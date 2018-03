Những 'bóng hồng' trong phim của Christopher Nolan

Những bộ phim nổi bật của Christopher Nolan / ‘Interstellar’ khám phá bí ẩn hố đen vũ trụ

1. Scarlett Johansson

Năm 2006, Scarlett Johansson được đạo diễn Christopher Nolan mời đóng một vai trong bộ phim thu hút người xem lúc đó là The Prestige, bên cạnh hai ngôi sao Hugh Jackman và Christian Bale.

Tuy đất diễn của Scarlett Johansson trong phim không nhiều, nhưng vẻ quyến rũ khó cưỡng với đôi môi đỏ mọng, mái tóc vàng óng ả và phong cách thời trang cổ điển, quý phái đã hớp hồn người xem. The Prestige được đánh giá là một trong 5 bộ phim hay nhất trong sự nghiệp của Scarlett Johansson tính đến nay.

2. Katie Holmes

Katie Holmes ghi dấu ấn với vai Rachel Dawes - bạn gái của Người Dơi trong Batman Begins. Sở hữu "đôi mắt biết cười và nụ cười biết nói", Katie Holmes trong vai Rachel giống như một làn gió mát, xoa dịu những đau thương, mất mát trong quá khứ của Người Dơi.

Vẻ ngoài hiền dịu, nhưng lại rất kiên nghị với vai trò của một Công tố viên, quyết tâm thay đổi sự bất công bằng trong hệ thống luật pháp tại Gotham khiến Rachel nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên sau bộ phim này, nữ diễn viên sinh năm 1978 chưa có thêm tác phẩm nào hợp tác với Christopher Nolan.

3. Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal là một khám phá đầy thú vị của Christopher Nolan từ buổi casting tìm gương mặt vào vai Rachel để thay thế cho Katie Holmes. Không có vẻ đẹp lộng lẫy như nhiều minh tinh khác nhưng bù lại ở Maggie luôn toát lên thần thái rất sang trọng, cuốn hút và phù hợp với nhân vật Rachel Dawes. Sau khi The Dark Knight ra mắt, diễn xuất của Maggie còn được đánh giá cao hơn cả Katie Holmes trong phần một.

4. Marion Cotillard

Vốn "đóng đinh" với những vai diễn trong các bộ phim tâm lý tình cảm, việc nữ diễn viên người Pháp, Marion Cotillard được thủ vai Miranda Tate/Talia al Ghul trong phần cuối cùng của loạt phim Người Dơi, The Dark Knight Rises từng gây nhiều bất ngờ cho những người hâm mộ đạo diễn Christopher Nolan.

Tuy nhiên, màn biểu diễn đa màu sắc, diễn tả nội tâm muôn hình vạn trạng, biến đổi từ thánh thiện sang tà ác của Marion trong phim khiến người xem phải kinh ngạc, đã chứng minh cho khán giả thấy lý do vì sao Nolan lại chọn cô.

Trước đó trong Inception, Christopher Nolan cũng ưu ái dành cho Marion Cotillard thêm một vai diễn đầy cảm xúc là nhân vật Mal Cobb với những diễn biến tâm lý khó lường. Có thể nói, trong các phim của Nolan, Marion không xuất hiện với thời lượng "dài", nhưng lại rất "chất", tạo nên nút thắt hoàn hảo cho bộ phim.

5. Ellen Page

Đã nổi tiếng từ trước đó với các bộ phim đình đám như Hard Candy (2005), X-Men: The Last Stand (2006), Juno (2007), The Tracey Fragments (2007); nhưng khi tham gia Inception của Christopher Nolan, Ellen Page mới tạo được sức ảnh hưởng lớn với khán giả quốc tế.

Vai diễn đột phá trong Inception của Ellen đã thể hiện sự chín chắn trong tư duy diễn xuất của nữ diễn viên tuổi đời còn khá trẻ này. Với Inception, Ellen đã dành giải thưởng Màn trình diễn gây sốc nhất tại MTV Movie Awards 2011, chứng minh cho tình cảm lớn lao mà khán giả dành cho cô.

6. Anne Hathaway

Đến nay, Anne Hathaway là mỹ nữ "nặng duyên" nhất với đạo diễn Christopher Nolan khi liên tiếp được giao vai nữ chính trong tác phẩm của ông.

Từng hợp tác trong siêu phẩm The Dark Knight Rises, khi đó Anne vào vai "Miêu nữ" gợi cảm Selina, dù không được nhận được bất kỳ giải thưởng cá nhân nào từ bộ phim này, giới phê bình vẫn đánh giá cao diễn xuất đa dạng của cô. Sự nghiệp điện ảnh của "nàng công chúa Hollywood" ngày một thăng hoa khi nâng cao chiếc tượng vàng Oscar danh giá ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" với vai diễn Fantine trong Les Misérables.

7. Mackenzie Foy

Được chú ý từ sau vai Renesmee Cullen - con gái ma cà rồng Bella trong The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2, "sao nhí" Mackenzie Foy có bước ngoặt trong sự nghiệp khi được mời vào diễn trong Interstellar.

Gương mặt trong sáng, diễn xuất tự nhiên và nụ cười tươi tắn của cô bé 14 tuổi này từng tạo được nhiều thiện cảm cho khán giả và Interstellar là cơ hội lớn để Foy từng bước thăng tiến trong giới điện ảnh.

8. Jessica Chastain

Jessica Chastain là "nàng thơ" mới nhất lọt vào mắt xanh của Nolan. Xuất thân từ sân khấu kịch Broadway, Jessica Chastain được xem như một diễn viên điện ảnh mang tính hàn lâm và vị đạo diễn người Anh tin chắc rằng, vai Murph - một nhân vật quan trọng, mang tính then chốt trong Interstellar - là dành riêng cho cô.

Cũng giống như Anne Hathaway và Mackenzie Foy, sự trở lại màn ảnh rộng trong "chuyến du hành ngoài không gian" của Jessica Chastain được dự đoán là cú đột phá lớn trong sự nghiệp diễn xuất của người đẹp này.

