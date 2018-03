Những nhân vật nữ gây sốt trong phim siêu anh hùng

Gal Gadot - hoa hậu, quân nhân thành siêu anh hùng màn bạc / Phim mới của Tom Cruise bị 'Wonder Woman' áp đảo

Wonder Woman (Gal Gadot)

Phim Wonder Woman ra mắt làm rạng danh nữ siêu anh hùng kinh điển của truyện tranh Mỹ. Ra đời lần đầu năm 1941 trong truyện tranh DC, sau 75 năm Diana Prince (Wonder Woman) trở thành biểu tượng văn hóa và nữ quyền được biết đến khắp thế giới. Cùng Superman và Batman, Wonder Woman là một trong “Bộ Tam Quyền Lực” (Trinity) của hãng DC, xuất hiện trên vô số ấn phẩm truyền thông như phim ảnh, hoạt hình và trò chơi điện tử.

Wonder Woman Ở hầu hết phiên bản truyện, Wonder Woman có nguồn gốc từ tộc nữ chiến binh Amazon trong thần thoại Hy Lạp. Ngoài sức mạnh thần thánh cùng ngoại hình lộng lẫy, cô sở hữu nhiều bảo bối hiếm có, từ sợi Dây Thừng Chân Lý - có thể ép kẻ bị trói khai ra mọi thứ - tới cặp vòng tay có thể chặn đứng mọi đòn tấn công. Đối tượng tình cảm chủ yếu của Wonder Woman là chàng đại úy người phàm Steve Trevor, ngoài ra trong truyện cô được ghép đôi không ít lần với các đồng minh siêu anh hùng như Batman và Superman. Trong vũ trụ điện ảnh DC, nhân vật Wonder Woman được thể hiện bởi Hoa hậu Israel Gal Gadot.

Black Widow (Scarlett Johansson)

Black Widow (tên thật Natasha Romanoff) vốn không phải là một trong những nhân vật nổi bật nhất làng truyện tranh. Nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn từ khi cô được chọn làm nữ siêu anh hùng đầu tiên trên màn ảnh của vũ trụ điện ảnh Marvel. Qua hóa thân của Scarlett Johansson, nhân vật được khán giả yêu thích bởi ngoại hình gợi cảm, khả năng chiến đấu điêu luyện.

Black Widow Cô xuất hiện trong một loạt phim như Iron Man 2, hai phần The Avengers, Captain America: The Winter Soldier và Captain America: Civl War. Trong Civil War, Black Widow chiến đấu cho phe Iron Man, nhưng nương tay để Captain America cùng bạn là Bucky trốn thoát. Sau đó, cô từ biệt Tony Stark và lui về hoạt động ngầm để tránh chính phủ điều tra. Hiện tại, Black Widow có quan hệ tình cảm với Hulk (Bruce Banner).

Mystique (Rebecca Romijn và Jennifer Lawrence)

Với làn da xanh đặc trưng và khả năng biến hình giả dạng, Mystique là một trong những dị nhân nổi tiếng nhất trong truyện tranh Marvel nhiều thập kỷ qua. Dù xuất hiện trên màn ảnh rộng ngay từ ba phần X-Men đầu tiên (Rebecca Romijn đóng), nhưng phải đến X-Men: First Class (2011) nhân vật mới thực sự trở thành tâm điểm của câu chuyện.

Mystique Qua thể hiện của Jennifer Lawrence - diễn viên từng đoạt tượng vàng Oscar, Mystique từ nhân vật thuần phản diện trở thành kiểu nửa chính nửa tà. Cô là bạn đồng hành của giáo sư Charles Xavier lẫn kẻ phản diện Magneto thời trẻ. Nhân vật đóng vai trò then chốt trong bom tấn Days of Future Past lẫn X-Men: Apocalypse và hứa hẹn tái xuất trong những phần tiếp theo.

Harley Quinn (Margot Robbie)

Bộ phim Suicide Squad ra mắt năm 2016 bị giới chuyên môn chê bai. Tuy nhiên, hầu hết khán giả lẫn nhà phê bình đều khen nhân vật Harley Quinn do Margot Robbie thể hiện. Cô là bạn gái kẻ phản diện Joker, sau đó được chính phủ tuyển mộ cùng những tội phạm khác để thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm.

Harley Quinn Harley luôn khiến người xem bật cười nhờ tính cách dí dỏm, hay trêu đùa. Sau khi Suicide Squad ra mắt, trang phục hai tông đỏ - xanh lẫn cách trang điểm màu mè của Harley Quinn trở thành trào lưu trong giới trẻ, nhất là dịp Halloween năm ngoái.

Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)

Trong Avengers: Age of Ultron, nhân vật Scarlet Witch của Elizabeth Olsen xuất hiện bí hiểm. Lúc đầu, cô và người anh trai Quicksilver thù hận Tony Stark vì đã làm ra vũ khí sát hại cha mẹ họ. Tuy nhiên, sau đó họ gia nhập nhóm Avengers và cùng đánh bại kẻ phản diện Ultron. Với khả năng di chuyển vật thể và thôi miên, Scarlet Witch hiện là một trong những nhân vật mạnh nhất vũ trụ phim Marvel. Trong Captain America: Civil War, cô chiến đấu bên phe Captain America và dành tình cảm cho chàng người máy Vision.

Gamora (Zoe Saldana)

Giống như Black Widow, Gamora cũng là nhân vật truyện tranh không nổi trội, cho đến khi gây chú ý trong Guardians of the Galaxy. Nhân vật này là người ngoài hành tinh có nước da xanh lục, lúc đầu là con gái nuôi của ác nhân Thanos nhưng sau đó chống lại cha và trở thành một vệ binh dải ngân hà. Người yêu của cô là Peter Quill - nhân vật chính của loạt phim (do Chris Pratt thủ vai). Từng có kinh nghiệm đóng vai người ngoài hành tinh trong Avatar và Star Trek, Zoe Saldana dễ dàng thể hiện nhân vật này.

Storm (Halle Berry và Alexandra Shipp)

Với mái tóc bạch kim, Storm (Halle Berry) là nhân vật gây nhiều ấn tượng trong ba tập X-Men đầu tiên. Khả năng điều khiển thời tiết cùng sự mạnh mẽ, quyết đoán khiến cô trở thành thành viên cốt cán trong nhóm dị nhân của giáo sư Xavier. Cô là một trong những người lãnh đạo đội mỗi khi Xavier vắng mặt.

Loạt phim X-Men làm nên tên tuổi cho Halle Berry trong đầu thập niên 2000 bên cạnh Monster's Ball (2002) - phim giúp cô giành Oscar “Nữ diễn viên chính xuất sắc”. Năm 2014, tám năm sau phần ba X-Men: The Last Stand, minh tinh một lần nữa đóng vai Storm trong Days of Future Past. Trong X-Men: Apocalypse, vai Storm thời trẻ do diễn viên Alexandra Shipp thể hiện.

Jean Grey (Famke Janssen và Sophie Turner)

Ban đầu Jean chỉ là dị nhân khá yếu, song lột xác thành một trong những nhân vật mạnh nhất từ loạt truyện Dark Phoenix Saga. Nữ dị nhân liên kết với một sinh vật ngoài vũ trụ có hình dáng chim phượng hoàng (Phoenix), khiến sức mạnh ngoại cảm tăng nhiều lần. Cô xuất hiện ngay từ tập đầu, bộc lộ tiềm năng lớn và có mối quan hệ phức tạp với Wolverine.

Diễn viên Hà Lan Famke Janssen thủ vai Jean trong ba phần đầu series X-Men. Phần ba X-Men: The Last Stand xoay quanh nhân vật của cô bị đánh giá thất bại. Một trong những nguyên nhân là do hóa thân Phoenix của Jean khá lạ lẫm, gây khó hiểu với fan truyện tranh. Năm 2016, Jean Grey tái xuất trong X-Men: Apocalypse với diễn viên mới - Sophie Turner. Nhân vật có thể sẽ là tâm điểm trong các phần X-Men tiếp theo.

Invisible Woman (Jessica Alba và Kate Mara)

Invisible Woman là thành viên nữ duy nhất của Fantastic Four - nhóm siêu anh hùng nổi tiếng của hãng Marvel. Jessica Alba thủ vai Invisible Woman từ năm 2005 đến 2007 trong hai phần Fantastic Four, trong khi Kate Mara đảm nhiệm trong phần làm lại năm 2015. Dù cả ba phim đều không tạo ra cơn sốt phòng vé, nhân vật Invisible Woman ghi dấu ấn với cá tính quyết đoán cùng năng lực tàng hình độc đáo, nhiều lần giải nguy cho cả nhóm.

Catwoman (Michelle Pfeiffer, Halle Berry và Anne Hathaway)

Cả trong truyện tranh và phim ảnh, Catwoman là một trong những mỹ nữ hay xuất hiện nhất bên cạnh Batman - người hùng biểu tượng của hãng DC. Nhân vật từng được Michelle Pfeiffer thể hiện thành công trong Batman Returns (1992). Tuy nhiên, khi hãng DC xây dựng phim riêng cho nhân vật, nhan đề Catwoman (2004), sản phẩm của họ gây thất vọng lớn. Phim thậm chí khiến nữ chính Halle Berry nhận giải Mâm Xôi Vàng cho “Nữ diễn viên tệ nhất năm”.

Năm 2012, đạo diễn Christopher Nolan đưa nhân vật này vào The Dark Knight Rises, do Anne Hathaway thủ vai. Cô ban đầu là một siêu trộm, sau đó sát cánh cùng Batman trong trận chiến giành lại thành phố Gotham. Diễn xuất của mỹ nhân sinh năm 1982 được nhiều nhà phê bình khen ngợi vì biểu cảm chân thật và khả năng hành động tốt.

Tuấn Vũ