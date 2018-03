Những cảnh 'nóng' gây xôn xao màn ảnh 2016

10 phim Hollywood ăn khách nhất năm 2016 / Những phim 18+ Hàn Quốc tạo cơn sốt ở châu Á

Deadpool

Deadpool là phim siêu anh hùng 17+ gây sốt dịp Lễ tình nhân. Trong cốt truyện, hai nhân vật chính - Wade Wilson (Ryan Reynolds) và Vanessa (Morena Baccarin) - nhanh chóng phải lòng nhau sau một lần gặp gỡ ở quán bar. Chuyện tình của họ kéo dài trong một năm, được diễn tả qua các trích đoạn giường chiếu trong nhiều ngày nghỉ lễ.

Những cảnh quay nhanh khoe da thịt của cả hai diễn viên Mỹ được kiểm duyệt trước khi về rạp Việt Nam. Ngoài sự nóng bỏng, cảnh quay còn mang chất hài hước - phù hợp tinh thần chung của tác phẩm.

Dirty Grandpa

Cảnh sex giữa Robert De Niro với Aubrey Plaza thu hút sự chú ý không chỉ ở độ khoe da thịt, mà còn vì độ lệch tuổi giữa tài tử 73 tuổi và người đẹp 32 tuổi. Trong phim, De Niro vào vai một người vừa mất vợ, rơi vào tầm ngắm của một nữ sinh viên thích đàn ông lớn tuổi (Aubrey Plaza). Cô liên tục ve vãn nhân vật của De Niro đến khi ông xiêu lòng. Ở giữa phim, hai người có màn làm tình vừa hài hước vừa cuồng nhiệt trong căn phòng ngập ánh sáng. Tới cuối phim, cặp tình nhân già-trẻ còn có một đứa con.

Manhattan Night

Manhattan Night thuộc thể loại hình sự, dựa trên tiểu thuyết Manhattan Nocturne xuất bản hồi năm 1996. Trong phim, nhà báo Porter Wren (Adrien Body) tình cờ gặp một góa phụ trẻ tuổi mới mất chồng (Yvonne Strahovski). Khi thấy cô trong buồng tắm, Wren đã không thể kiềm chế dục vọng. Bộ đôi ngay lập tức có màn ân ái cuồng nhiệt. Cảnh phim khoe vòng một của mỹ nhân Australia thu hút sự quan tâm khi phim ra rạp vào tháng 5.

* Trailer phim "Manhattan Night"

Trailer phim 'Manhattan Night'

The Bronze

Nữ diễn viên Melissa Rauch tự viết kịch bản và đóng vai chính trong phim hài The Bronze - kể về một nữ vận động viên thể dục dụng cụ. Màn làm tình giữa nhân vật của cô và một vận động viên nam (Sebastian Stan) kết hợp nhiều động tác thể thao vui nhộn. Mặc dù vậy, Melissa Rauch không tự diễn xuất trong cảnh khó này. Người thế vai cho cô là Michelle Derstine - một nghệ sĩ xiếc có cơ thể dẻo dai.

White Girl (Morga Saylor)

Phim đầu tay của nữ đạo diễn Elizabeth Wood có chủ đề về thanh thiếu niên và ma túy. Nhân vật chính là một nữ sinh viên (Morgan Saylor) từng bước dấn thân vào thế giới giang hồ. Trong suốt phim, cô liên tục có nhiều cảnh quan hệ thô ráp, bao gồm màn ân ái với một tên bán ma túy trên mái nhà và cảnh bị tên luật sư cưỡng hiếp.

Cây bút Stephen Holden trên tờ Times nhận xét nếu White Girl được thực hiện bởi một người đàn ông, phim sẽ bị xem là tác phẩm coi thường phụ nữ.

Bad Moms

Sau khi sinh con đầu lòng vào năm 2014, Mila Kunis nhanh chóng lấy lại vóc dáng cho bộ phim Bad Moms. Cô thủ vai một người mẹ mệt mỏi với trách nhiệm nên dần tìm đến cuộc sống phóng khoáng hơn. Trích đoạn âu yếm với anh chàng La tinh (Jay Hernadez) khéo léo phô bày vẻ đẹp của nữ diễn viên từng được tạp chí FHM bầu là "Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới".

Tallulah

Bộ phim Tallulah kể về một cặp tình nhân lang bạt khắp nước Mỹ trên chiếc xe, kiếm sống nhờ ăn trộm thẻ tín dụng. Diễn xuất nội tâm của Ellen Page trong vai chính được giới phê bình đồng loạt khen ngợi.

Nữ diễn viên 29 tuổi khoe ngực trần trong cảnh nóng với tài tử Evan Jonigkeit. Đây là lần thứ hai cô khỏa thân sau bộ phim Into the Forest năm 2015.

The Handmaiden

Tác phẩm 19+ đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Hàn Quốc - Park Chan Wook. Cảnh quay gây xôn xao nhất là màn ân ái đồng tính kéo dài gần năm phút giữa nhân vật cô chủ (Kim Min Hee) và nàng hầu (Kim Tae Ri). Hai người ban đầu chỉ là mơn trớn nhau rồi sau đó hòa mình vào cuộc vui say đắm trên giường. Trích đoạn sánh ngang với phim Pháp - Blue is the Warmest Colour - về độ trần trụi khi phơi bày hầu hết cơ thể cả hai diễn viên nữ.

Hồi ra mắt ở Cannes, phim được ví tương tự Kim Bình Mai hay 50 sắc thái. Tác phẩm thực chất là câu chuyện gai góc về nữ quyền lấy bối cảnh ở Triều Tiên thời xưa. Vai diễn cũng đưa nữ diễn viên trẻ Kim Tae Ri vụt sáng trở thành ngôi sao mới của điện ảnh Hàn Quốc.

* Trailer phim "The Handmaiden"

Trailer phim 18+ 'Người hầu gái'

Allied

Tác phẩm chiến tranh của đạo diễn Robert Zemekis gây chú ý vì tin đồn “phim giả tình thật” của Brad Pitt và Marion Cottilard, qua đó làm rạn nứt hôn nhân của tài tử 53 tuổi và Angelina Jolie. Dù lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai, phim lại nghiêng nhiều về hướng tình cảm. Pitt thủ vai một điệp viên của Mỹ, còn minh tinh người Pháp thủ vai một nữ quân kháng chiến. Họ có cảnh ân ái lãng mạn trên ghế trước của một chiếc xe hơi lạc giữa bão cát.

Passengers

Tác phẩm của đạo diễn Morten Tyldum (The Imitation Game) kể về một cặp phi hành gia yêu nhau trên một con tàu 5 sao bay giữa vũ trụ. Phim gây tò mò khi phô diễn các màn ân ái giữa Chris Pratt và Jennifer Lawrence.

Jennifer thừa nhận trên The Hollywood Reporter đây là cảnh sex đầy đủ đầu tiên của cô trên màn ảnh. Trước khi đóng cảnh này, cô đã uống say để hôn và mơn trớn Chris Pratt. Những khung hình nồng nhiệt giữa hai nhân vật trong phim nhờ đó chân thật và hào hứng.

Ân Nguyễn