn khách Fast & Furious.

Dự án điện ảnh sắp tới của Justin Lin là tập thứ năm của loạt phim Jason Bourne. Tập phim này dự kiến ra mắt vào năm 2015.

5. James Wan

James Wan sinh ra trong một gia đình gốc Hoa tại Malaysia và trưởng thành ở Australia. Học hết phổ thông, anh quyết theo đuổi nghiệp điện ảnh bằng việc thi vào khoa Nghệ thuật của Học viện Công nghệ Hoàng gia Australia. Sự nghiệp của James bắt đầu cất cánh khi anh gặp người bạn học Leigh Whannell. Cả hai cùng nhau thực hiện bộ phim kinh dị Saw với ghế đạo diễn do James Wan đảm nhiệm.

Ngay khi ra mắt, Saw trở thành hiện tượng điện ảnh. Tác phẩm này đánh dấu bước phát triển mới của phim kinh dị và cũng là một trong những bộ phim ăn khách nhất ở thể loại phim này với doanh thu 103 triệu USD, gấp 100 lần chi phí sản xuất.

James Wan được mệnh danh là "Vua kinh dị" mới.

Tiếp nối thành công, bộ đôi James Wan - Leigh Whannell cho ra mắt Saw II, III và IV nhưng chỉ đảm nhiệm vai trò sản xuất. Đến năm 2010, tên tuổi James Wan lại nổi như cồn khi anh cùng Leigh Whannell thực hiện một bộ phim kinh dị thuộc hàng kinh điển khác là Insidious. Đây cũng là một bộ phim kinh phí thấp (1,5 triệu USD) nhưng lại có doanh thu cao (97 triệu USD).

Năm 2013 tiếp tục là một năm thành công của James Wan ở thể loại kinh dị với hai bộ phim Insidious: Chapter 2 và đặc biệt là The Conjuring. Bộ phim thứ hai được coi là hiện tượng phòng vé của năm nay với doanh thu 317 triệu USD trong khi kinh phí làm phim chỉ có 20 triệu USD. Ở tuổi 36, James Wan được coi là một ông vua ở thể loại phim kinh dị với phong cách làm phim ấn tượng và đem lại sự tươi mới cho dòng phim này.

Sau những thành công trên, James Wan thử sức mình ở thể loại hành động với dự án phim Fast & Furious 7. Đây sẽ là phim bom tấn đầu tiên của anh và cũng là lần đầu tiên James Wan được làm việc với những ngôi sao nổi tiếng.

Thanh Hải