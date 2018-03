Những ca khúc phim Hàn gây 'bão' đầu thập niên 2000

Các ca khúc phim Hàn một thời gây thương nhớ / Ngày ấy - bây giờ của dàn diễn viên phim 'Trái tim mùa thu'

'True love" và "You can't say" trong phim "Tình yêu trong sáng" (2000, MBC)

Tình yêu trong sáng (còn có tên Thời quá khứ - All About Eve) là tác phẩm mở đầu cho dòng phim lãng mạn xứ Hàn thời kỳ chuyển giao thiên niên kỷ. Phim được khán giả yêu thích nhờ nội dung sâu sắc, những cảnh quay chân thực và giai điệu chứa đựng tâm tư của lớp người trẻ trong quá trình kiếm tìm tình yêu đích thực.

Phim là bệ phóng giúp Jang Dong Gun, Chae Rim, Kim So Yeon và Han Jae Suk (từ trái qua) trở thành những ngôi sao hàng đầu.

Ca khúc chủ đề True love được thể hiện bởi nhóm nhạc Fin.K.L thu hút sự quan tâm của người xem. Nhạc phẩm sau đó được phát trên nhiều kênh âm nhạc của Hàn. Ngoài ra, phần nhạc nền do Mina thể hiện cũng đem lại nhiều cảm xúc nhờ chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng.

* Video: Bài hát "True love"

Bài hát 'True love' trong phim 'Tình yêu trong sáng'

* Video: Nhạc phẩm "You can't say"

Ca khúc 'You can't say' trong phim 'Tình yêu trong sáng'

"Reason" và "Prayer" trong phim "Trái tim mùa thu" (2000, KBS)

Trái tim mùa thu (Autumn in My Heart) là loạt truyền hình đầu tiên trong series phim bốn mùa của đạo diễn Yoon Seok Ho. Với nội dung kể về tình yêu của cặp anh em nuôi bị chia cắt, tác phẩm lấy nước mắt của người xem với những bản nhạc có giai điệu bi thương.

Song Hye Kyo, Won Bin và Song Seung Hun nổi tiếng khắp châu Á nhờ "Trái tim mùa thu".

Những bản nhạc nền trong Trái tim mùa thu đều được nhà sản xuất chọn lựa kỹ càng và lồng ghép thử nhiều lần trước khi phim lên sóng. Trong những tình huống đau thương, âm điệu buồn da diết của ca khúc Reason qua sự thể hiện của giọng ca tài năng Jung Il Young vang lên, như khắc họa thêm chuyện tình bi thương của cặp diễn viên chính. Bên cạnh đó, Prayer - bài hát cũng của Jung Il Young - mang âm hưởng hoài niệm và tiếc thương.

* Video: ca khúc "Reason"

Ca khúc 'Reason' trong phim 'Trái tim mùa thu'

* Video: nhạc phẩm "Prayer"

Nhạc phẩm 'Prayer' trong phim 'Trái tim mùa thu'

"The day we meet again" trong phim "Người quản lý khách sạn" (2001, MBC)

Người quản lý khách sạn (Hotelier) được Naver bình chọn là phim truyền hình hay nhất Hàn Quốc năm 2001. Phim đề cập đến hoạt động kinh doanh ngành khách sạn và sự cạnh tranh nghề nghiệp của những người trẻ trong quá trình khẳng định tài năng. Bên cạnh đó, những mối tình nảy nở trong phim cũng thu hút người xem.

Trong phim, Bae Yong Joon thủ vai Shin Dong Hyuk, Kim Seung Woo (vai Han Tae Joon), Song Yoon Ah (vai Suh Jin Young) và Song Hye Kyo (vai Kim Yun Hee).

Ca khúc The day we meet again được thể hiện bởi giọng hát trầm ấm và cảm xúc của Kang Chul - ca sĩ của những bản tình ca nổi tiếng.

* Video: Bài hát "The day we meet again"

Ca khúc 'The day we meet again' trong phim 'Người quản lý khách sạn'

'Biga' trong phim 'Hoa bất tử' (2001, KBS2)

Hoa bất tử (Stock flower) là câu chuyện đẫm nước mắt về cuộc đời bà mẹ đơn thân kiêng cường Lee Young Ju (Park Jin Hee thủ vai). Cô quyết định kết hôn khi tuổi đời còn rất trẻ. Chưa kịp bước chân vào lễ đường, người đàn ông cô yêu lại bị tai nạn và qua đời. Âm dương cách trở, cô gái trẻ một mình nuôi con. Càng đau khổ, Young Ju lại càng mạnh mẽ.

Choi Min Yong, Park Jin Hee và Ryu Jin (từ trái qua) được yêu thích đến tận bây giờ nhờ hiệu ứng tích cực của "Hoa bất tử".

Không sở hữu dàn sao nổi tiếng, không có những cảnh quay thơ mộng nhưng Hoa bất tử khiến người xem ấn tượng nhờ tình tiết nhẹ nhàng, sâu lắng, mang đậm ý nghĩa nhân văn. Giai điệu buồn man mác của bài nhạc Biga qua giọng hát của Woo Seung Ha giúp phim như một bản tình ca da diết.

* Video: Ca khúc "Biga"

Nhạc phẩm 'Biga' trong phim 'Hoa bất tử'

"Goodbye" trong phim "Những ngày tươi đẹp" (2001, SBS)

Những ngày tươi đẹp (Beautiful Days) được công chiếu lần đầu vào năm 2001 tại Hàn Quốc, đến năm 2003 được trình chiếu tại Việt Nam. Phim phản ánh lối sống của những người trẻ trong thời hiện đại cùng cách giải quyết vướng mắc trong tình yêu cũng như sự nghiệp của họ.

Lee Byung Hun, Choi Ji Woo, Ryu Si Won nhận được sự yêu mến của khán giả khi yêu, hận hết mình cùng vai diễn.

Ca khúc Goodbye qua phần thể hiện của nam ca sĩ Zero lột tả được cảm xúc của những người đang yêu, có đau khổ, nhớ nhung, tiếc nuối và cả những dại khờ của tuổi trẻ. Nhạc phẩm từng được nam diễn viên Lee Byung Hun trình diễn lại trong một số chương trình giải trí.

* Video: Nhạc phẩm "Goodbye"

Bài hát 'Goodbye' trong phim 'Những ngày tươi đẹp'

Thi Quân