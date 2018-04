Nhan sắc của 'trung úy' Kim Ji Won trên màn ảnh qua 10 năm

Cùng năm, Ji Won và đàn anh hơn 15 tuổi - So Ji Sub - góp mặt trong phim ngắn "Một ngày nắng ấm" (One sunny day). Trong phim, cả hai khác biệt tính cách nhưng cùng tên họ - Kim Ji Ho. Nhân vật của mỹ nhân sinh năm 1992 là nhà văn trẻ, kỳ quái nhưng xinh đẹp, cuốn hút, còn So Ji Sub là đạo diễn giỏi nhưng thất bại trong tình yêu. Họ tình cờ gặp gỡ khi đi du lịch đảo Jeju và nảy sinh tình cảm. Nhiều khán giả trên Pann khen hai diễn viên đẹp đôi.