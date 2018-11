Nhiều tuyệt phẩm điện ảnh thế giới chiếu miễn phí ở Haniff 2018

Phim Nhật về kẻ trộm vặt nhí được ngợi khen ở Cannes / Phim Nhật về gia đình trộm cắp bất ngờ thắng Cành Cọ Vàng ở Cannes

Liên hoan phim diễn ra từ ngày 27 đến 31/10. Tất cả phim dự thi và thuộc các nhánh phụ đều được chiếu miễn phí ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, BHD Phạm Ngọc Thạch, rạp tháng 8 và rạp Kim Đồng (đều thuộc Hà Nội). Lịch phát vé được cập nhật trên website các đơn vị này.

Trailer phim Shoplifters Trailer "Shoplifters".

Trong nhánh "Toàn cảnh Điện ảnh Thế giới" (không tranh giải), nổi bật có Shoplifters và A Fantastic Woman. Shoplifters của đạo diễn Hirokazu Kore-eda vừa giành giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes 2018. Nội dung phim xoay quanh gia đình chuyên trộm vặt ở Nhật. Một ngày nọ, cuộc sống của họ thay đổi khi người bố mang một bé gái về. Còn A Fantastic Woman giành giải "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" ở Oscar 2018, kể về một người chuyển giới.

Cũng trong nhánh này có On Body and Soul của Hungary - giải Gấu Vàng ở LHP Berlin 2017. Một phim gây chú ý khác là The Wild Pear Tree của đạo diễn Nuri Bilge Ceyla. Tác phẩm Thổ Nhĩ Kỳ nhận nhiều lời khen ở LHP Cannes 2018 khi kể chuyện một người đàn ông khao khát viết văn nhưng gặp khó khăn do món nợ của cha. The Wild Pear Tree sẽ đại diện Thổ Nhĩ Kỳ dự Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" năm sau.

Trailer 'A Fantastic Woman' Trailer "A Fantastic Woman".

Ở hai nhánh phụ - "Chùm phim chọn lọc Iran" và "Tiêu điểm Ba Lan", Haniff 2018 sẽ chiếu lại các tác phẩm lừng danh của hai nước này. Một số phim tiêu biểu là Taste of Cherry (Iran, giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes năm 1997), The Salesman (Iran, giải Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" năm 2017), The Pianist (Ba Lan đồng sản xuất, giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes năm 2002, ba giải Oscar năm 2003, trong đó có hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" cho nhà làm phim gây tranh cãi Roman Polanski) và Ida (Ba Lan, giải Oscar "Phim nói tiếng ngoài xuất sắc" năm 2015).

12 phim tranh giải ở Haniff 2018 đến từ nhiều quốc gia, trong đó đại diện Việt Nam là Nhắm mắt thấy mùa hè. Ban giám khảo gồm năm người, trong đó có Ngô Thanh Vân. Sự kiện khai mạc vào 20h ngày 27/10, còn lễ bế mạc diễn ra lúc 20h ngày 31/10.

Ân Nguyễn