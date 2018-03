Những bóng hồng của khỉ Kong suốt 84 năm trên màn bạc

Đoàn 'Kong: Skull Island' từng gặp rắn hổ mang ở trường quay Ninh Bình / Brie Larson tiết lộ về vai nữ chính trong 'Kong: Skull Island'

Brie Larson (Kong: Skull Island)

* Video: Hậu trường "Kong: Skull Island"

Hậu trường "Kong: Skull Island"

Trong Kong: Skull Island, nữ diễn viên thủ vai Mason Weaver - một phóng viên ảnh trong đoàn khám phá hòn đảo mới ở Thái Bình Dương. Sau đó, nữ nhà báo phát triển mối liên kết kỳ lạ có phần lãng mạn với vua khỉ Kong. Tạo hình của Mason Weaver mang nét mạnh mẽ hơn nhân vật của Naomi Watts trong King Kong (2005). Theo chia sẻ trên trang cá nhân, Brie Larson rất tự hào với vai diễn vì nhân vật đại diện cho nhiều phóng viên vẫn hàng ngày mạo hiểm tính mạng đem đến sự thật cho mọi người.

Nhân vật của Brie Larson có tạo hình mạnh mẽ.

Ở tuổi 27, nữ diễn viên có sự nghiệp đáng nể ở Hollywood. Không chỉ tham gia diễn xuất, cô còn đạo diễn hai phim ngắn Weighting và The Arm. Năm ngoái, Brie Larson đoạt giải Oscar “Nữ diễn viên chính xuất sắc” cho vai diễn bà mẹ trẻ bị cưỡng bức trong phim tâm lý Room. Đang quay Kong: Skull Island, cô về Mỹ nhận giải rồi ngay lập tức trở lại Việt Nam để tiếp tục ghi hình. Sau bom tấn về King Kong, Brie Larson sẽ có một vai diễn đáng chú ý khác - nữ siêu nhân Captain Marvel - trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Naomi Watts (King Kong bản 2005)

* Video: Naomi Watts nhảy múa vui nhộn trong 'King Kong'

Màn nhảy múa vui nhộn của Naomi Watts trong 'King Kong' (2005)

King Kong (2005) là bom tấn có kinh phí lớn nhất lịch sử vào thời điểm ra mắt. Theo cuốn Peter Jackson: A Film-maker's Journey, đạo diễn Peter Jackson chọn Naomi Watts cho vai nữ chính ngay từ đầu và không nghĩ đến diễn viên nào khác. Cô thủ vai Ann Darrow - một diễn viên sân khấu hết thời - khao khát việc làm. Nghe lời một tay đạo diễn liều lĩnh (Jack Black), Darrow đến Đảo Đầu Lâu quay phim và chạm trán King Kong. Vua khỉ nảy sinh tình cảm kỳ lạ và bảo vệ cô gái đến hơi thở cuối cùng. Trích đoạn ấn tượng nhất của Naomi Watts là màn nhảy múa để lấy lòng King Kong trong lần đầu gặp mặt.

Naomi Watts trong 'King Kong' (2005)

Đạt 550 triệu USD trên toàn cầu, King Kong là tác phẩm có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Naomi Watts. Nữ diễn viên cũng là gương mặt quen thuộc ở các giải thưởng điện ảnh với các phim 21 Grams, Mulholland Drive, The Ring và The Impossible. Cô từng nhận đề cử Oscar “Nữ diễn viên chính xuất sắc” cho vai diễn trong 21 Grams và The Impossible.

Jessica Lange (King Kong bản 1976)

* Video: King Kong vuốt ve nhân vật của Jessica Lange

King Kong vuốt ve nhân vật của Jessica Lange

Ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Jessica Lange đã vượt qua hai ngôi sao Meryl Streep và Goldie Hawn để giành vai diễn nặng ký trong King Kong (1976). Nhân vật của bà có xuất thân và câu chuyện gần giống với phim kinh điển năm 1933. Dù phiên bản King Kong thập niên 70 không mấy ấn tượng, màn trình diễn của Lange vẫn được khen ngợi. Nhà phê bình Pauline Kael nhận xét điểm sáng của tác phẩm là diễn xuất có tiết tấu nhanh và vui nhộn của bà.

Nhân vật của Jessica Lange có tạo hình quyến rũ.

Vai diễn trong King Kong (1976) là bàn đạp để Jessica Lange có sự nghiệp lừng lẫy ở Hollywood. Bà là một trong số ít nữ diễn viên đạt được “Cú ăn ba về diễn xuất” - gồm giải Oscar (điện ảnh), Emmy (truyền hình) và Tony (nhạc kịch). Gần đây, Lange gây chú ý khi thể hiện bốn vai diễn khác nhau trong bốn mùa đầu của series kinh dị American Horror Story.

Linda Miller (King Kong Escapes)

Linda Miller trong “King Kong Escapes” (1967)

Linda Miller là một người mẫu Mỹ sống ở Nhật vào thời điểm được chọn vào dự án King Kong Escapes (1967). Bà thủ vai trung úy Susan Watson, người duy nhất có thể làm mềm lòng trái tim của vua khỉ. Vì vậy, nhân vật này bị những kẻ phản diện bắt cóc để kiểm soát King Kong. Miller không gắn bó lâu dài với điện ảnh. Theo trang IMDb, nữ diễn viên sinh năm 1949 chỉ có ba tác phẩm trong sự nghiệp.

Mie Hama (King Kong vs. Godzilla và King Kong Escapes)

Nữ diễn viên xứ Nhật lần lượt đóng hai vai khác nhau trong hai phim về King Kong do Nhật Bản sản xuất. Trong King Kong vs. Godzilla (1962), bà là em gái của nhân vật chính Osamu Sakurai - một phóng viên truyền hình được cử đi bắt King Kong. Ở Nhật, vua khỉ lúc đầu bắt cóc cô gái nhưng rồi lại bảo vệ cô. Đến King Kong Escapes (1967), Mia Hama thủ vai phản diện Madame Piranha - một kẻ xảo quyệt có âm mưu bắt Kong phục vụ cho mình.

Mie Hama từng hai lần tham gia phim về King Kong.

Sinh năm 1943, Mie Hama là diễn viên kỳ cựu của làng điện ảnh Nhật với hơn 70 vai diễn. Ngoài ra, bà còn gây chú ý khi đóng cặp với tài tử Sean Connery trong phim 007 You Only Live Twice (1967). Vai diễn Bond girl của Mie Hama chỉ xuất hiện gần cuối phim nhưng lôi cuốn nhờ nhiều cảnh khoe thân nóng bỏng trong các bộ bikini. Sau khi chia tay nghiệp diễn, bà trở thành người dẫn chương trình trò chuyện trên truyền hình và tích cực vận động bảo vệ các kỳ quan thiên nhiên Nhật Bản.

Fay Wray (King Kong bản 1933)

* Video: King Kong đến bắt Ann Darrow

Cảnh King Kong đến bắt Ann Darrow trong phim năm 1933

Tác phẩm đầu tiên về King Kong đến nay vẫn được xem là kinh điển trong dòng phim về quái vật. Fay Wray thủ vai nàng diễn viên nghèo khó Ann Darrow, bị thổ dân bắt cóc để hiến tế cho Kong nhưng rồi cảm hóa được vua khỉ. Vào thời điểm công nghệ còn thô sơ, biểu cảm chân thật của bà thuyết phục được khán giả về mối quan hệ đặc biệt giữa cô gái và King Kong. Điểm nhấn trong sự nghiệp của Fay Wray là các vai diễn trong dòng phim kinh dị, bao gồm The Most Dangerous Game, Mystery of the Wax Museum và Doctor X. Bà là một trong những “scream queen” - nữ chính trong phim kinh dị - đầu tiên trên thế giới.

Fay Wray là "người tình" đầu tiên của Kong trên màn bạc.

Sau vai diễn cuối cùng vào năm 1980, Fay Wray vẫn tiếp tục được kính trọng tại Hollywood. James Cameron từng muốn nữ diễn viên vào vai nhân vật Rose lúc già trong Titanic nhưng không thành. Khi tái hiện King Kong trên màn bạc, Peter Jackson mời bà vào vai khách mời nhưng Fay Wray cũng từ chối. Bà mất khi đang ngủ vào tháng 8/2004, chỉ một tháng trước khi King Kong (2005) khởi quay, thọ 96 tuổi. Hai ngày sau đó, đèn trên tòa nhà Empire State (New York, Mỹ) - bối cảnh quay trận chiến cuối cùng của vua khỉ trong phim năm xưa - được tắt trong 15 phút để tưởng niệm bà.

Ân Nguyễn