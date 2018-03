Người Vô Diện của 'Games of Thrones' kể cảnh diễn tâm đắc

'Game of Thrones' là series hay nhất 20 năm qua / 'Game of Thrones' mùa bảy bị xem lậu hơn một tỷ lần / Quỷ lùn 'Game of Thrones' không ghen khi Mẹ Rồng ân ái

Trong series 18+ đình đám Games of Thrones, nhân vật Jaquen H'ghar chỉ xuất hiện ở mùa hai, mùa năm và sáu nhưng đủ để lại dấu ấn riêng với khán giả. Qua diễn xuất của tài tử Đức Tom Wlaschiha, Jaquen H'ghar là nhân vật luôn chứa đựng những điều bí ẩn, vừa khó hiểu vừa cuốn hút, kích thích sự tò mò của người xem về những tình tiết nối tiếp của phim.

Mới đây, nhân dịp lần đầu đến Singapore tham gia sự kiện kênh HBO Asia kỷ niệm 25 năm thành lập, Tom Wlaschiha chia sẻ cảm xúc về vai diễn.

Jaquen H'ghar và Arya Stark trong "Game of Thrones"

Jaqen H'ghar mùa 5

Tom Wlaschiha thích tất cả cảnh diễn phối hợp cùng nhân vật Arya Stark do diễn viên Anh - Maisie Williams - thủ vai. "Tôi nhớ nhất cảnh cuối của mùa thứ năm khi tôi bảo Arya uống thuốc độc nhưng sau đó chính tôi tự uống, lăn ra chết. Trước sự ngạc nhiên của cô bé, tôi sống trở lại với hình dạng khuôn mặt biến đổi liên tục...", tài tử kể. Chất triết lý, nét bí ẩn đan cài bên trong nội tâm nhân vật là điều khiến diễn viên yêu thích nhất ở Người Vô Diện.

Tom Wlaschiha trong vai Người Vô Diện ở "Game of Thrones".

Chênh lệch về tuổi tác ngoài đời lẫn trên màn ảnh, nhưng cặp thầy trò Jaqen H'ghar và Arya Stark đã phối hợp ăn ý trong nhiều cảnh cảm xúc. Sau mùa thứ hai, fan thế giới mong chờ nhân vật của Tom Wlaschiha quay lại để huấn luyện con gái nhà Stark. Đến mùa thứ 5, khi Jaqen H'ghar tái xuất và thay đổi chiến thuật trong việc dạy dỗ Arya, thậm chí đánh cô bé bằng roi, các fan quay sang phản ứng dữ dội. "Nhiều khán giả gửi tin nhắn đến tôi: 'Sao anh lại dám đánh cô bé, chúng tôi ước gì anh đừng xuất hiện trở lại' ", tài tử bật cười kể lại sự đón nhận của người xem.

Tài tử Đức nhận xét Maisie Williams (sinh năm 1997) là cô gái tuyệt vời, diễn xuất đầy bản năng. Khi đứng trước máy quay, cô luôn nhanh nhạy nắm bắt các tình huống và lột tả được nhiều sắc thái cảm xúc. Maisie Williams đến với nhân vật Arya Stark từ năm 14 tuổi và dần trưởng thành cùng vai diễn chuyên nghiệp đầu tay. "Arya Stark có nhiều người thầy khác nhau và họ đều giữ vai trò quan trọng trong việc nhào nặn nên cô qua từng phần của bộ phim. Chúng tôi thật sự có những khoảnh khắc rất vui vẻ và ý nghĩa bên nhau trong series này", tài tử nói.

Mùa tám của phim đang được quay, dự kiến ra mắt vào khoảng cuối 2018, đầu 2019. Tài tử nói anh không biết gì về nội dung phần kết thúc seri đình đám. Trước câu hỏi: "Cuối cùng, ai sẽ là người ngồi trên Ngai Sắt"?, anh đáp: "Theo giả thuyết riêng của tôi thì sẽ chẳng có ai".

Về thành công vượt trội của Game of Thrones, diễn viên sinh năm 1973 cho rằng, dù phim xoay quanh câu chuyện giả tưởng về thời xa xưa và huyền thoại rồng, điều cuốn hút người xem nhất là các mối quan hệ đa dạng, phức tạp giữa người với người với đủ loại cá tính, tính cách. Trong đó có người chính trực lẫn gian manh, anh hùng, quân tử lẫn tiểu nhân. Nhân vật mà Tom Wlaschiha thích nhất là Joffrey Baratheon. "Các nhân vật phản diện luôn có sức hút với tôi vì tôi tìm thấy nhiều điều thú vị ở họ", anh nói.

Từng đóng nhiều dạng vai trong các phim truyền hình, điện ảnh ở Đức, Tom Wlaschiha cảm nhận sự khác biệt lớn về môi trường làm việc khi tham gia Games of Thrones dù chỉ đóng vai phụ. "Không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội để làm việc với một êkíp như thế. Rất đông người ở hậu trường luôn túc trực để chăm chút mọi khâu, thiết kế bối cảnh, phục trang... Họ luôn đòi hỏi mọi thứ gần như phải đạt sự hoàn hảo. Có một 'hậu phương' như thế, diễn viên khi ra phim trường thấy rất sướng...", anh tâm sự.

Tom Wlaschiha bình luận về khả năng tái xuất ở 'Game of Thrones'

Diễn viên Tom Wlaschiha sinh ở Dohna, Đông Đức. 17 tuổi, anh đến Mỹ học. Tài tử bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1998, chủ yếu ở Đức. Năm 2011, anh được HBO tuyển chọn tham gia Games of Thrones mùa thứ hai trong vai Jaqen H'ghar và trở lại vai này thêm hai mùa nữa. Anh từng vào danh sách đề cử Dàn diễn viên xuất sắc trong series chính kịch ở giải Screen Actors Guild Awards (SAG Awards - giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ) 2016.

Năm nay, series 18+ Games of Thrones đứng đầu cuộc bình chọn dành cho độc giả trên chuyên trang phê bình Rotten Tomatoes để trở thành series hay nhất trong 20 năm qua.

Bộ phim được David Benioff, D.B. Weiss chuyển thể từ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire (Tuyết hỏa trường ca) của George R.R. Martin. Tên phim lấy từ tập đầu tiên của tiểu thuyết với tên gọi A Game of Thrones.

Đại chiến mùa đông bắt đầu trong "Game of Thrones"

Đại chiến mùa đông bắt đầu trong tập cuối 'Game of Thrones 7'

Thất Sơn