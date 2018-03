Những bất ngờ và tiếc nuối lớn nhất giải Quả Cầu Vàng 2017

'La La Land' lập kỷ lục trong 74 năm giải thưởng Quả Cầu Vàng

Isabelle Huppert thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc"

Bước lên bục nhận giải, mỹ nhân Pháp còn chưa hết bất ngờ khi được vinh danh nhờ nhân vật người đàn bà được đánh thức bản năng trong phim Elle. "Tôi quá xúc động và không biết nói gì", Isabelle Huppert bày tỏ. Trong khi đó, giới phê bình cho rằng tài năng của Natalie Portman bị ngó lơ khi cô trượt giải này dù ấn tượng trong vai Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ở phim Jackie.

* Video: Isabelle Huppert nghẹn lời trên sân khấu Quả Cầu Vàng 2017

Mỹ nhân Pháp nghẹn lời vì thắng giải Quả Cầu Vàng 2017 cho vai diễn 18+

"La La Land" thắng đậm hơn kỳ vọng

Ban đầu, tác phẩm nhạc kịch của đạo diễn Damien Chazelle được dự đoán thắng khoảng năm hoặc sáu giải. Bất ngờ, phim gom về bảy giải thưởng trong số bảy đề cử được nêu tên, lập kỷ lục là phim đạt nhiều giải thưởng nhất trong 74 mùa giải thường niên.

Phim chiến thắng ở hạng mục "Phim hài - nhạc kịch hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc", "Kịch bản gốc hay nhất", "Nam diễn viên chính phim hài-nhạc kịch xuất sắc" (Ryan Gosling), "Nữ diễn viên chính phim hài-nhạc kịch xuất sắc" (Emma Stone), "Nhạc nền xuất sắc" và "Ca khúc trong phim hay nhất" dành cho City of Stars.

Tom Hiddleston là "Nam diễn viên chính phim truyền hình ngắn tập xuất sắc"

The Night Manager gây sững sờ khi thắng ba giải Quả Cầu Vàng năm nay. Đặc biệt, tài tử Tom Hiddleston được vinh danh ở hạng mục "Nam diễn viên chính phim truyền hình ngắn tập" khiến giới chuyên môn bàn tán.

Cây viết Ellen Killoran của Forbes cho rằng bạn trai cũ Taylor Swift không diễn hay bằng tài tử Riz Ahmed và John Turtorro của series ăn khách The Night Of. Ngôi sao Kong: Skull Island cũng không xuất sắc bằng ứng viên Courtney B. Vance của loạt phim The People vs O.J. Simpson. Trước đó, Courtney B. Vance là người được giới phê bình nhận định chắc chắn thắng giải này.

* Video: Tom Hiddleston phát biểu khi nhận giải Quả Cầu Vàng

Tom Hiddleston phát biểu trên bục Quả Cầu Vàng 2017

Aaron Taylor-Johnson thắng "Nam diễn viên phụ xuất sắc"

Đến sát giờ lễ trao giải, người hâm mộ và giới phê bình còn nhận định nam diễn viên Mahershala Ali sẽ thắng hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" cho vai diễn trong phim điện ảnh Moonlight. Cuối cùng, người được xướng tên lại là Aaron Taylor-Johnson với vai diễn gã lang thang phạm tội giết người trong Nocturnal Animals. Trước đó, diễn xuất của Mahershala Ali trong phim đồng tính da màu được nhiều người khen ngợi hơn của Aaron Taylor-Johnson.

Chồng cũ Angelina Jolie vượt mặt Rami Malek

Tài tử Billy Bob Thornton gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ tiềm năng nhất - tài tử Rami Malek của series Robot - để trở thành "Nam diễn viên chính xuất sắc trong loạt truyền hình tâm lý". Anh nhận giải thưởng cho vai một luật sư đang sống cuộc đời xuống dốc bỗng nhận thêm vụ án gây khó khăn. Trong khi đó, Rami Malek - được người hâm mộ thích thú vì diễn vai hacker quái đản Elliot Alderson trong series về công nghệ đỉnh cao năm qua - lại bị đánh trượt giải.

Thandie Newton trượt giải thưởng cho vai diễn trong "Westworld"

Từ khi lên sóng, nhân vật robot tú bà sắc sảo trong Westworld của Thandie Newton được khán giả và giới phê bình khen ngợi tích cực. Cô cũng là ứng viên được đặt cược nhiều nhất cho giải thưởng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" trong series truyền hình ngắn tập. Tuy vậy, người đẹp da màu trượt tượng vàng Golden Globe Awards về tay Olivia Colman của phim The Night Manager. Cây bút Geoff Berkshire và Jenelle Riley của tờ Variety nhận định Thandie Newton trượt giải một phần vì Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood có truyền thống ngó lơ phim giật gân viễn tưởng.

Danh sách giải Quả Cầu Vàng 2017

Vũ Văn Việt