Những bộ phim gây cười với chuyện yêu nhầm điệp viên

The Spy Who Dumped Me (2018)

The Spy Who Dumped Me pha trộn chất hài và hành động

The Spy Who Dumped Me xoay quanh hai cô bạn thân là Audrey (Mila Kunis đóng) và Morgan (Kate McKinnon đóng). Họ đang đi du lịch châu Âu thì Audrey gặp lại bạn trai cũ tên Drew (Justin Theroux đóng) và được anh tiết lộ mình là điệp viên. Hai cô gái bị vướng vào một âm mưu nguy hiểm trên hành trình xuyên châu Âu.

Kịch bản của phim do chính nữ đạo diễn Susanna Fogel và người bạn thân lâu năm David Iserson chấp bút. Phần lớn tác phẩm được quay ở Áo, Hungary, Hà Lan và Đức. Giống như vài phim gần đây, tác phẩm đề cao nữ quyền với nhân vật nữ chính giải quyết hầu hết tình huống quan trọng trong phim. Tương tác ăn ý của Kunis và McKinnon cũng là điểm nhấn cho các cảnh hài của phim.

The Spy Who Dumped Me đứng thứ ba phòng vé Mỹ trong dịp ra mắt cuối tháng 7, chỉ sau bom tấn Mission: Impossible 6 và phim Christopher Robin của Disney. Tác phẩm tiếp nối một mô-típ quen thuộc trong dòng phim hài pha hành động của Hollywood: một người bình thường yêu nhầm điệp viên và bị cuốn vào thế giới của những nhiệm vụ ngầm.

The Spy: Undercover Operation (2013)

Trailer The Spy: Undercover Operation (2013)

The Spy: Undercover Operation là phim hài pha hành động của Hàn Quốc, kể hoàn cảnh trớ trêu của Chul Soo - đặc vụ ngầm tài năng nhất Hàn Quốc. Dù có những kỹ năng chiến đấu tài ba, anh lại là người sợ vợ và nói dối với cô mình là nhân viên văn phòng. Một ngày, Chul Soo được giao thực hiện một nhiệm vụ tại Bangkok (Thái Lan).

Anh phát hiện vợ mình, vốn là một tiếp viên hàng không (Moon So Ri đóng) bí mật đến đây và gặp gỡ một anh chàng điển trai (Daniel Henney đóng). Chul Soo phải giải quyết cả công việc và chuyện riêng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Nhiều tình tiết trong phim gợi nhớ đến các phim về James Bond thời Roger Moore đóng chính. Tác phẩm thu 22 triệu USD ở Hàn Quốc.

This Means War (2012)

Trailer This Means War

Kịch bản của This Means War được lên ý tưởng từ năm 1998 nhưng phải hơn 10 năm sau nó mới được dựng thành phim. Khâu tuyển chọn diễn viên cũng gặp nhiều trục trặc khi nhiều gương mặt được chọn rút lui, từ Sam Worthington, Colin Farrell, Justin Timberlake, Seth Rogen đến Bradley Cooper. Cuối cùng, Chris Pine và Tom Hardy là nhận lời tham gia phim cùng diễn viên nữ Reese Witherspoon.

Trong phim, hai người bạn thân là điệp viên CIA (Pine và Hardy đóng) phải chuyển sang làm ở bàn giấy sau một nhiệm vụ thất bại. Họ cùng làm quen với một nữ chuyên viên kiểm định sản phẩm tiêu dùng. Để chiếm được tình cảm của cô gái, hai điệp viên trổ hết tài năng, thậm chí sử dụng các kỹ năng đặc biệt để "phá đám" quan hệ của cô với người còn lại. Cùng lúc đó, một kẻ thù của hai anh chàng lần ra dấu vết, đe dọa cuộc sống của cả ba người.

Knight and Day (2010)

Trailer Knight and Day

Nội dung phim xoay quanh June Havens (Cameron Diaz đóng) - một cô gái làm nghề phục chế xe cổ. Trong chuyến bay trở về nhà, June tình cờ làm quen và phải lòng Roy Miller (Tom Cruise đóng) - một anh chàng điển trai, quyến rũ và bí ẩn. Tuy nhiên, cô không biết Roy là điệp viên của CIA đang muốn đào thoát khỏi tổ chức này. Kể từ khi quen anh, cuộc sống của June đối mặt với nhiều hiểm nguy.

Đây là lần thứ hai Tom Cruise và Cameron Diaz diễn cùng nhau sau phim điện ảnh Vanilla Sky. Tom Cruise chấp nhận mức thù lao thấp, đổi lại anh sẽ nhận một phần lợi nhuận từ doanh thu. Năm 2014, Bollywood thực hiện một bản làm lại của Knight and Day và lấy tựa đề là Bang Bang!.

The Spy Next Door (2010)

Trailer The Spy Next Door

The Spy Next Door được xem là tác phẩm tôn vinh sự nghiệp của Thành Long với nhiều hình ảnh, tình tiết gợi liên tưởng tới các bộ phim anh từng tham gia, thậm chí đề cập nhiều chi tiết trong tuổi thơ của ngôi sao Hoa ngữ. Diễn viên võ thuật gạo cội vào vai Bob Ho - một điệp viên CIA ngầm quyết định nghỉ hưu để cưới cô hàng xóm Gillian (Amber Valletta đóng) - bạn gái lâu năm có ba con nhỏ.

Một ngày nọ, cô nhờ Bob trông con để về quê thăm cha bị ốm. Một trong ba đứa trẻ vô tình tải một tệp dữ liệu nguy hiểm vào iPod, dẫn đến sự chú ý của một nhóm khủng bố từng có ân oán với Bob. Tác phẩm mang chất hài pha hành động quen thuộc của Thành Long với điểm nhấn là những cảnh dí dỏm khi anh phải vừa chiến đấu vừa lo cho những đứa trẻ.

The Tourist (2010)

Trailer The Tourist

Năm 2010, tác phẩm The Tourist gây chú ý khi quy tụ hai ngôi sao lớn là Johnny Depp và Angelina Jolie ở đỉnh cao sự nghiệp của họ. Tác phẩm là phiên bản làm lại của phim Pháp Anthony Zimmer. The Tourist nhận ba đề cử Quả Cầu Vàng cho "Phim ca nhạc hoặc hài kịch xuất sắc", "Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim ca nhạc hoặc hài kịch" và "Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim ca nhạc hoặc hài kịch".

Nhân vật chính trong phim là Elise (Jolie đóng), một đặc vụ ngầm của sở cảnh sát London (Anh). Cô đang bị cấp trên nghi ngờ vì có mối tình với Alexander Pearce - một tên tội phạm biển thủ khoản tiền lớn, được cho là phẫu thuật tạo hình lại khuôn mặt để lẩn trốn. Trên chuyến tàu đến Venice, một thầy giáo người Mỹ tên Frank Tupelo (Depp đóng) được Elise bắt chuyện, hẹn hò và vướng vào câu chuyện phức tạp của cô. Kịch bản liên tục đan cài các tình tiết phức tạp với cái kết bất ngờ.

True Lies (1994)

Trailer True Lies

Tác phẩm là dự án điện ảnh đầu tiên của Lightstorm Entertainment, hãng phim do đạo diễn James Cameron sáng lập và cũng là dự án lớn đầu tiên của công ty chuyên về kỹ xảo Digital Domain do ông sở hữu. Đây là phiên bản làm lại của bộ phim Pháp La Totale!, đồng thời là một trong những phim được khen ngợi nhất sự nghiệp của nam diễn viên cơ bắp Arnold Schwarzenegger.

Trong phim, Schwarzenegger vào vai Harry Tasker, một đặc vụ ngầm chống khủng bố với vỏ bọc là một người bán máy tính. Cuộc sống hai mặt đôi khi làm Harry bỏ bê gia đình, khiến vợ của anh (Jamie Lee Curtis đóng) chán nản và hẹn hò với một anh chàng bán xe hơi - người nói dối mình là đặc vụ. Trong khi chưa giải quyết xong chuyện gia đình, Harry lại phải đối mặt với mối đe dọa từ một nhóm khủng bố. Diễn xuất hài hước giúp Jamie Lee Curtis đoạt giải "Quả Cầu Vàng" cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc".

