Những cảnh chiến đấu của siêu anh hùng Người Kiến

Ant-Man đọ sức Falcon (phim Ant-Man)

Darren Cross - cựu học trò của Hank Pym - là nhân vật phản diện trong phim với mưu đồ bán công nghệ thu nhỏ cho các tổ chức khủng bố. Hank Pym và con gái ông - Hope (Evangeline Lilly đóng) - đột nhập căn cứ của Cross để ngăn hắn nhưng bị bắt giữ. Ant-Man kịp can thiệp để cứu họ ra rồi phá hủy tòa nhà. Phân cảnh kỹ xảo đẹp mắt trong trích đoạn này là khi Ant-Man thu nhỏ để tránh đạn rồi chạy trên nòng súng kẻ địch.

Ant-Man đấu Iron Man (phim Captain America: Civil War)

Trong cuộc nội chiến giữa các siêu anh hùng, Ant-Man về phe Captain America. Vào trận, Ant-Man định dùng lại chiêu cũ, chui vào phá giáp của Iron Man - thủ lĩnh phe đối địch. Tuy nhiên, Iron Man kích hoạt hệ thống phun nước để đẩy Scott ra. Cảnh quay có hiệu ứng kỹ xảo mượt mà và phần đối thoại hài hước. Khi Iron Man hỏi danh tính kẻ ở trong bộ giáp của mình, Ant-Man đáp: "Lương tâm của anh đấy. Lâu rồi chúng ta không trò chuyện".

Ant-Man hóa khổng lồ (phim Captain America: Civil War)

Khi trận chiến giữa hai nhóm siêu anh hùng đến đỉnh điểm, Ant-Man hóa khổng lồ khiến chiến trường náo loạn. Anh đẩy lui nhiều người hùng phe địch như Black Panther, War Machine, góp công lớn giúp Captain America tẩu thoát. Ant-Man chỉ bị đánh bại khi War Machine hợp sức cùng Spider-Man để tấn công vào chân anh. Dù kỹ năng hóa khổng lồ rất mạnh, Scott không thể sử dụng nó thường xuyên do sẽ sớm kiệt sức.

Ant-Man và Wasp lần đầu giao chiến Ghost (phim Ant-Man and the Wasp)

Ant-Man và Wasp lần đầu đấu với Ghost (phim Ant-Man and the Wasp)

Ant-Man rượt đuổi kẻ xấu trên đường phố (phim Ant-Man and the Wasp)

Ant-Man đuổi theo kẻ xấu trong Ant-Man and the Wasp

Cao trào của Ant-Man and the Wasp có sự tham gia của nhiều phe phái muốn tranh giành phòng thí nghiệm thu nhỏ của Hank Pym. Trích đoạn vừa khốc liệt vừa có chất hài hước hình thể khi Ant-Man hóa to, sử dụng một chiếc xe tải như ván trượt để đuổi theo và loại bỏ kẻ xấu.

Ân Nguyễn