Những màn hóa trang kỳ công trong các phim siêu anh hùng

Elizabeth Debicki đảm nhận vai phản diện Ayesha trong phim siêu anh hùng "Guardians of the Galaxy 2". Nhân vật này có lớp da màu vàng rực, hòa vào màu trang phục. Trong khi khán giả cho rằng vẻ ngoài của Elizabeth Debicki là sản phẩm của CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính), diễn viên Australia khẳng định trên trang Den of Geek, tất cả đều do êkíp hóa trang thực hiện. Người đẹp kể thời gian tạo hình nhân vật rất lâu nên cô tận dụng lúc đó để ngủ, nghe đài hoặc uống trà.