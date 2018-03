Nguyễn Hoàng Điệp: 'Phụ nữ muốn làm đạo diễn đừng vội lấy chồng'

Mẹ con Kiều Trinh casting phim về tình dục của Nguyễn Hoàng Điệp / Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: 'Tình dục ẩn chứa mầm tội ác'

Ngày 4/12, hội thảo "Phụ nữ làm phim" diễn ra trong khuôn khổ "Gặp gỡ mùa thu" để các đạo diễn chia sẻ kinh nghiệm làm nghề. Ba khách mời gồm: Nguyễn Hoàng Điệp - tác giả phim Đập cánh giữa không trung kể về những bế tắc, hoang mang của người trẻ trong xã hội hiện đại, Uisenma Borchu - đạo diễn người Mông Cổ hiện sống tại Đức, từng ghi dấu ấn với bộ phim Don’t Look at Me That Way xoay quanh nỗi cô đơn và xung đột văn hóa tại Đức và Uisenma Borchu - đạo diễn người Thái được đánh giá cao với By the Time It Gets Dark xoay quanh tình bạn đặc biệt giữa một người đàn ông bị liệt và người y tá.

Ba đạo diễn chia sẻ những khó khăn trong nghề điện ảnh. Theo họ, phụ nữ làm phim gặp rất nhiều vất vả và thử thách nên chỉ những người can đảm, kiên cường, giàu đam mê mới trụ nổi với nghề. Uisenma Borchu kể về những trải nghiệm đặc biệt của một phụ nữ Mông Cổ làm phim trên đất Đức. “Mọi người bảo rằng tôi không phải là người Đức, không phải là người da trắng, tóc vàng. Nước Đức cũng không quá cởi mở về đa sắc tộc nên việc tiếp cận nguồn vốn lại càng khó khăn hơn”.

Từ phải sang: Anocha Suwichakompong, Uisenma Borchu và Nguyễn Hoàng Điệp.

Uisenma cho biết trên thế giới, các nữ đạo diễn luôn phải chiến đấu rất nhiều để xin được nguồn tài trợ, bởi những giám tuyển thường ưu ái nam giới. “Sự thật là 50% theo học ở trường điện ảnh là phụ nữ nhưng sau khi ra trường chỉ có khoảng 10% làm nghề đạo diễn”, cô chia sẻ. Cũng theo một nghiên cứu của Guardian năm 2014, 75% thành phần đoàn phim trong các bom tấn là nam giới.

Nguyễn Hoàng Điệp nêu một trở ngại với những phụ nữ làm phim - gia đình. Cô lấy ví dụ từ bản thân: "Tôi là người kết hôn, có con sớm và không giỏi cân bằng giữa gia đình và nghề nghiệp. Tôi luôn phải phân giai đoạn rõ ràng giữa hai điều này. Khi làm Đập cánh giữa không trung, một biến cố trong gia đình xảy ra khiến tôi không thể tập trung tâm lý suốt một tuần. Nếu các bạn nữ trẻ có giấc mơ làm phim đầu tay, hãy tập trung vào dự án đó. Những phụ nữ muốn theo đuổi nghề đạo diễn hãy cân nhắc thật kỹ quyết định lập gia đình, không nên vội vàng kết hôn sớm".

Anocha Suwichakompong cho biết cô từng học điện ảnh ở New York (Mỹ), nhưng sau khi tốt nghiệp, cô lập tức trở về Thái Lan vì muốn làm phim cho khán giả quê nhà. Sau bộ phim đầu tay thành công, cô phát triển dự án thứ hai trong sáu năm qua nhưng chưa thành hình bởi nhiều nguyên nhân như ý tưởng, kinh phí. “Cho dù bạn làm phim đầu tay thành công, không có nghĩa là bộ phim thứ hai sẽ dễ dàng hơn", Anocha bày tỏ.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cũng vướng tình trạng tương tự. Hồi tháng 3, cô từng công bố dự án Câu chuyện buồn nhất thế gian nhưng đến nay vẫn chưa thể tiến hành do kịch bản phải chỉnh sửa. Trong thời gian này, cô tập trung vào công việc kinh doanh cá nhân để có thu nhập và bớt cảm giác trống trải.

“Gia đình bảo tôi rằng chỉ một Đập cánh giữa không trung là đủ rồi, giờ nên tập trung vào việc kinh doanh. Tôi thấy hạnh phúc khi gần gũi gia đình và chăm sóc con cái, nhưng ước mơ sâu thẳm của tôi là được ở trên trường quay”, nhà làm phim nữ chia sẻ.

"Gặp gỡ mùa thu" là sự kiện điện ảnh được tổ chức hàng năm nhằm mở rộng giao lưu, đối thoại giữa điện ảnh Việt Nam với các nước trên thế giới, đồng thời hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ trong nước giai đoạn đầu sự nghiệp. Chương trình có nhiều lớp học, do các nhà chuyên môn có tiếng như Trần Anh Hùng, Trần Nữ Yên Khê, Lydia Park... giảng dạy, cùng các hội thảo và chợ phim. Đêm gala tổng kết 5 năm hoạt động của chương trình diễn ra vào tối 5/12 ở Đà Nẵng.

