Những bài nhạc phim nổi bật của nhóm Linkin Park

One Step Closer (Dracula 2000)

One Step Closer (Dracula 2000) One Step Closer là đĩa đơn đầu tay của Linkin Park. Đến năm 2007, ca khúc được ban nhạc chọn là bài kết thúc trong hầu hết buổi diễn. Bài hát nằm trong phần nhạc phim của Dracula 2000 - phim kinh dị có Gerard Butler đóng chính, xoay quanh việc chúa tể ma cà rồng được hồi sinh ở thời hiện đại. Tác phẩm không thành công ở phòng vé với doanh thu 47 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất là 54 triệu USD.

Points of Authority (Little Nicky)

Trong phim hài Little Nicky năm 2000, Adam Sandler thủ vai một trong ba người con của quỷ Satan tìm cách ngăn các anh em đánh chiếm Trái đất. Dù không được lòng giới phê bình, tác phẩm được nhiều người yêu thích với doanh số đĩa DVD và băng video cao. Ca khúc Points of Authority với chất nhạc metal là một trong 12 ca khúc nhạc phim.

Figure 09 (S.W.A.T)

Cảnh phim có bài hát của Linkin Park Swat S.W.A.T. là phim hành động năm 2003 dựa trên series truyền hình cùng tên ở thập niên 1970. Câu chuyện xoay quanh một nhóm đặc nhiệm chống tội phạm do Jim Street (Colin Farrell) chỉ huy. Bài hát Figure.09 của Linkin Park vang lên trong cảnh một nhân vật chạy xe trên đường phố, sau đó bị cảnh sát bắt. Ca khúc này nằm trong album phòng thu thứ hai của nhóm - Meteora - với phong cách nu metal - thể loại ra đời từ đầu thập niên 1990 kết hợp giữa hip hop, nhạc điện tử và vài kiểu metal khác.

What I've Done (Transformers)

Ca khúc trong phần đầu "Transformers" Âm nhạc của nhóm Linkin Park song hành với ba tập phim Transformers đầu tiên. Bài What I've Done xuất hiện trong trailer và nhiều đoạn phim quảng bá của Transformers (2007). Trong phim, ca khúc vang lên trên sóng vô tuyến của Bumblebee - robot màu vàng - khi nhân vật chính Sam đưa cô bạn gái Mikaela về đến nhà. Ngoài ra, What I've Done cũng được sử dụng trong phần giới thiệu đoàn làm phim sau khi tác phẩm kết thúc.

Leave Out All the Rest (Twilight)

Leave Out All the Rest (Twilight) Ca khúc thuộc thể loại alternative rock (một thể loại nhạc rock xuất phát từ giới nhạc độc lập), ra mắt năm 2008 trong album Minutes to Midnight. Trong Twilight - phim điện ảnh tình cảm gây sốt cùng năm, Leave Out All the Rest là bài hát thứ hai trong phần giới thiệu đoàn phim. Ngoài ra, phần trình diễn ca khúc trong Road to Revolution (album nhạc sống của Linkin Park) được đưa vào phiên bản DVD đặc biệt của phim.

New Divide (Transformers: Revenge of the Fallen)

New Divide là ca khúc nhạc phim nổi bật nhất của Linkin Park. Bài hát được sáng tác riêng cho Transformers: Revenge of the Fallen. Trong quá trình viết nhạc, nhóm sản xuất còn đặt tên ca khúc là Megatron - theo tên nhân vật phản diện của loạt phim. Sau đó, nhà sản xuất âm nhạc Mike Shinoda kết hợp với nhà soạn nhạc Hans Zimmer tạo nhiều bản phối dùng trong bom tấn robot.

Bài "New Divide" trong "Transformers 2" Là ca khúc chủ đề của phần hai Transformers, New Divide vang lên nhiều lần suốt phim. Đây cũng là một trong những bài của Linkin Park được giới phê bình khen ngợi nhất và vươn đến vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.

Iridescent (Transformers: Dark of the Moon)

Transformers 3 Linkin Park Phần ba Transformers tiếp tục sử dụng ca khúc chủ đề của nhóm Linkin Park. Lần này, bài hát được chọn là Iridescent theo phong cách rock điện tử, thuộc album A Thousand Suns. Ca khúc được dùng trong trích đoạn nhân vật Sam di chuyển xuyên thành phố Chicago (Mỹ) đang bị tàn phá. Sau đó, Iridescent vang lên trong đoạn giới thiệu đoàn làm phim. Dù không gây tiếng vang như New Divide, bài hát cũng đạt thành công nhất định và giữ vị trí 81 trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Ngày 20/7 (giờ địa phương), ca sĩ Chester Bennington treo cổ tự tử ở tuổi 41 tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ). Sinh năm 1976, anh nổi bật trong vai trò ca sĩ chính của nhóm Linkin Park. Ngoài các ca khúc nhạc phim cùng nhóm này, Bennington đóng vai phụ trong các phim Saw 3D: The Final Chapter, Crank và Crank: High Voltage.

