Nhà dựng phim đoạt Oscar với ‘Whiplash’ là người gốc Việt

‘Whiplash’ và câu chuyện đẫm máu về đam mê / J.K. Simmons và ‘quả ngọt’ Oscar ở tuổi 60

Whiplash là tác phẩm độc lập có kinh phí vỏn vẹn 3,3 triệu USD do đạo diễn Damien Chazelle thực hiện. Tại đêm trao giải Oscar lần thứ 87 hôm 22/2, phim đã giành tới ba tượng vàng gồm “Nam diễn viên phụ xuất sắc” (cho J.K. Simmons), “Hòa âm xuất sắc” và “Dựng phim xuất sắc”. Đặc biệt là ở hạng mục Dựng phim, nhà làm phim mang hai dòng máu Mỹ - Việt Nam, Tom Cross, đã xuất sắc vượt qua ứng viên nặng ký nhất là hai nhà dựng phim Douglas Crise, Stephen Mirrione của Birdman để giành chiến thắng.

Tom Cross bên tượng vàng Oscar.

Tom Cross tên đầy đủ là Thomas Cross, tên Việt là Minh Tâm, là con trai độc nhất của bà Võ Hồng Lộc và ông James Cross. Theo một số nguồn tin, bà Võ Hồng Lộc, mẹ của Tom Cross vốn là một phụ nữ gốc Huế và là một họa sĩ. Trước năm 1975, bà làm việc tại một thư viện ở Sài Gòn, gặp gỡ và kết hôn với ông James Cross vào năm 1967.

Tom Cross tốt nghiệp ngành điện ảnh tại Đại học Purchase College, New York. Tom đã có gần 20 năm trong nghề với trên 40 phim. Trước khi là người dựng phim chính của Whiplash, Tom đã ở trong nhóm dựng phim của nhiều tác phẩm nổi tiếng như phim kinh dị Wrong Turn (2003), phim truyền hình Deadwood (2005 – 2006), phim tâm lý hình sự We Own the Night (2007), phim tâm lý tình cảm Two Lovers (2008) hay bộ phim ca nhạc lãng mạn từng giành hai giải Oscar – Crazy Heart (2009). Trước khi chiến thắng Oscar, Tom Cross cũng đã được vinh danh tại giải Bafta và Independent Spirit ở hạng mục “Dựng phim xuất sắc” cho Whiplash.

"Whiplash" là bộ phim độc lập giành tới ba giải Oscar trong đêm trao giải hôm 22/2.

Tác phẩm độc lập quay trong 19 ngày này là câu chuyện về Andrew (Miles Teller) - chàng trai chơi trống 19 tuổi vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, nhưng mang khát vọng phi thường, trở thành một Buddy Rich huyền thoại khác trong âm nhạc. Tại Học viện Shaffer, Andrew may mắn lọt vào mắt xanh của thầy dạy nhạc khét tiếng Terrence Fletcher (J.K. Simmons) và được thầy đưa vào ban nhạc danh tiếng của trường. Đây tưởng như là cơ hội vàng đưa Andrew tới sự nghiệp đỉnh cao. Nhưng bất ngờ thay, đó cũng chính là con đường đến vinh quang không trải hoa hồng mà đầy cay đắng…

Là một bộ phim có nhiều âm nhạc, việc cắt dựng của Whiplash không hề đơn giản và phải sử dụng một số thủ thuật để lồng ghép tạo nên những cảm xúc khác nhau giữa các phần trình diễn. Tom Cross cho biết: “Đạo diễn Damien Chazelle có tham vọng rất lớn ở bộ phim này. Anh ấy nói với tôi ý tưởng là phải dựng làm sao để những cảnh âm nhạc trong phim giống như những cảnh chiến đấu trong Raging Bull của Martin Scorsese, nghĩa là thay vì nhẹ nhàng và du dương thì âm nhạc phải gợi cảm giác tàn bạo, khắc nghiệt. Damien muốn Whiplash là một tác phẩm mà mở đầu, người ta nghĩ đó là một phim tâm lý ly kỳ nhưng tới cuối cùng kết thúc lại là một bộ phim âm nhạc”.

Tom Cross phát biểu trên sân khấu Nhà hát Dolby trong đêm trao giải Oscar lần thứ 87 hôm 22/2.

Đứng trên sân khấu Nhà hát Dolby nhận tượng vàng Oscar ở ngay lần được đề cử đầu tiên, Tom Cross gửi lời tri ân tới đạo diễn Damien Chazelle: “Tôi muốn cảm ơn người đã có lần ném một chiếc ghế vào đầu tôi nhưng luôn luôn thúc đẩy để tôi được tốt hơn: Damien Chazelle - tư duy nghệ thuật của anh đã thay đổi cuộc sống của tôi”.

Bộ phim mới nhất mà Tom Cross tham gia với vai trò dựng phim chính là tác phẩm tâm lý The Driftless Area, với diễn xuất của người đẹp phim (500) Days of Summer - Zooey Deschanel. Bộ phim này dự kiến ra mắt trong năm nay.

Trailer phim "Whiplash"

Nguyên Minh