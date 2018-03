Những ca khúc gắn liền phim ‘Bao Thanh Thiên’ 1993

Những bản nhạc lay động trong phim 'Tây du ký' 1986 / Những bản nhạc phim kiếm hiệp đình đám một thời

Bao Thanh Thiên 1993 dài 236 tập với 41 câu chuyện phá án ly kỳ, hấp dẫn, làm nên tên tuổi của Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên. Sau khi phát sóng, bộ phim tạo nên “cơn sốt Bao Công” ở Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc đại lục và cả Việt Nam.

Ca khúc chủ đề "Bao Thanh Thiên" – Nhạc đầu phim

“Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư rõ ngay gian”. Phần lớn khán giả theo dõi series phim truyền hình về vị quan thanh liêm đời Bắc Tống có thể thuộc làu câu hát trên.

Bao Thanh Thiên có giai điệu nhanh, dồn dập, xen lẫn nhịp chiêng thường được sử dụng trong dòng nhạc dân gian Trung Quốc. Ca khúc được đạo diễn Tôn Thụ Bồi “đặt hàng” nhạc sĩ Dương Bỉnh Trung sáng tác, Tôn Nghi viết lời và ca sĩ Hồ Qua thể hiện.

Ca khúc 'Bao Thanh Thiên'

"Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên

Thiết diện vô tư rõ ngay gian

Giang hồ hào kiệt tới tương trợ

Vương Triều, Mã Hán ở cận bên.

Toàn Thiên Thử thân như chim én

Triệt Địa Thử một trang hảo hán

Xuyên Sơn Thử thần quyền tay sắt

Phiên Giang Thử thân thủ bất phàm

Cẩm Mao Thử hào hiệp can đảm

Ngũ Thử đó kết nghĩa kim lam

Truyện thất hiệp ngũ nghĩa lưu truyền trong dân gian".

Mộng uyên ương hồ điệp – Nhạc cuối phim

Ca khúc nằm trong album cùng tên phát hành năm 1993 của ca sĩ Hoàng An.

Một tối tháng 10/1992, Hoàng An bế con gái xuống dưới nhà đi tản bộ, bỗng anh nghe thấy một đoạn nhạc ngắn. Cảm hứng sáng tác được khơi gợi. Trong đầu anh xuất hiện những giai điệu đầu tiên. Anh vội về nhà chép lại từng nốt và dần hoàn thiện.

Giai điệu của bản nhạc mang đậm phong cách Trung Hoa. Để viết lời, Hoàng An lật giở thơ Đường, đọc lại thơ của Lý Bạch và Đỗ Phủ. Sau thời gian dài tìm kiếm, anh phát hiện một bài thơ của Lý Bạch có đoạn: “Kẻ vứt bỏ ta, ngày hôm qua chẳng thể níu kéo. Kẻ khiến ta bấn loạn, ngày hôm nay thật lắm ưu phiền. Rút dao chém nước, nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Hoàng An sửa lại đoạn thơ này thành đoạn đầu bài hát Mộng uyên ương hồ điệp.

Sau khi phim truyền hình dài tập Bao Thanh Thiên phát sóng, ca khúc được lưu truyền rộng rãi. Màu sắc âm nhạc Trung Hoa, kết hợp lời thơ cổ và ca từ có nguồn gốc Phật học khiến bài hát có thêm ý nghĩa văn hóa độc đáo.

Bài hát 'Mộng uyên ương hồ điệp'

Ca từ đơn giản, dễ đi vào trái tim người nghe giúp Mộng uyên ương hồ điệp trở thành ca khúc kinh điển của làng nhạc Hoa ngữ.

"Chuyện hôm qua như nước chảy về đông

Mãi xa ta không sao giữ được

Nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta.

Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm

Gió sớm mai thổi đi bốn phương

Xưa nay chỉ thấy người nay cười

Nào nghe thấy tiếng người xưa khóc

Hai chữ ái tình thật cay đắng

Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô

Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó biết sao cho đủ.

Giống như đôi uyên ương bươm bướm

Trong những năm tháng khó khăn này

Có ai thoát được kiếp sầu nhân thế

Trong thế giới phồn hoa ấy

Đôi uyên ương bươm bướm sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ

Sao còn muốn lên tận trời xanh

Chi bằng cùng chìm vào giấc ngủ bình yên".

Mộng uyên ương hồ điệp – Lời tiếng Quảng

Ở Trung Quốc, ngoài tiếng phổ thông là ngôn ngữ chung được sử dụng cả nước, mỗi dân tộc thiểu số, địa phương lại có thứ tiếng riêng. Trong đó, phương ngữ được sử dụng rộng rãi nhất là tiếng Quảng Đông (bạch thoại).

Một phiên bản Mộng uyên ương hồ điệp khác của phim được viết bằng tiếng Quảng. Phần nhạc của Hoàng An được giữ nguyên, phần lời do Lâm Tịch đảm nhận. Lâm Tịch từng viết nhiều ca khúc cho các ca sĩ nổi tiếng như Trương Quốc Vinh, Vương Phi, Trương Hữu Học...

Bài hát 'Mộng uyên ương hồ điệp' lời tiếng Quảng

Mộng uyên ương hồ điệp phiên bản tiếng Quảng do Hà Gia Kính thể hiện.

"Nếu không vì tình

Sao nỡ làm tổn thương nhau

Hai chữ ái tình chẳng thể tách rời

Tiếng yêu vừa dứt

Tình mới tới trong nháy mắt.

Trải qua bao phong hoa tuyết nguyệt

Mới biết người có duyên hay không

Loạn thế, tâm loạn, ý càng loạn

Chỉ cầu thấy một ngày bình yên

Oán trời trách đất, lời khó tận.

Uyên ương hồ điệp mãi bền lâu

Cho dù ở thời đại nào

Người ta đều tin có tình sẽ hóa thành hồ điệp

Tình ái trở thành truyền thuyết chốn nhân gian

Khó lòng phán đoán thị phi

Cay đắng ngọt bùi chỉ là màn kịch mà thôi".

Ngoài ra, ca khúc còn có phiên bản tiếng Việt cùng tên do nghệ sĩ quá cố Minh Thuận thể hiện, hay bản tiếng Anh Can’t let go của nhóm Tokyo Square.

Nắm tay du ngoạn nhân gian – Nhạc cuối phim

Từ tập 151 - mở đầu vụ án Bản tấu thứ chín, ca khúc Nắm tay du ngoạn nhân gian thay thế cho Mộng uyên ương hồ điệp, trở thành nhạc cuối phim.

Đây là ca khúc chính trong album phát hành tháng 9/1993 của ca sĩ Trương Chân. Giai điệu trữ tình, nhẹ nhàng là sản phẩm của Trương Chân và nhạc sĩ Lữ Trinh Hoàng. Cảm thấy tâm đắc với phần nhạc, Trương Chân dày công suy nghĩ, viết lời. Ca từ đậm chất thơ phù hợp với nền nhạc man mác buồn.

Cùng với thành công của Bao Thanh Thiên, ca khúc này được đông đảo khán giả yêu thích. Trên đường phố đại lục và Đài Loan lúc bấy giờ, có thể nghe thấy ca khúc được phát trên radio hay các cửa hàng.

Ca khúc 'Nắm tay du ngoạn nhân gian'

Nắm tay du ngoạn nhân gian trở thành sáng tác tiêu biểu trong sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Trương Chân, cũng là một trong những bản nhạc phim kinh điển mọi thời của Trung Quốc.

"Đừng để năm tháng làm mệt mỏi trái tim chờ đợi

Ta nguyện theo nàng đến chân trời góc biển

Ngọn đèn trước ô cửa giờ lặng lẽ vụt tắt

Trái tim ta khẽ soi sáng gương mặt như ánh nước của nàng.

Nụ cười của nàng vẫn đẹp như năm nào

Ký ức về nàng là mối tình ta luôn lưu dấu

Chốn phồn hoa nay thành cánh đồng hoang lá rụng, vùi xác người hiệp khách

Lời hẹn thề chi bằng hãy ghi nhớ ngày hôm nay

Ta và nàng xa xôi cách trở, nhân thế lặng lẽ đổi thay

Vượt muôn sông ngàn núi, phải chăng vẫn chung một tấm lòng

Không cầu đời đời kiếp kiếp, chẳng mong sớm sớm chiều chiều

Chỉ mong yên bình nắm tay du ngoạn khắp nhân gian".

>>> Xem thêm:

Dàn sao 'Bao Thanh Thiên' sau hơn hai thập niên

Lan Anh