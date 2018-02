Những bộ phim nổi bật về loài chó

‘798Mười’ - phim hài Tết kiểu Châu Tinh Trì của Dustin Nguyễn / Bốn phim Việt cạnh tranh 16 phim ngoại ở rạp tháng 2

A tale of Mari and three puppies (2007)

Phim do Ryuichi Inomata đạo diễn, dựa trên câu chuyện có thật trong trận động đất ở Chuetsu, Nhật Bản năm 2004. A tale of Mari and three puppies (tạm dịch: Câu chuyện về Mari và ba chó con) mở ra cảnh đổ nát của vùng nông thôn nước Nhật sau trận động đất. Mari - mẹ của ba cún con - không sợ hiểm nguy, lao vào cứu chủ - ông Yuzo và cháu gái Aya.

Chó mẹ Mari cùng đàn con đợi chủ trong suốt 16 ngày người dân di tản sau động đất.

Mari tìm sự trợ giúp của nhân viên cứu hộ. Nhờ đó, ông cháu Yuzo được cứu sống. Nhân viên cứu hộ đưa toàn bộ người dân đến khu tị nạn. Do hiệu lệnh cất cánh khẩn cấp, Mari và các con bị bỏ lại trong tiếng khóc xé lòng của cô bé Aya. Với đôi chân rớm máu, Mari đuổi theo chủ đến khi máy bay khuất bóng. 16 ngày sau, cả gia đình ông Yuzo trở về và vỡ òa hạnh phúc khi chó mẹ Mari cùng đàn con vẫn bình an. Bộ phim từng chiếu ở các rạp của Nhật Bản vào cuối năm 2007 và lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả.

Trailer "A tale of Mari and three puppies

Eight below (2006)

Phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật do Frank Marshall đạo diễn năm 2006. Eight below (tạm dịch: Âm tám độ) được đặt vào bối cảnh năm 1993 tại Nam Cực - nơi anh chàng Jerry Shepard (Paul Walker thủ vai) là người dẫn đường cho các đoàn thám hiểm và nghiên cứu. Trợ thủ đắc lực của anh trên chặng đường phủ trắng tuyết là tám chú chó, bao gồm thủ lĩnh Maya cùng Buck, Shadow, Shorty, Old Jack, Truman, Dewey và Max. Những chú chó với Jerry có mối quan hệ như bạn bè.

"Eight Below"- bộ phim có sự tham gia của Paul Walker - từng lấy đi nước mắt của nhiều khán giả vào năm 2006.

Một ngày nọ, tiến sĩ Davis McClarren (Bruce Greenwood) tới Nam Cực và đề nghị Jerry cùng đoàn chó giúp đỡ để tới núi Melbourne tìm thiên thạch lạ. Dù được cảnh báo thời tiết nguy hiểm, Jerry vẫn nhận nhiệm vụ và buộc phải nhờ tới đàn chó khi những chiếc xe trượt tuyết thông thường không thể đi qua địa hình hiểm trở.

Kết cục, tiến sĩ Davis và Jerry đến được nơi song cả hai bị thương nặng do gặp tai nạn. Jerry và Davis được đồng nghiệp dùng máy bay đưa tới bệnh viện gần nhất trong cơn bão. Dù không đành lòng bỏ mặc đàn chó, Jerry vẫn phải nghe lời khuyên của bạn bè nếu không muốn các ngón tay bị hoại tử.

Trailer "Eight below"

Bị bỏ lại giữa tâm bão tuyết, không lương thực, tám chú chó sinh tồn bằng cách đoàn kết chống lại báo biển, tự kiếm thức ăn. Old Jack - thành viên trong nhóm bạn bốn chân của Jerry - không thể dứt khỏi sợi dây xích và chết vì kiệt sức.

Jerry tìm mọi cách trở lại Nam Cực, giải cứu đàn chó. Đến nơi, anh đau đớn trước cái chết của Old Jack và vỡ òa cảm xúc khi trông thấy những người bạn. Eight Below lấy đi nước mắt của khán giả bởi sự thông minh và ý chí kiên cường, đáng nể phục của loài chó.

Belle và Sebastian: Tình bạn bất diệt (2013)

Phim do Nicolas Vanier đạo diễn và chuyển thể trực tiếp từ series truyền hình cùng tên ra mắt năm 1965 ở Pháp. Loạt phim gốc này từng được tác giả kịch bản Cécile Aubry chuyển thể thành tiểu thuyết, sau đó được đài NHK của Nhật Bản mua lại và làm thành series hoạt hình dài 52 tập ăn khách ở châu Á.

Hai nhân vật chính trong "Belle và Sebastian: Tình bạn bất diệt".

Phim lấy bối cảnh nước Pháp năm 1943, kể về cậu bé mồ côi mẹ bỗng một ngày gặp được chú chó hoang bị dân làng xua đuổi vì coi là quái thú ăn thịt cừu. Cậu bé làm thân với chú chó và giữa hai người nảy sinh tình bạn. Khi quân phát xít bao vây ngôi làng, cả hai tìm cách giúp người dân thoát nạn và đương đầu nhiều thử thách.

Trailer "Belle và Sebastian: Tình bạn bất diệt"

Rex - chú chó thám tử

Phim gồm 16 phần, thuộc thể loại hình sự. Rex - chú chó thám tử được quay trong hai giai đoạn. Ban đầu, bộ phim thực hiện tại Áo và lên sóng từ năm 1994 đến năm 2004. Bốn năm sau, phim là sự hợp tác sản xuất giữa hai quốc gia Áo - Italy.

Rex cùng chủ nhân Moser - nhân vật trong phim.

Chó Rex là trợ thủ đắc lực của cảnh sát Moser, giúp anh phá nhiều vụ án hóc búa. Trong một lần giải cứu đồng đội, Moser hy sinh. Sau đó, chỉ huy sở cảnh sát là Alexandre đã thay thế Moser làm chủ nhân mới của Rex. Phim từng giành giải Telegatto của Italy cho "Phim nước ngoài hay nhất" năm 1998. Những phần đầu của phim lên sóng tại Việt Nam từ năm 2000 và trở thành "món ăn" không thể thiếu của phần đông khán giả. Thậm chí, nhiều gia đình lấy tên Rex đặt cho chó cưng.

Trích "Rex - chú chó thám tử"

Hachi: A dog's tale (2009)

Phim dựa trên câu chuyện có thật về chú chó Hachiko (Nhật Bản) - biểu tượng về lòng trung thành đến tận hơi thở cuối cùng với chủ. Hachi là chú chó được gửi sang Mỹ bằng đường tàu hỏa. Nhưng khi xuống tàu, người chủ làm rơi mất lồng khiến Hachi bị lạc. Sau đó, cậu may mắn được giáo sư Parker (Richard Gere thủ vai) nhận nuôi.

Hàng ngày, Hachi tiễn chân giáo sư đi làm và đón ông về tại ga tàu điện. Không lâu sau, Parker đột ngột qua đời. Hachi được gia đình con gái giáo sư nhận nuôi. Tuy nhiên, chú chó đã bỏ trốn, về lại ngôi nhà tìm chủ cũ. Không thấy giáo sư ở nhà, Hachi đến nhà ga và chờ chủ suốt 10 năm trước khi mất.

Phim "Hachi: a dog's tale"

Phim dài 90 phút do Lasse Hallstrom đạo diễn. Trước đó, câu chuyện về chú chó trung thành Hachiko (Hachi được đổi tên thành Hachiko, với đuôi "ko" biểu thị lòng kính trọng trong tiếng Nhật) được khán giả biết đến qua phiên bản Hachiko Monogatari sản xuất năm 1987 tại Nhật Bản.

101 Dalmatians

Phim do Stephen Herek đạo diễn, lấy bối cảnh London (Anh) trong thập niên 1960. 101 Dalmatians (tạm dịch: 101 chú chó đốm) thuộc thể loại phim hành động hài hước.

Phim kể về Pongo - chó đốm đực - sống với nhạc sĩ độc thân tên Roger. Trong một lần dạo quanh công viên, Roger và "người bạn bốn chân" vô tình gặp Anita - cô gái xinh đẹp - đang dắt thú cưng Perdita - chó đốm cái. Duyên số đưa cặp độc thân lẫn đôi chó đến với nhau. Vài tháng sau lễ cưới của chủ nhân, Perdita hạ sinh 15 chó đốm con.

Chó "bố" Pongo trong "101 Dalmatians".

Cruella De Vil - bạn cũ của Anita - sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang danh tiếng và khao khát có được chiếc áo khoác làm bằng da chó đốm. Đám chó nhà Anita thu hút De Vil. Khi không thể mua được, cô đã thuê người bắt cóc toàn bộ đám chó con và đưa đến lâu đài vùng ngoại ô - nơi 84 con chó đốm khác cũng bị giam giữ.

Để giải cứu đàn con, vợ chồng chó Pongo - Perdita phát tín hiệu và nhờ sự giúp đỡ của mọi loài toàn thành phố. Từ đây, nhiều tình huống hài hước xảy ra trong cuộc đối đầu giữa hai tên trộm do De Vil thuê với các con vật. Cuối cùng, 99 con chó được giải thoát thành công. De Vil cùng đồng bọn bị bắt. Đám con của Pongo an toàn trở về và vợ chồng Roger - Anita nhận nuôi số chó hoang còn lại.

Trích "Một trăm linh một chú chó đốm"

Lassie come home (1943)

Phim do Fred M.Wilcox đạo diễn. Lassie come home (tạm dịch: Lassie về nhà) được xây dựng dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Eric Knight. Phim kể về hành trình tìm đường về nhà từ Scotland đến Yorkshire (Anh) của chó Lassie.

Chó Lassie thường xuyên chờ cậu chủ tan học trước cổng trường.

Lassie là vật nuôi trong gia đình thợ mỏ thất nghiệp Carraclough. Vì kinh tế eo hẹp, Carraclough buộc phải bán Lassie cho gia đình quý tộc. Nhưng điều mà người chủ không thể bán đi, đó là tình yêu và lòng trung thành của Lassie dành cho con trai - Joe (Roddy McDowall thủ vai). Hàng chiều, Lassie lại chạy xuyên qua thị trấn, đến trước cổng trường ngồi đợi Joe tan học.

Về sau, gia đình quý tộc chuyển đến Scotland, cách xa nước Anh khoảng 600 cây số. Lassie quyết định thực hiện hành trình trở về với cậu chủ Joe. Trên đường đi, "cô" chó đương đầu với nhiều hiểm nguy. Cuối cùng, Lassie về nhà thành công và lao vào vòng tay yêu thương của Joe.

Năm 1993, tác phẩm được Viện phim quốc gia Hoa Kỳ chọn bảo tồn. Nhân vật Lassie còn được gắn tên trên Đại lộ danh vọng Hollywood.

Trích "Lassie come home"

Marley and me (2008)

Phim do David Frankel đạo diễn. Marley and me chuyển thể từ tự truyện best-seller cùng tên của nhà văn John Grogan. Phim mô tả về những rắc rối nảy sinh khi cặp vợ chồng trẻ John - Jenny Grogan mua chú chó Marley về nuôi.

Chú chó Marley trong phim.

Marley gây ra nhiều tai họa khiến cuộc sống nhà Grogan trở nên xáo trộn. Tuy vây, chính chú chó này giúp vợ chồng trẻ nhận ra nhiều bài học quý giá về hạnh phúc gia đình.

Trailer "Marley and me"

Cats and Dogs

Phim do Lawrence Guterman đạo diễn và phát hành năm 2001. Cats and Dogs (tạm dịch: Đại chiến chó mèo) nói về sự tranh giành vị thế giữa chó và mèo - hai loài xưa nay luôn hằn học nhau.

Phân cảnh trong "Cats and Dogs" phần 2.

Giáo sư Brody tiến hành tìm ra loại văcxin chống dị ứng với chó. Biết tin, Tinkles - con mèo xấu tính - đã chiêu dụ đồng loại trên thế giới thực hiện âm mưu thống trị, tách loài chó ra khỏi cuộc sống con người. Kế hoạch đầu tiên của chúng là khống chế giáo sư Brody, chiếm giữ phòng thí nghiệm.

Trước tình thế nguy cấp, hiệp hội loài chó toàn cầu đã cử chó to đến bảo vệ gia đình Brody nhưng lại bị lũ mèo bắt cóc. Mối quan hệ giữa hai loài càng trở nên căng thẳng. Cuối cùng, đại chiến nổ ra. Loài chó kết hợp loài khác phá tan âm mưu thống trị của loài mèo.

Năm 2010, phim ra mắt phần hai với tên gọi Cats and Dogs: The Revenge of Kitty Galore. Trong phần này, chó và mèo liên kết chống kẻ thù chung - mèo Kitty Galore (cựu điệp viên bất mãn với đồng loại và căm ghét loài chó). Tổ chức gìn giữ hòa bình được lập ra bởi siêu điệp viên chó Butch, cựu cảnh sát Diggs, điệp viên mèo xám Catherine, chim Seamus.

Trailer "Cats and Dogs"

Hotel for dogs (2009)

Phim thuộc thể loại hài kịch gia đình do Thor Freudenthal đạo diễn và sản xuất. Hotel for Dogs (tạm dịch: Khách sạn cho chó) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lois Duncan.

Hàng chục con chó vô chủ được chị em Andi - Bruce đưa về nuôi trong khách sạn bỏ hoang.

Phim xoay quanh câu chuyện chị em mồ côi Andi - Bruce. Khi được nhận làm con nuôi, cả hai phải tìm mọi cách giữ chó cưng do người giám hộ không cho phép họ đưa chúng về nhà. Trong hoàn cảnh đó, Andi và Bruce đã đưa thú cưng cư trú trong khách sạn bỏ hoang cùng những con chó vô chủ.

Trailer "Hotel for dogs"

Because of Winn-Dixie (2005)

Phim do đạo diễn người Trung Quốc - Wayne Wang thực hiện. Because of Winn-Dixie lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Mỹ - Kate DiCamillo.

Nhân vật Opal và thú cưng Winn-Dixie.

Phim kể về cô bé lên mười - India Opal Buloni - cùng cha chuyển tới sống tại Naomi, Florida (Mỹ). Cha cô là người truyền giáo, sống khép kín. Một ngày, Opal vào siêu thị mua đồ. Cô thấy cảnh nhân viên cửa hàng vây bắt chó hoang vì tội quậy phá. Để bảo vệ, Opal đã nhận chó hoang là thú cưng của mình và đặt tên là Winn-Dixie.

Từ khi có Winn-Dixie, cuộc sống của Opal thay đổi. Từ cô gái lỳ lợm, ít nói, Opal trở nên tự tin, bắt chuyện với hàng xóm nơi ở mới - những người cùng đam mê âm nhạc và chăm sóc vật nuôi. Nhờ Winn-Dixie, mối quan hệ giữa Opal với bố thêm gắn chặt.

