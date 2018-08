Nhiều phim Việt 'đối đầu' trong tháng 8

Thái Hòa mất một ngày đóng cảnh tắm ở phim hài / Những người đẹp triển vọng của điện ảnh Việt Nam

Sau tháng bảy không có phim nội nào, tháng tám có đến năm tác phẩm, gồm Trường học bá vương (ngày 3/8), Tìm vợ cho bà (ngày 10/8), Song Lang (ngày 17/8), Chàng vợ của em (24/8) và Hoán đổi (31/8). Phim kinh dị Lời kết bạn chết chóc có Thanh Duy đóng chính ban đầu cũng dự kiến ra mắt vào tháng 8 nhưng hiện chưa qua khâu kiểm duyệt.

Theo anh Nguyễn Phong Việt - người hoạt động trong lĩnh vực phát hành phim, sự chênh lệch về số lượng phim nội giữa tháng bảy và tháng tám là do ảnh hưởng của World Cup và lịch chiếu của Hollywood. Năm nay, World Cup diễn ra từ ngày 14/6 đến 15/7 thu hút sự quan tâm lớn của công chúng, đồng thời một số bom tấn của Hollywood cũng đổ bộ trong tháng rồi như Ant-Man and the Wasp, Skyscraper và Mission: Impossible 6.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 cũng là yếu tố thu hút các nhà sản xuất. "Nửa cuối tháng 8 là khi nhiều học sinh rủ nhau đến rạp trước mùa tựu trường. Đây cũng là giai đoạn trước thềm ngày 2/9 nên nhiều phim muốn ra rạp để tăng doanh thu", anh Việt cho biết. Việc ra mắt phim vào các thời điểm lễ là một chiến lược ở Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, hai tác phẩm nội dẫn đầu doanh thu là Siêu sao siêu ngố và Lật mặt 3 đều phát hành trong hoặc gần các kỳ nghỉ (Tết Nguyên đán và đợt lễ 30/4 - 1/5).

Năm phim Việt ra mắt trong tháng tám có màu sắc đa dạng, trong đó có tiềm năng nhất về doanh thu là Chàng vợ của em, đánh dấu việc Charlie Nguyễn quay lại làm phim sau hai năm kể từ Fan cuồng. Phim thuộc thể loại hài pha tình cảm, dựa trên tiểu thuyết Busy Woman Seeks Wife của Annie Ashworth và Meg Sanders, kể về một người đàn ông đi giúp việc cho một nữ doanh nhân thành đạt. Hai diễn viên chính là Thái Hòa và gương mặt mới Phương Anh Đào.

Charlie Nguyễn hiểu thị trường Việt Nam và từng gặt hái nhiều thành công phòng vé. Sau thất bại của Fan cuồng do chọn đề tài mạo hiểm (nhạc rock), anh quay về với dòng phim tình cảm pha hài sở trường. Qua trailer, có thể thấy tác phẩm tiếp nối chất hài kiểu Hollywood của anh, gây cười từ các tình huống trớ trêu và đôi khi nhạy cảm. Thái Hòa là gương mặt có thực lực và kinh nghiệm, dù anh không còn giữ vị trí độc tôn ở phòng vé như vài năm trước do sự nổi lên của nhiều sao nam như Kiều Minh Tuấn hay Trường Giang (từ sân khấu kịch sang).

Theo nhà sản xuất, ban đầu tác phẩm dự kiến ra rạp vào Giáng sinh năm 2017. Tuy nhiên, do cần nhiều thời gian cho khâu kịch bản nên Chàng vợ của em được lùi ngày ra mắt đến tháng 8, gần dịp lễ 2/9 để thu hút khán giả. Nhà sản xuất cho biết phim hướng đến nhiều đối tượng người xem do có yếu tố hài, lãng mạn và tình cảm gia đình.

Cũng như Chàng vợ của em, Hoán đổi ban đầu có lịch chiếu cuối năm 2017. Trong phim này, Nhã Phương hóa thân một ca sĩ ra biển tự tử, vô tình đổi thân xác với nữ võ sư (Việt Hương đóng). Tác phẩm khai thác các tình huống hài và hai ngôi sao đóng chính có nhiều fan. Phim do Võ Thanh Hòa đạo diễn, Nhất Trung sản xuất. Hai năm nay, đơn vị của Nhất Trung luôn có phim ăn khách vào dịp 2/9 (Nắng và Nắng 2) và tiếp tục chiến lược phát hành này.

Tìm vợ cho bà và Trường học bá vương đều nhắm đến khán giả trẻ nhưng có phong cách khác biệt. Tác phẩm đầu do Tín Lương đạo diễn, kể chuyện một công tử phải đi tìm vợ để hưởng gia tài kếch sù của bà nội, thuộc kiểu tình cảm pha hài. Trong khi đó, Trường học bá vương xoay quanh một sát thủ phẫu thuật thay đổi thân xác với một nam sinh đã chết, sau đó vào trường trung học dưới vỏ bọc mới. Phim lồng ghép yếu tố hành động học đường khá mới lạ trong mặt bằng phim Việt. Tuy nhiên, đề tài này không dễ để nhà làm phim trong nước triển khai chỉn chu.

Gây chú ý trong số các phim tháng tám là Song Lang của đạo diễn Leon Lê, Ngô Thanh Vân sản xuất. Tác phẩm xoay quanh đề tài cải lương, trong đó Isaac thủ vai một kép hát tài danh và gương mặt mới Liên Bỉnh Phát hóa thân một chàng trai có tình cảm đặc biệt với nhân vật chính. Những thước phim đầu tiên được công bố phần nào cho thấy tay nghề của đạo diễn trong việc dàn dựng cảnh quay và tái hiện không khí. Song Lang có thể kén khán giả nhưng được trông đợi sẽ trở thành một tác phẩm có dấu ấn nghệ thuật và ngôn ngữ điện ảnh.

Theo nhà sản xuất, Song Lang hướng đến nhiều đối tượng chứ không chỉ người yêu cải lương. Tác phẩm được ra mắt năm nay nhân dịp kỷ niệm 100 năm môn cải lương. Ngày 17/8 được chọn một phần vì cách đây hai năm, phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể có Isaac đóng chính cũng công chiếu vào khoảng thời gian này.

